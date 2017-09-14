RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14289142901429114292>
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 15:40

В нас тут є потенційні меценати з зарплатнею 8-10кує/міс!))

  Ірина_ написав:Якщо хтось має чарівну лампу чи мішок із золотом для відновлення пошуку — пишіть! 😉
Думаю, що міг би Хотаб взяти "під своє крило" - профінансувати ;)
Ну, чи інший форумчанин))

А яка ціна питання?(хоч орієнтовно?)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8316
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 15:43

  Успіх написав:
  Ірина_ написав:Якщо хтось має чарівну лампу чи мішок із золотом для відновлення пошуку — пишіть! 😉
Думаю, що міг би Хотаб взяти "під своє крило" - профінансувати ;)
Ну, чи інший форумчанин))

А яка ціна питання?(хоч орієнтовно?)

Що тобі це заважає зробити ?

Ти ж у нас мільйонер )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 15:44

Худоба має стояти в стійлі і не мукати?

  unicdima написав:Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.

Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.

Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Не бачу твого коменту що-до цього?☝️
Підтримуєш/не підтримуєш?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8316
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Що
Не бачу ціни питання?!))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8316
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Летнее наступление России проваливается, - The Telegraph
Летнее наступление России в Украине длится всего несколько недель, демонстрируя при этом рекордное количество атак на нескольких фронтах, однако оно уже терпит неудачу. Об этом пишет The Telegraph.

В материале отмечается, что фронт, вдоль которого идет российское наступление, простирается от северных приграничных районов Сумской и Харьковской областей до линий фронта в Донецке и Днепропетровске, куда российские войска пытаются прорваться впервые.

"Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и ударов беспилотников. Сначала были признаки того, что это окупится", - пишут журналисты.
...
На Сумском направлении российские войска, похоже, полностью остановились, пишут журналисты


UA часто пишет о "курскобесии", но не пишет о сумобесии россиян

Украинские военные начали вытеснять россиян из населенных пунктов Сумской области, - Генштаб
"Продвижение врага остановлено по линии Юнаковка - Яблоновка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка - граница РФ - плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области", - сказано в сообщении.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы слишком увлеклись спорами с будивельником.
Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков.
Простенький пример/ вопрос.
В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"?
Була "фізична можливість" технологиями 1950 года?
Якщо ігнорувати причинно-наслідковий звязок - то можна нафантазувати й не таке...
А якщо по іншому?
Дивимось в природі
Якщо зменшується можливість прогодуватись - що стає з популяцією?
Самка знищує новонароджених які найслабіші і залишає тільки тих кого може прогодувати
Народжуваність різко зменшується...
і так тягнеться до моменту поки не зявляться нові ресурси для харчування.
Таким чином
Причина збільшення кількості людей - халявна підтримка від інших
Наслідок халявної підтримки-народжуваність росте, що створює передумови для збільшення в подальшому підтримки...
Замкнуте коло.
І це коло буде розірвано
Методи будуть різні
Від ізоляцій певних територій
До приватних кастрацій....
Але БАЛАНС все одно буде досягнутий.
при чому те що зараз відбувається це той самий варіант коли власник собаки рудає хвоста маленькими шматочками думаючи що так собаці легше....
  ЛАД написав:А теперь второй вопрос.
Будет "фізична можливість" "прокормить" пенсов при значительном снижении доли работающих при сегодняшних технологиях? А процесс постарения населения в развитых странах идёт достаточно быстро.
А от тепер про пенсіонерів
1 Звідки така величезна проблема в Держави яка тільки що народилась?
Дитина яка народилась-не несе відповідальності за те що відбулось до ЇЇ народження.
Так само й у нас
Совое, продемонструвавши дику економічну неефективність - розвалився під тягарем ЕКОНОМІЧНИХ проблем
Після розвалу, Україна ВЗЯЛА на себе борги Совка перед Пенсіонерами які працювали в совку , але не змогла отримати від совка ТЕ ЩО СТВОРИЛИ ці пенсіонери , бо створене було створювачами прожрато ще до розвалу(що й викликало розвал)
2 Так, якусь частинку ефективних економічних можливостей(сільське господартство, бо землю просрати було неможливо тому вона збереглась) після совка збереглось(металургія і так далі мала настільки високу структуру споживання енергоносіїв що могла функціонувати виключно тому що був введений ПДВ який платився всіма мешканцями України , а відшкодовувався цей ПДВ тільки експортерам.Грубо -це не металурги молодці, це просто металурги ВИГЛЯДАЛИ молодцями бо вся країна їм підкидала 20% від створеного)
3 Тепер про покращення ефективності праці
Ефективність =капіталізації робочого місця
Капіталізація робочого місця ЗАВЖДИ це доходи які не спожились попередніх періодів( за виключенням коли капіталізація відбувається за рахунок кредитів, тоді така капіталізація це зменшення майбутніх доходів)
Совок напозичав у всіх і сам роздав тим хто ніколи не віддасть
Капіталізації робочих місць в порівнянні з іншими країнами впали під плінтус
Автоматично впала продуктивність праці.
А зменшення продуктивності автоматично приводить до зменшення створеної товарної маси.... яку все одно треба розмазувати між усіма мешканцями.

ПС
Демографія і пенсійні проблеми -не мають між собою нічого спільного.
Проблем з демографією у Індії чи Африки немає - а проблеми з Пенсіями в рази перевищують Українські
Пенсії Швеції в рази перевищують Українські - а рівень народжуваності там думаю що нижчий ніж був у нас в довоєнні часи.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26498
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:07

  Успіх написав:
  pesikot написав:Що
Не бачу ціни питання?!))

Ти мене про це запитуєшь ?
Ти впевнений, що питання по адресу ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Митрополит Луганської єпархії УПЦ МП отримав 11 років з конфіскацією майна за пособництво Росії
В Україні заочно засудили підсанкційного митрополита Луганської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Василя Поворознюка, який співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Служба безпеки України.
...
Доведено, що Поворознюк одним з перших у регіоні публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. У вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу держави-агресорки.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера окупованої Луганської області Леоніда Пасічника й активно висвітлювали російські пропагандисти.

Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю окупантам, де закликав до продовження війни проти України й захоплення нових територій.


"Наша церква" (с) Banderlog

Поворознюк отримав 11 років тюрми. Крім цього, суд призначив конфіскувати й передати в дохід держави все належне клірику майно.

Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київської області, інша – в Луганській області, а також приватний будинок у Вінницькій області. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.


Бессеребреник ... "свята" людина )

Тобто, як бути мобілізованними, то ніт - ми церковники
Як крузаки та хатинки мати у власності - то цілком мирська людина
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:15

  Успіх написав:
В нас щороку 1-2рази призупиняли відпустки на 3-4тижні.

Рабами крутять - як хочуть :roll:

Повалить народ в сзч то знову дозволять).
Думаю десь через 3 тижні)
Смішно що цього разу заборонили ніби всім но офіцерам більше :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:18

  pesikot написав:


Бессеребреник ... "свята" людина )

ніякого звязку між грошима і святістю нема.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14289142901429114292>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103448
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 941237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8989)
30.06.2025 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.