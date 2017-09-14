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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:21
Banderlog написав: pesikot написав:
Бессеребреник ... "свята" людина )
ніякого звязку між грошима і святістю нема.
Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )
Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:32
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Бессеребреник ... "свята" людина )
ніякого звязку між грошима і святістю нема.
Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )
Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
хто проповідує?
томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:43
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
ніякого звязку між грошима і святістю нема.
Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )
Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
хто проповідує?
томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.
Не вмикай клоуна, тобі не пасує, у тебе відсутне почуття гумору )
Виявляється, що ти жодної проповіді не слухав ... якщо про "нестяжательство" не чув.
Оце така собі двадцятка ...
Попив кагору від Онуфрія і все - воцерквльоний )
У тебе є церква, але відсутня віра та религія
То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква
То яка вона твоя церква ? українська чи московитську ?
В яку твої пращурі ходили сотні років ? )
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 30 чер, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:48
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Не вмикай клоуна, тобі не пасує, у тебе відсутне почуття гумору )
Виявляється, що ти жодної проповіді не слухав ... якщо про "нестяжательство" не чув.
Оце така собі двадцятка ...
Попив кагору від Онуфрія і все - воцерквльоний )
У тебе є церква, але відсутня віра та религія
То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква
То як вона твоя церква ? українська чи московитську ?
А яку твої пращурі ходили сотні років ? )
ти шо клоунів не уважаєш? В нас презедент капітан команди
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:52
Banderlog написав:
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
Вирок є ...
Це ж ти вчора виправдовував сєпарів, кажучи ... якби не Майдан, то не було б ...
Але питання до особистості сєпара і, головне, його сану
То яка ця "твоя церква" ?
Чогось ти мовчишь, ніяк не можешь відповісти ...
Ти також мовчишь, коли московити руйнують храми "твоєї церкви"
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:57
Banderlog написав:
..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:59
Banderlog написав:
Повалить народ в сзч
Успіх написав:
В нас щороку 1-2рази призупиняли відпустки на 3-4тижні.
Рабами крутять - як хочуть
то знову дозволять).
Думаю десь через 3 тижні)
Смішно що цього разу заборонили ніби всім но офіцерам більше
Не повалить!
Мовчання ягнят©
Бачиш, ти казав що підеш в сзч - не пішов(по якихось своїх особистих причинах) - ну ок.
Також, ти казав, що ще з минулої весни мали побратими повалити "косяками" - не повалили!
Помилився, ну буває))
Та от дивлячись поглядом простого/пересічного цивільного - хто зна, що вас там усіх тримає?
За яку нитку ви всі там тримаєтесь?
Тут реально за крок до перевороту думок!©
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:04
Успіх написав: Banderlog написав:
Повалить народ в сзч
Успіх написав:
В нас щороку 1-2рази призупиняли відпустки на 3-4тижні.
Рабами крутять - як хочуть
то знову дозволять).
Думаю десь через 3 тижні)
Смішно що цього разу заборонили ніби всім но офіцерам більше
Не повалить!
Мовчання ягнят©
Бачиш, ти казав що підеш в сзч - не пішов(по якихось своїх особистих причинах) - ну ок.
Також, ти казав, що ще з минулої весни мали побратими повалити "косяками" - не повалили!
Помилився, ну буває))
Та от дивлячись поглядом простого/пересічного цивільного - хто зна, що вас там усіх тримає?
За яку нитку ви всі там тримаєтесь?
Тут реально за крок до перевороту думок!©
а хто сказав тобі що косяків нема? ) по телемарафону?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:06
pesikot написав: Banderlog написав:
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
Вирок є ...
Це ж ти вчора виправдовував сєпарів, кажучи ... якби не Майдан, то не було б ...
Але питання до особистості сєпара і, головне, його сану
То яка ця "твоя церква" ?
Чогось ти мовчишь, ніяк не можешь відповісти ...
Ти також мовчишь, коли московити руйнують храми "твоєї церкви"
А ти кричиш? Коли храми руйнують? І коли по лікарнях прилітає?
Кричи сильніше. Бо всім пофіг
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:07
unicdima написав:
Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.
Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.
Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
і в той же час ті хто абсолютно не заважають унікуму$500 тисяч: Родина звільненого екскерівника Херсонської МВА купила будинок під КиєвомЧерез місяць після звільнення з посади начальника Херсонської МВА Романа Мрочка його родичі придбали великий будинок у передмісті Києва, вартість якого становить близько 300-500 тисяч доларів. Про це свідчить розслідування регіонального видання Херсонщини “Мост“.
Журналістами було з’ясовано, що наприкінці травня 2025 року батьки Мрочка придбали великий будинок і дві земельні ділянки в селі Петропавлівська Борщагівка. Третьою співвласницею будинку є Ірина Григоренко.
Будинок на вулиці Майській, 11 має загальну площу 579,4 квадратних метрів і займає дві ділянки. Його точна вартість невідома, хоча поруч продають будинки по 300, 350 і навіть 500 тисяч доларів.
За даними видання, будинок, який нещодавно придбали родичі Романа Мрочка, був у продажу щонайменше з серпня 2019 року. При цьому мати колишнього чиновника, Любов Мрочко, вже має квартиру в Києві, а його батько — військовий пенсіонер, який, за даними журналістів, неодноразово звертався до суду, вимагаючи підвищення пенсії та доплат від держави.
Так, у 2019 році, після звільнення з концерну “Укроборонпром”, батько Романа Мрочка отримував пенсію в розмірі понад 130 тисяч гривень, а також виграв через суд додаткові 210 тисяч гривень від Пенсійного фонду.
Декларація батька ексчиновника свідчить про те, що станом на 2020 рік він мав 39 тисяч доларів заощаджень і ще понад 2 мільйони гривень, які отримав від продажу нерухомості. Крім того, за роботу в Укроборонпромі за рік він задекларував зарплату в понад 640 тисяч гривень.
У свою чергу мати Мрочка в 2019 році отримала лише 15 тисяч гривень пенсії, але в той же час володіла новим автомобілем Lexus.
У тому ж році сім’я також задекларувала купівлю квартири в Києві за 544 тисячі гривень. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі “Варшавський”, де зареєстрована ФОП Інни Мрочко. Вартість квартири, як зазначають журналісти, була значно заниженою.
У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким звільнив Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації. Мрочко пробув на посаді голови Херсонської міської військової адміністрації трохи більше двох років.
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