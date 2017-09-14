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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14291142921429314294>
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.

+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.
да, а ще мова соловїна)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:08

  pesikot написав:
  Banderlog написав: хто проповідує? :lol: томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.

То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква

Не хотів встрявати у ваші православні баталії, але ти пристав до людини з тим метрополитом?
Коли я тобі скинув посилання де харківська депутаткиня від ЄС закликає показово розстрілювати "ухилянтів", то ти відморозився. Тому аналогічне питання:
То як там із закликами вбивати своїх громадян ? це ж твоя партія))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.

+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.

Поясняю для парторга - митрополип УПЦ МП осужден за пособничество россиянам

Тем самым россиянам, которые обстреливают Харьков
Тебя, старого дурака, обстреливают

А ты, как попугай ... томос ... томос ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.

Вирок є ...

Це ж ти вчора виправдовував сєпарів, кажучи ... якби не Майдан, то не було б ...

Але питання до особистості сєпара і, головне, його сану
То яка ця "твоя церква" ?

Чогось ти мовчишь, ніяк не можешь відповісти ...
Ти також мовчишь, коли московити руйнують храми "твоєї церкви"

А ти кричиш? Коли храми руйнують? І коли по лікарнях прилітає? :lol:
Кричи сильніше. Бо всім пофіг :lol:


Тобі, як московиту, на це пофіг ... на храми, на лікарні.
Тобі смішно ...

В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:13

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:..........
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.

+++++
пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.

Поясняю для парторга - митрополип УПЦ МП осужден за пособничество россиянам

Тем самым россиянам, которые обстреливают Харьков
Тебя, старого дурака, обстреливают

А ты, как попугай ... томос ... томос ...
я тут чув шоколадному головному томосівцю теж інкримінують зраду :lol: мож пересаджаєм всіх його депутатів?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:15

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: хто проповідує? :lol: томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.

То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква

Не хотів встрявати у ваші православні баталії, але ти пристав до людини з тим метрополитом?
Коли я тобі скинув посилання де харківська депутаткиня від ЄС закликає показово розстрілювати "ухилянтів", то ти відморозився. Тому аналогічне питання:
То як там із закликами вбивати своїх громадян ? це ж твоя партія))

Та дійсно ... чого я пристав з митрополитом, який привів сюди россійські війська ? )

Як ти там писав "не в бровь, а в глаз"

з приводу ЄС

Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.

Якщо ці докази, за три доби, не надаєшь, то платишь еквівалент $5000 у гривні, на будь який рахунок, який я вкажу )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:19

  Banderlog написав:я тут чув шоколадному головному томосівцю теж інкримінують зраду :lol: мож пересаджаєм всіх його депутатів?

Чув дзвін та не знаєшь де він )

То що, московит, яка ця "твоя церква" ? )

скажи, не соромся, ти вже на дні своєї моралі, пробий дно вниз )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:20

  pesikot написав:


В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було
[/quote]
А я замічаю шо що не безбожник то кожен праведник. Як агресія то обязатєльно засудить і заклеймит. Не бережеш ти себе . Напевно і апетит пропав від жалю за невинно убієнними.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було

А я замічаю шо що не безбожник то кожен праведник. Як агресія то обязатєльно засудить і заклеймит. Не бережеш ти себе . Напевно і апетит пропав від жалю за невинно убієнними.

У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )

Безбожник саме ти.

В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:52

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:


В чергове бачу ... якщо воцерквльоний, то обов"язково моральний урод )
Виключень ще не було

А я замічаю шо що не безбожник то кожен праведник. Як агресія то обязатєльно засудить і заклеймит. Не бережеш ти себе . Напевно і апетит пропав від жалю за невинно убієнними.

У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )

Безбожник саме ти.

В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
не пропав :lol: я ж не такий жэлісливий як ти. Шо саме сьогодні ти рішуче і полумяно засудив? Окрім церкви і мене? :lol:
Banderlog
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