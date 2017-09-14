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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:59
flyman написав:
Це як в анекдоті про тестове питання з географії:
"Назвіть велику руську ріку в честь якої названо автомобіль Волга."
Так і в стм: "вкажіть піп Чаплиги, який згадано в тексті з многабукафф".
Пам'ятаю що ви полюбляєте Чаплигу і українську мову. То дуже смішно, як на мене. Я ж блондинко, у мене своє бачення, як і має бути )
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stm
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:11
stm написав: detroytred написав:
stm
Все, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.
Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *
Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті.
То добре що багатотексту то лише Чаплина і Детройт. Далі, чому Чаплига нафіг всрався Єрмаку розбираємо. На мій погляд, Єрмак це фігура яка назначає міністерські портфелі (не всі але бажає більшого), та має Єдиний марафон і Телеграм Труха. Подивіться на обхват аудиторії цих механізмів і порівняйте з Чаплигою. Якщо взмозі.
ПС: Я дивилася цікаву жінку українку яка веде пізнавальний канал про Україну виключно англійською мовою. Їй років до 30. І що її і мене вразило, то питання іноземців (не одного) "do you speak soviet?" Їй було складно донести що "ні, ми не сов'єт". До чого я, я можу сказати що ЛАД може спик сов'єт, але з ним можливо працювати. Ви, Детройт, нот спик, ю ар сов'єт ))) там нічого вже не спрацює. Це не наїзд, це те що я називаю людина яка у теперішньому живе і буде жити минулим. Мені шкода свого часу кожен раз коли я вам пишу )))
Знов про що завгодно, окрім вказаних предметів.
Аби я по полицях розкладав ваші чергові дурниці, забувши попередні.
Розкладу, то нові висунуте.
Кажу ж: секта... тупо висувай в бік опонента своє нове і нове ...
Нехай спростовує.
Комедія: Єрмак вам був наведений в якості показу такого ж голослів'я, як і у вас з Медведчуком.
Блондинка внутрішньо ви дійсно справжня...
Це корінець.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:32
покращення вже завтра
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:58
Banderlog написав: whois2010 написав:
Взимку у Львові бачив багато військових. Зараз десь пощезли всі. Війна не відчувається
Не знаю як де, а в нас знову відмінили відпустки.
В нас щороку 1-2рази призупиняли відпустки на 3-4тижні.
Рабами крутять - як хочуть
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Додано: Пон 30 чер, 2025 14:15
Vadim_
капец, нельзя балакать, а думать то хоть про вступ в НАТО можна ?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 14:37
Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.
Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.
Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
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unicdima
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Додано: Пон 30 чер, 2025 14:37
Water написав:
Звісно й форум повинен шукать, те шо я бачу, відключили пошук примусово, тобто до нього нема доступу. Це зроблено спеціально, а з якою метою... Можливо дійсно шось не працює, але потрібно зробить, чи нуйогонафіг?
Останнє питання Модераторам.
Коротко - грошей ніт!
Через надмірне навантаження пошук міг завалити весь форум, а бюджет на його лікування та реабілітацію наразі, на жаль, відсутній.
Тож просимо Вас користуватися старим добрим методом — переглядати теми вручну та спілкуватися одне з одним, як у добрі старі часи!
Дякуємо за розуміння та гумор — саме завдяки Вам форум тримається на плаву!
Якщо хтось має чарівну лампу чи мішок із золотом для відновлення пошуку — пишіть! 😉
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 30 чер, 2025 15:00
unicdima написав:
Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.
Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.
Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
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барабашов
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