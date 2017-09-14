ЗМІ: Екскерівник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон
Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більшість цього майна разом з автопарком сімʼї зʼявилися протягом останніх років, коли Бурляй очолював Броварський військкомат, йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».
У березні 2024 року Бурляй почав орендувати будинок на 320 квадратів в елітному котеджному містечку неподалік від Києва.
Щоб зʼясувати актуальну ціну на котедж, журналісти під виглядом клієнтів записалися на перегляд схожого будинку.
Представниця котеджного містечка повідомила, що будинок схожого метражу без ремонту коштує 400 тисяч доларів США. Вона додала, що середня вартість ремонту — тисяча доларів США за квадратний метр. Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося отримати фото ремонту, ймовірно, з цього будинку. Отже, будинок з ремонтом, за словами представників котеджного містечка, орієнтовно може коштувати 720 тисяч доларів США.
Власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує понад рік, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду на той момент броварському військкому. На запитання, скільки коштував будинок, пенсіонерка не відповіла, сказавши, що купувала його разом із сином Павлом Гусаком. Він також повідомив, що не памʼятає ціну, яку сплатив за будинок, де зараз живе Юрій Бурляй. До речі, Гусак та Бурляй — колишні бізнес-партнери (у лютому 2003 року вони разом заснували фірму «Ніколь»), а зараз називають одне одного товаришами.
Власниця заміського будинку, який може коштувати понад 700 тисяч доларів США, повідомила «Слідству.Інфо», що здає будинок Бурляю за 18 тисяч гривень на місяць. За словами рієлтора та CEO Money Real Estate Олександра Тімоновича, ця ціна не відповідає ринковій, такі будинки коштують 3000-3500 доларів США на місяць.
Сам Бурляй підтверджує факт оренди величезного будинку за 18 тисяч гривень на місяць, адже його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому». Чоловік також підтвердив, що вартість оренди такого будинку занижена, тому що «це мій товариш і у нього так склалися обставини».
Під час розслідування журналісти «Слідства.Інфо» також зʼясували, що під час служби Юрія Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі у Борисполі (у 2020-2022 роках Бурляй очолював Бориспільський військкомат, — ред.). Згідно з інформацією з держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир жінка у січні 2024 року сплатила 435 тисяч гривень. Зараз, наприклад, схожі квартири продаються утричі дорожче — десь за 1,4 мільйона гривень.
Журналісти також отримали довідку про оціночну вартість цих об’єктів нерухомості. Згідно з нею, кожна квартира коштує близько 1,3 мільйона гривень. У сумі — трохи більше 2,6 мільйона гривень. Журналісти також з’ясували, що у квартирах триває ремонт. Робітник підтвердив, що замовником ремонтних робіт у двох квартирах є Юрій Бурляй. Останній під час телефонної розмови з журналістами зазначив, що гроші на ремонт позичив.
«Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх (квартири, — ред.), — сказав телефоном Бурляй. — Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому». На запитання, чому позика не відображена у декларації та скільки саме позичив військком, Бурляй відповів: «Давайте не вникати так глибоко».
На додачу до майна, яким родина військкома почала користуватися у 2024 році, того ж року його дружина Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ України Юрій Бурляй декларував з 2015 року (раніше чоловік служив у поліції та під час трагедії у Княжичах був заарештований за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про події у Княжичах досі слухають у Броварському суді, а Бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений, — ред).
Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машиномісце за 229 тисяч гривень. Схоже, що у цій квартирі сім’я проживала протягом багатьох років аж до моменту появи розкішного заміського будинку у передмісті Києва.
Окрім нерухомості, сімʼя Юрія Бурляя має кілька транспортних засобів, два з яких — Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD — куплені у 2024 році. Загальна вартість автопарку сімʼї ексвійськкома, згідно з його декларацією, становить 2,8 мільйона гривень.
Загалом «Слідство.Інфо» нарахувало нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 мільйонів гривень, або — майже 1 мільйон доларів США.
Експерти, опитані «Слідством.Інфо», звертають увагу на те, що коштів, які декларує Юрій Бурляй як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років.
З січня 2025 року Юрій Бурляй, який тривалий час очолював Броварський військкомат, а до того — Бориспільський, отримав підвищення. Тепер він — начальник відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ.
Про "реформу" ВЛК - ТЦК ЗСУ яке останні півтора роки поповнювалося хворими та старими новобранцями почало валитися. влада жме на всі кнопки імітуючи "виправлення" катастрофічних проблем, які самі з ентузіазмом останні півтора роки створювали. ПС Набір в магістратури та аспірантури в цьому році будуть рекордними. Дорослі дядьки не вірять в закінчення війни? Все по раніше утверженному плану....
ЛАД написав:Вы слишком увлеклись спорами с будивельником. Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков. Простенький пример/ вопрос. В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"? Була "фізична можливість" технологиями 1950 года?
