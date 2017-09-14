candle645 написав: ЛАД написав: candle645 написав:
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Теж сподіваюсь що і в нього і в його дружини все добре, і найбільшою проблемою є легка форма Стокгольмського синдрому.
Это у кого " Стокгольмский синдром"
У Фриза?
Вы у него усмотрели симпатию и/или сочувствие агрессору?
Намагання виправдати дії тих, хто відмовляв йому в можливості бути поруч із хворою дружиною та надати відпустку коли він був їй вкрай необхіден.
І подальші відгуки вже після демобілізації про спілкування із ТЦК в тоні "пристойно виконали мінімум своєї роботи, яку зобов"язані виконати для мене-ветерана - тому супер-молодці".
Понятно и простите за мой пост, основанный на неверном понимании.
Но и остальное, возможно, не Стокгольмский синдром, а объективный подход.