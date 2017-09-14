Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )
Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:21
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:32
хто проповідує? томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:43
Не вмикай клоуна, тобі не пасує, у тебе відсутне почуття гумору )
Виявляється, що ти жодної проповіді не слухав ... якщо про "нестяжательство" не чув.
Оце така собі двадцятка ...
Попив кагору від Онуфрія і все - воцерквльоний )
У тебе є церква, але відсутня віра та религія
То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква
То яка вона твоя церква ? українська чи московитську ?
В яку твої пращурі ходили сотні років ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 30 чер, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:48
ти шо клоунів не уважаєш? В нас презедент капітан команди
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
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