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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14291142921429314294
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Бессеребреник ... "свята" людина )
ніякого звязку між грошима і святістю нема.

Паша-мерседес? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:00

  Banderlog написав:
  pesikot написав:У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )

Безбожник саме ти.

В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
не пропав :lol: я ж не такий жэлісливий як ти. Шо саме сьогодні ти рішуче і полумяно засудив? Окрім церкви і мене? :lol:

То яку церкву я засудив ? )
Може зараз напишешь ...

З тобою все зрозуміло - тобі на все пофіг.

На людей, на життя людей, на руйнування храмів, на руйнування лікарень - тобі пофіг

На московитську церкву - тобі не пофіг )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.

ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:13

Що ж це за така невидима сила стримування?

  Banderlog написав:а хто сказав тобі що косяків нема? ) по телемарафону?
Ну, суджу по моїх прбратимах - сидять третій рік+ і голосно не чірікають!))

Ну, між собою - то голосно чірікають)) - а от далі, щось(невидима сила?) їх стримує))

А що, в тебе там по-іншому?

Може вірять, що скоро демобілізація, раз так активно пакують?)) >>>
https://youtube.com/shorts/j30OOmo_HFY? ... fiCp4z6TAQ
Чи так
https://youtube.com/shorts/_xNibSQXO3o? ... T6asMEsJiV

Але ж це ☝️ - просто бізнес!

Нажаль, ніхто про демобілізацію, навіть, не заікається...
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 30 чер, 2025 18:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:14

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.

ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"

не рівняй всіх по собі. але ти з іншого фільму
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:23

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.

ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"

Бачишь, доказів у тебе про мене немає )

на $5000 ти мій боржник )

Про митрополита луганського навіть не докази, а вирок є
Читай уважно, повільно
pesikot
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