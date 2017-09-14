Додано: Пон 30 чер, 2025 16:07

ЛАД написав: Вы слишком увлеклись спорами с будивельником.

Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков.

Простенький пример/ вопрос.

В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"?

Була "фізична можливість" технологиями 1950 года? Вы слишком увлеклись спорами с будивельником.Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков.Простенький пример/ вопрос.В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"?Була "фізична можливість" технологиями 1950 года?

ЛАД написав: А теперь второй вопрос.

Будет "фізична можливість" "прокормить" пенсов при значительном снижении доли работающих при сегодняшних технологиях? А процесс постарения населения в развитых странах идёт достаточно быстро. А теперь второй вопрос.Будет "фізична можливість" "прокормить" пенсов при значительном снижении доли работающих при сегодняшних технологиях? А процесс постарения населения в развитых странах идёт достаточно быстро.

Якщо ігнорувати причинно-наслідковий звязок - то можна нафантазувати й не таке...А якщо по іншому?Дивимось в природіЯкщо зменшується можливість прогодуватись - що стає з популяцією?Самка знищує новонароджених які найслабіші і залишає тільки тих кого може прогодуватиНароджуваність різко зменшується...і так тягнеться до моменту поки не зявляться нові ресурси для харчування.Таким чиномПричина збільшення кількості людей - халявна підтримка від іншихНаслідок халявної підтримки-народжуваність росте, що створює передумови для збільшення в подальшому підтримки...Замкнуте коло.І це коло буде розірваноМетоди будуть різніВід ізоляцій певних територійДо приватних кастрацій....Але БАЛАНС все одно буде досягнутий.при чому те що зараз відбувається це той самий варіант коли власник собаки рудає хвоста маленькими шматочками думаючи що так собаці легше....А от тепер про пенсіонерів1 Звідки така величезна проблема в Держави яка тільки що народилась?Дитина яка народилась-не несе відповідальності за те що відбулось до ЇЇ народження.Так само й у насСовое, продемонструвавши дику економічну неефективність - розвалився під тягарем ЕКОНОМІЧНИХ проблемПісля розвалу, Україна ВЗЯЛА на себе борги Совка перед Пенсіонерами які працювали в совку , але не змогла отримати від совка ТЕ ЩО СТВОРИЛИ ці пенсіонери , бо створене було створювачами прожрато ще до розвалу(що й викликало розвал)2 Так, якусь частинку ефективних економічних можливостей(сільське господартство, бо землю просрати було неможливо тому вона збереглась) після совка збереглось(металургія і так далі мала настільки високу структуру споживання енергоносіїв що могла функціонувати виключно тому що був введений ПДВ який платився всіма мешканцями України , а відшкодовувався цей ПДВ тільки експортерам.Грубо -це не металурги молодці, це просто металурги ВИГЛЯДАЛИ молодцями бо вся країна їм підкидала 20% від створеного)3 Тепер про покращення ефективності праціЕфективність =капіталізації робочого місцяКапіталізація робочого місця ЗАВЖДИ це доходи які не спожились попередніх періодів( за виключенням коли капіталізація відбувається за рахунок кредитів, тоді така капіталізація це зменшення майбутніх доходів)Совок напозичав у всіх і сам роздав тим хто ніколи не віддастьКапіталізації робочих місць в порівнянні з іншими країнами впали під плінтусАвтоматично впала продуктивність праці.А зменшення продуктивності автоматично приводить до зменшення створеної товарної маси.... яку все одно треба розмазувати між усіма мешканцями.ПСДемографія і пенсійні проблеми -не мають між собою нічого спільного.Проблем з демографією у Індії чи Африки немає - а проблеми з Пенсіями в рази перевищують УкраїнськіПенсії Швеції в рази перевищують Українські - а рівень народжуваності там думаю що нижчий ніж був у нас в довоєнні часи.