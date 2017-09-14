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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:29
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Вы слишком увлеклись спорами с будивельником.
Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков.
Простенький пример/ вопрос.
В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"?
Була "фізична можливість" технологиями 1950 года?
Якщо ігнорувати причинно-наслідковий звязок - то можна нафантазувати й не таке...
А якщо по іншому?
Дивимось в природі
Якщо зменшується можливість прогодуватись - що стає з популяцією?
Самка знищує новонароджених які найслабіші і залишає тільки тих кого може прогодувати
Народжуваність різко зменшується...
і так тягнеться до моменту поки не зявляться нові ресурси для харчування.
Простите, но у вас пробелы в знаниях не только истории, но и биологии.
У каких животных самка "знищує новонароджених"? Они сами погибают - от голода, от хищников, случайно.
точно знаю про котов
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:35
unicdima написав:
Banderlog
У ригів не було майданів, там бидло возили за бабло, якби вожаків пересаджали бидло сиділо б по хатах. Риги при владі зробили б з усієї України губернію
А зараз все так повернулося, що Трамп робить губернію. Теоретично з чотирьох областей, а по факту у залишку без ЄС та НАТО вибір великий. Або в Абхазію з Придністров'єм або в губернію
Востаннє редагувалось d44
в Вів 01 лип, 2025 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:36
Faceless написав:
Середня очікувана тривалість життя в Німеччині в 19 столітті була значно нижчою, ніж у сучасні часи, і становила приблизно 40-45 років для новонароджених, причому конкретні цифри коливалися залежно від статі та періоду. Наприклад, у 1841 році середня тривалість життя дівчинки, яка щойно народилася, складала 43 роки, а хлопчика – 40 років.
У Німеччині 19 століття людина, яка дожила до 20 років, могла очікувати прожити ще близько 45–50 років (загалом доживати до ~65–70 років було звичним для дорослих).
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:38
Banderlog написав:
головним чином замаханість. Люди втянуті в колію і не мають часу роздивитись по сторонах.
+100500! Теж над цим розмірковував, коли був там...
Banderlog написав:
Є і серійні бігунці. Тих хто раз випригнув за флажки, флажками вже не втримати.
Серійні бігунці - це ті, що вже 2-3рази втікають, а їх ловлять і назад?))
В нас 2 таких було - але вони самі через деякий час повертались))
Правда, потім один з них пішов і з кінцями))
Кажеш "флажками їх не втримати" - так кажуть, що потім вже таких в "спецзагонах" тримають, де вже не так легко чкурнути... - чи брешуть?
Невже конвой приставлений до них?)))
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:52
fler написав: Бетон написав:
Десятый раз спрашиваю, Флер и другие потужники. Когда развалится росия? На следующей неделе или через?
Бетон, сьогодні будуть важливі новини з Америки, не прогав.
Бетон, лови важливі новини з Америки
США дозволили низці російських банків, які перебувають під санкціями, проводити операції, пов'язані з будівництвом атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині. Відповідну ліцензію 27 червня видало OFAC – підрозділ Мінфіну США з контролю за іноземними активами Згідно з документом, супроводжувати будівництво угорської АЕС до 19 грудня 2025 року зможуть Газпромбанк, Внешэкономбанк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Альфа-банк, Росбанк, банки «Зенит» і «Санкт-Петербург»
У «Росатомі», який займається будівництвом АЕС в Угорщині, підтвердили зняття обмежень. Сама держкорпорація не перебуває під американськими санкціями, оскільки США купують у росії збагачений уран.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 09:58
Banderlog написав:
головним чином замаханість. Люди втянуті в колію і не мають часу роздивитись по сторонах.
+1000500
Армія саме на цьому принципі побудована. Це її фундамент. Основний принцип.
Тим паче у воєнний час, коли 24/7.
На відміну від всіх інших будь-яких органів, організацій в державі-суспільстві.
Успіх написав:
Невже конвой приставлений до них?)))
З нещодавно почутого.
Розпорядження - відрядити 7 ст. оф. з ... супроводжуючим.
Це трешак трешаковий ще й в десятій степені.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:11
Успіх написав:
Кажеш "флажками їх не втримати" - так кажуть, що потім вже таких в "спецзагонах" тримають, де вже не так легко чкурнути... - чи брешуть?
Невже конвой приставлений до них?)))
Брешуть.
Нема ніяких конвоїв. Скажу більше, сзч свідомо провокується командирами. Щоб паршива вівця не портила стадо, окрім того задачі нарізаються по кількості підлеглих, якість не особо береться до уваги.
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