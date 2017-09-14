що значить "справжній?" Чому до тієї системи висувається вимога спавжності ? Якщо світ мінливий?Дюрі-бачі написав:
В Китаї від комуністів тільки назва партії. Там значно жорсткіший капіталізм ніж в ЄС чи США.
А КНДР на зовнішньому фінансуванні Китаю як білоруси в москалів.
ИМХО комунізм в принципі не можливий (справжній без грошей і приватної власності), на відміну від соціалізму.
А що таке тоді справжній "капіталізм?"
Не надо цієї пропаганди. В китаї лишилась планова економіка і репресивна машина, ніякої демократії там нема. Капіталізм ж і свободи це одне і те саме? До того ж комуністична система в тому ж союзі зовсім не однакова за період існування. То чому комуністична система союзу розвалилась а китаю ні?