Якщо ігнорувати причинно-наслідковий звязок - то можна нафантазувати й не таке... А якщо по іншому? Дивимось в природі Якщо зменшується можливість прогодуватись - що стає з популяцією? Самка знищує новонароджених які найслабіші і залишає тільки тих кого може прогодувати Народжуваність різко зменшується... і так тягнеться до моменту поки не зявляться нові ресурси для харчування.
Простите, но у вас пробелы в знаниях не только истории, но и биологии. У каких животных самка "знищує новонароджених"? Они сами погибают - от голода, от хищников, случайно. Сравнительно недавно узнал, что даже у "царя зверей" льва "по меньшей мере 80 % львов погибают в возрасте до двух лет". И погибают не потому, что их убивает львица.
Таким чином Причина збільшення кількості людей - халявна підтримка від інших Наслідок халявної підтримки-народжуваність росте, що створює передумови для збільшення в подальшому підтримки... Замкнуте коло. І це коло буде розірвано Методи будуть різні Від ізоляцій певних територій До приватних кастрацій.... Але БАЛАНС все одно буде досягнутий.
Я иногда забываю о вашем социал-фашизме, но вы постоянно напоминаете. Тут, правда, у вас уже перебор, слово "социал" уже можно отбросить. Причём факты вам не важны. Даже при "халявної підтримці" рождаемость падает во всём мире, а не "росте". И без всяких "ізоляцій" и "кастрацій". С вашей логикой очень легко решить проблему с пенсиями - не накопил к пенсии какую-то определённую сумму, закончились деньги "ізоляція на певній території" или просто эвтаназия (попросту, расстрелять, чтоб не мучились).
Після розвалу, Україна ВЗЯЛА на себе борги Совка перед Пенсіонерами які працювали в совку , але не змогла отримати від совка ТЕ ЩО СТВОРИЛИ ці пенсіонери , бо створене було створювачами прожрато ще до розвалу(що й викликало розвал)
Эту тему обсуждать с вами не буду - бессмысленно и бесполезно.
2 Так, якусь частинку ефективних економічних можливостей(сільське господартство, бо землю просрати було неможливо тому вона збереглась) після совка збереглось(металургія і так далі мала настільки високу структуру споживання енергоносіїв що могла функціонувати виключно тому що був введений ПДВ який платився всіма мешканцями України , а відшкодовувався цей ПДВ тільки експортерам.Грубо -це не металурги молодці, це просто металурги ВИГЛЯДАЛИ молодцями бо вся країна їм підкидала 20% від створеного)
С пониманием экономики у вас тоже слабовато, но обсуждайте с детройтом. Мне это с вами не интересно. Учтите только, что ПДВ есть далеко не только в Украине. В Европе тоже. Более того, при покупке товаров в Европе, вы можете вернуть заплаченное НДС при возвращении в Украину.
Совок напозичав у всіх і сам роздав тим хто ніколи не віддасть Капіталізації робочих місць в порівнянні з іншими країнами впали під плінтус Автоматично впала продуктивність праці. А зменшення продуктивності автоматично приводить до зменшення створеної товарної маси.... яку все одно треба розмазувати між усіма мешканцями.
"Совок напозичав" гораздо меньше, чем незалежна Україна. "продуктивність праці" в "совке" не падала, а росла, но недостаточно быстро.
ПС Демографія і пенсійні проблеми -не мають між собою нічого спільного. Проблем з демографією у Індії чи Африки немає - а проблеми з Пенсіями в рази перевищують Українські
Ну, конечно, ничего общего. Уже писал, когда Бисмарк впервые ввёл пенсии, средний срок жизни в Германии был 45 лет. Если бы он сейчас у нас был такой, многие дожили бы до пенсии даже не в 65, а в 60 лет? А как дела в Индии и Африке с пенсиями, понятия не имею. Может, быть там и понятия такого нет.
Пенсії Швеції в рази перевищують Українські - а рівень народжуваності там думаю що нижчий ніж був у нас в довоєнні часи.
Думайте дальше.
за підсумками річних даних 2021 року коефіцієнти: народжуваності становив 7,3 ‰, смертності —18,5 ‰, природного приросту — -11,2 ‰, міграційного приросту — 0,9 ‰[1]. З 1991 року природний приріст населення має від'ємне значення — природне убуття населення, що не забезпечує заміщення поколінь. Чисельність населення України різко зменшується з 1994 року. .... Фертильність ▼1,16 коефіцієнт дітей на 1 жінку
Уровень рождаемости: 10,13 детей / 1000 жителей Уровень фертильности: 1,67 детей / 1 женщину ....... Уровень смертности: 10,21 смертей / 1000 жителей ..... Уровень миграции: 1,66 / 1000 человек
При этом в Швеции:
принята либеральная иммиграционная политика, направленная на омолаживание населения, постепенно замещая пожилое коренное население иммигрантами, немного повышая суммарный коэффициент рождаемости за счёт первого поколения иммигрантов и даже увеличивая население за счёт всё более нарастающей иммиграции.
