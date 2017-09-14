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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14288142891429014291>
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:27

  Banderlog написав:unicdima
Звідки ти знаєш на що була згодна росія?
Давай спочатку визначимось на що згодна Україна.
На вступ в нато і дотації з заходу в нашу економіку? А іще добре б розвал росії?:lol: це не фантазії?

Ти бачу часто в коматозі, це вони самі постійно наголошують.
Трамп чмо яке реально сситься путіна, він навпаки знімає санкції з росії і ще ні разу не зробив щось на користь Україні у війні.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:35

  Бетон написав:Десятый раз спрашиваю, Флер и другие потужники. Когда развалится росия? На следующей неделе или через?

Бетон, сьогодні будуть важливі новини з Америки, не прогав.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:37

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Багатослів від спонсованого Медведчуком блогера піп якого ви не називаєте - це така милота )))

Вкажіть в цьому багатослів'ї те, за що спонсорував би Медведчук.
"Один чіткий пункт" тільки не вигадуйте.
Просто вкажіть.

Комедія.

Комедія коли ви все ще не назвали піп )
Це і є "один чіткий пунк" :)

Це вже не комедія, це вже цирк - замість вказати те, за що спонсорував би Медведчук, запросити вказати ПІП автора навіть після пояснень.
Тим паче, що в самому тексті, на який ви так мило по бабцьо-під'їздному відрефлексили ВЖЕ!!! вказано прізвище - в третьому абзаці - "слова Чаплыги".

Тобто знов дурні якісь рефлексії та злив замість аргументації СВОГО твердження.
То чекаю "один чіткий пункт" з отого тексту. На оте все багатослів'я навіть одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук, не можете знайти? Оце дійсно комедія, цирк, милота.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:42

  unicdima написав:
  Banderlog написав:unicdima
Звідки ти знаєш на що була згодна росія?
Давай спочатку визначимось на що згодна Україна.
На вступ в нато і дотації з заходу в нашу економіку? А іще добре б розвал росії?:lol: це не фантазії?

Ти бачу часто в коматозі, це вони самі постійно наголошують.
Трамп чмо яке реально сситься путіна, він навпаки знімає санкції з росії і ще ні разу не зробив щось на користь Україні у війні.


Рік тому навіть Сомілітарк голосить, що оркостан бажає заморозки, але не треба погоджуватись:
Сер 15 тра, 2024 14:12
Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:
  Xenon написав:
❗️Війну можуть заморозити через кілька місяців за корейським сценарієм, – NYT.

В адміністрації Байдена зростає відчуття, що ситуація стає критичною, а Україна та рф – перейдуть до припинення вогню.

https://www.nytimes.com/2024/05/14/us/p ... e-war.html

Щось у рашистів стало дуже пригорати, аж пищать так хочуть заморозки.
Світить заморозка коли ми отримали найбільший пакет зброї?
Плюс Європа теж молодці, всі потихеньку допомогають.

Стосовно мобілізації, є інфа що майже всю потребу і плани закриті, є задоволення результатами, були побоювання, що буде все набагато гірше, але багато кого налякали штрафи, вони прийшли, плюс спрацювали доволі серйозні мобілізаційні заходи в великих містах, особливо в столиці, яку толком не чіпали 2 роки.

Так що ніякої заморозки, зараз час України, м'яч на нашому полі, це почали хитатися рашисти, зараз заморозити, це просто профукати шанс повернутись територіально хоча б на 22-й рік.
Може менше треба слухати арестовичей і подумати трохи тверезою головою, а не транслювати хотєлки із-за порєбріка?
п.с. всі газети трохи продажні, рашисти ніколи не шкодують грошей на підкуп, експерти з Америки кажуть, не треба все серйозно сприймати, для газет\видань зараз зірковий час, рашисти готові вкидати ярди доларів, щоб пропихувати свої наративи, немає нікого в світі щоб були готові такі гроші платити, тому видання і продаються за дуже великі гроші, але нажаль продаються і необхідно розуміти цей факт.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:44

  unicdima написав:
  Banderlog написав:unicdima
Звідки ти знаєш на що була згодна росія?
Давай спочатку визначимось на що згодна Україна.
На вступ в нато і дотації з заходу в нашу економіку? А іще добре б розвал росії?:lol: це не фантазії?

Ти бачу часто в коматозі, це вони самі постійно наголошують.
Трамп чмо яке реально сситься путіна, він навпаки знімає санкції з росії і ще ні разу не зробив щось на користь Україні у війні.
прийди в себе, з чого ти рішив що трамп щось винен Украні? Йому на нас плювати.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:47

  whois2010 написав: Взимку у Львові бачив багато військових. Зараз десь пощезли всі. Війна не відчувається

Не знаю як де, а в нас знову відмінили відпустки.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:56

  Schmit написав:Новітня історія, яку не можна забувати, бо коротка пам'ять - чи не головна біда мудрого наріду, яка щоразу приводить країну до катастрофи.

порохаті ще й досі всюди сують брехливу порохату суку Чекалкіна, офіцера ГРУ РФ.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 12:03

  Banderlog написав: прийди в себе, з чого ти рішив що трамп щось винен Украні? Йому на нас плювати.

трамп відчув смак перемоги, цей п'янкий дотик ще може перерости у щось і для України ) але то не точно. Вже маємо "володимир, ти мені не потрібен" і 5% на оборону ЄС, частиною якої ви є.
Медальку він бажає більше ніж хто-небудь, це його ціль. Наша ціль щоб ця медалька була за нашу країну. Win-win стратегія)
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 12:33

  unicdima написав:
  Schmit написав:Новітня історія, яку не можна забувати, бо коротка пам'ять - чи не головна біда мудрого наріду, яка щоразу приводить країну до катастрофи.

порохаті ще й досі всюди сують брехливу порохату суку Чекалкіна, офіцера ГРУ РФ.

Це той самий охвіцер, через якого майже без бою здані Бердянськ, Мелітополь, Херсон і ЗАЕС?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 30 чер, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 12:33

stm
Все, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.
Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *
Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті.
detroytred
 
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