UA написав:Про "реформу" ВЛК - ТЦК ЗСУ яке останні півтора роки поповнювалося хворими та старими новобранцями почало валитися. влада жме на всі кнопки імітуючи "виправлення" катастрофічних проблем, які самі з ентузіазмом останні півтора роки створювали. ПС Набір в магістратури та аспірантури в цьому році будуть рекордними. Дорослі дядьки не вірять в закінчення війни? Все по раніше утверженному плану....
вже обіцяють що молодих котрі пішли на річний контракт через рік відпустять і трогати рік не будуть но чомусь ніхто вже не вірить ) іще ухилянти які мають резерв + тепер можуть сплачувати штрафи зі знижкою. Час за який знову можно накласти штраф не прописаний)
budivelnik написав:Причина збільшення кількості людей - халявна підтримка від інших Наслідок халявної підтримки-народжуваність росте, що створює передумови для збільшення в подальшому підтримки... Замкнуте коло. І це коло буде розірвано Методи будуть різні Від ізоляцій певних територій До приватних кастрацій.... Але БАЛАНС все одно буде досягнутий.
Причём факты вам не важны. Даже при "халявної підтримці" рождаемость падает во всём мире, а не "росте".
Підтримка впливає на виживання:
Різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може призвести до більш ніж 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року і звести нанівець успіхи в боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ/СНІД, малярія та респіраторні інфекції. Про це пише Financial Times, посилаючись на дослідження, опубліковане в понеділок у журналі Lancet. Як наголошується в статті, зокрема, скорочення фінансування USAID може призвести до смерті 4,5 мільйона маленьких дітей, які в іншому разі залишилися б живими. https://www.unian.ua/health/usaid-polit ... 53936.html
Прогноз Портнікова - після Трампа США може очолити ультрапопуліст від демократів і тоді часи Трампа покажуться чудесними.
Трамп щиро радіє успіху Мамдані, якого називає комуністом — і в цьому визначенні навіть не так вже й багато від трампівської гіперболи. Він упевнений: такі лідери демократів не становлять загрози ні для нього, ні для його уявлень про світ. Але це — головна помилка Трампа. Бо він переоцінює свого виборця. Багато з тих, хто голосував за Трампа, завтра можуть проголосувати за такого кандидата, як Мамдані — з тих самих причин, з яких колись голосували за Трампа. Трамп або його спадкоємець, упевнені у своїй легкій перемозі над ультралівим кандидатом демократичним шляхом, можуть болісно помилитися. І тоді ми з вами, після наступних виборів президента США, будемо згадувати Америку Дональда Трампа як країну нашої мрії. https://zbruc.eu/node/121793
ЛАД написав:средний срок жизни в Германии был 45 лет.
Досить ці міфи просувати: середній термін життя був низьким через смертність дітей: один помер в рік, а інший у 89, в середньому - 45. Жили й тоді, як і зараз, люди років до 70-80
UA написав:ПС Набір в магістратури та аспірантури в цьому році будуть рекордними. Дорослі дядьки не вірять в закінчення війни?
Не будуть, МОН подбало заборонивши контракт аспірантури ще посеред минулорічної вступної. Особливо в магістратурі повний провал буде, бо багато бакалаврів, які закінчили в 20-21 рік, вирішили відкласти вступ в магістратуру доки їм не виповниться 24-25
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 01 лип, 2025 09:20, всього редагувалось 1 раз.
головним чином замаханість. Люди втянуті в колію і не мають часу роздивитись по сторонах. Но тікає дуже багато. Є і серійні бігунці. Тих хто раз випригнув за флажки, флажками вже не втримати. Штурмові батальйони зараз молоде поповнення тримають в єжових рукавицях кидають з піз-рєза в піз-з і не дають прийти в себе. Телефон видають раз в тиждень на годину.
ЛАД написав:средний срок жизни в Германии был 45 лет.
Досить ці міфи просувати: середній термін життя був низьким через смертність дітей: один помер в рік, а інший у 89, в середньому - 45. Жили й тоді як і зараз люди років до 70-80
Середня очікувана тривалість життя в Німеччині в 19 столітті була значно нижчою, ніж у сучасні часи, і становила приблизно 40-45 років для новонароджених, причому конкретні цифри коливалися залежно від статі та періоду. Наприклад, у 1841 році середня тривалість життя дівчинки, яка щойно народилася, складала 43 роки, а хлопчика – 40 років. Відповідь ШІ на це питання. Конкретно по Німеччині 19ст швидко не знайшов, але, наприклад, в Україні (губерніях рі) це було 26 років До 70 теж жили в окремих регіонах