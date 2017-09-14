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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:07
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей...
Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла
Сам придумав-сам спростував
1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
2 Де я писав що дають чи повинні давати чи взагалі про квартиру згадував.
Для тих кому всі винні.
Квартира це актив, який може генерувати СЕРЕДНЮ зарплату по регіону на протязі сотень років (при незначних, менше 10% від оренди вкладень в ремонт)
Тобто квартира по потенційному створенному нею ВВП= 10-30 середньостатистичних працівників( які працюють 30 років і як мінімум створене за 27 років споживають при праці)
тобто сама заявка що за народження треба давати 10-20 рабів(еквівалент квартири в економічному сенсі) які будуть на цю дитину працювати - є мудачною.
что за бред ты пишешь?
Ты в 7-10 классах с математикой не дружил и поэтому пришлось с кулинарного технаря песдовать в непоебимую савецкую армию?
Для начала найди на территории Украины дом, который можно без капремонта эксплуатировать хоть 150лет, про сотни промолчим.
Первые сталинки с ЖБ перекрытиями пошли в 52-53годах. И не все из них ещё полностью живы и не нуждаются в скором ремонте.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:09
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Капіталізм ж і свободи це одне і те саме?
Звісно що ні. Капіталізм, ще коли багато компаній борються за гроші. І в цьому плані тендери в Китаї значно реальніші і чесніші, ніж в Україні, чи гранти Ілону Маску в США.
в середині великих корпорацій внутрішні підрозділи не конкурують одне з одним. Все визначається планово. І великі інфраструктурні проекти теж робляться державою планово. Дрібний бізнес не здатний збудувати плотину гувера.
Зараз нема ні чистого комунізму ні чистого капіталізму це завжди різні поєднання плановості і лібералізму.
Іще. Чим більше зявляється обчислювальних потужностей і штучного інтелекту тим вищі можливості в не ринкових механізмів. Щодо забивання шурупів то тут справа в дисципліні. І захід зараз програє в виробничій дисциплі ні китаю.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:11
Banderlog написав: барабашов написав:
, но забитые молотком шурупы и низкое качество металла сделали своё дело и 10ти летние Кадет, Сьерра и Королла просто убили совкоавтопром в 90е писать?
Чому ж не вбили соватопром в 75му? А в 90 вбили? Китай тож коли починав хлам робив по європейським міркам. Але ж зараз добиває європейський?
можна по іншому, а чому за 30 років вільнонезалежна із забороненою ідеологією комунізму породила лише генделикотримачів-ларьочнико-будівельників а не Ілонів/Безосів/Гейтсів?
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:12
fler написав: d44 написав: unicdima написав:
Риги при владі зробили б з усієї України губернію
А зараз все так повернулося, що Трамп робить губернію. Теоретично з чотирьох областей, а по факту у залишку без ЄС та НАТО ..
В одному селі на правому березі Дніпра творяться дива. Нагнали купу іноземної техніки, іноземні фахівці відбудовують з нуля місцевим мешканцям будинки.
...
Отже, питання до d44 - навіщо американські фахівці відбудовують своїми силами те, що кацапія записала собі у конституцію? Миртворець відбудовує те, що зруйнував Переможець, щоб потім віддати це Переможцю? Логіка?
Для ответа на вопрос нужно место чуть точнее указать: если это где-то возле АЭС Трампа - так он просто жилье для обслуживающего персонала готовит.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:12
Banderlog написав:
в середині великих корпорацій внутрішні підрозділи не конкурують одне з одним.
Ой як сильно Ви помиляєтесь... Внутрішня корпоративна боротьба найбільш жорстока і в її ходи видоять працівників до останньої краплі за ріст КРІ на %.
Banderlog написав:
Дрібний бізнес не здатний збудувати плотину гувера.
Колись бізнес не здатен був і в космос літати, а тепер хоче на Марс...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 01 лип, 2025 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:14
detroytred написав: барабашов написав:
Проблема совка в низкой продуктивности труда
Тепер треба визначити-вказати причини оцієї низької продуктивності праці.
В принципі, головна лише одна з них - низький рівень конкуренції виробників.
На відміну від високого в ринку.
Тобто це і є корінним недоліком-проблемою соцсистеми.
Який вона так і не змогла вирішити.
Ні штрафи, ні грамоти, ні навіть премії не спромоглися.
Я считаю что первична оплата труда по принципу "вкалывай ссука за пайку"
Рубли некуда было бы тратить из-за дефицита товаров и еды в первую очередь и поэтому чёрную икру и палтуса с осетром ели не все и не везде.
А как платите - так и работаем. Забиваем шурупы молотком. И ждём квартиру к Олимпиаде по очереди. С кривым потолком из плит!!! и само собой стенами(в панельном доме!!!)
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:15
_hunter написав: fler написав:
В одному селі на правому березі Дніпра творяться дива. Нагнали купу іноземної техніки, іноземні фахівці відбудовують з нуля місцевим мешканцям будинки.
...
Отже, питання до d44 - навіщо американські фахівці відбудовують своїми силами те, що кацапія записала собі у конституцію? Миртворець відбудовує те, що зруйнував Переможець, щоб потім віддати це Переможцю? Логіка?
Для ответа на вопрос нужно место чуть точнее указать: если это где-то возле АЭС Трампа - так он просто жилье для обслуживающего персонала готовит.
АЄС Трампа на лівому, може то біля майбутньої потужної Гребльо-ЄС Трампа?
А може то для колоністів ньюхозарії?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:24
Дюрі-бачі написав:
Колись бізнес не здатен був і в космос літати, а тепер хоче на Марс...
в космос літає мяко кажужи корупційний
бізнес, який приріс до державної цицьки.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:31
барабашов написав: detroytred написав: барабашов написав:
Проблема совка в низкой продуктивности труда
Тепер треба визначити-вказати причини оцієї низької продуктивності праці.
В принципі, головна лише одна з них - низький рівень конкуренції виробників.
На відміну від високого в ринку.
Тобто це і є корінним недоліком-проблемою соцсистеми.
Який вона так і не змогла вирішити.
Ні штрафи, ні грамоти, ні навіть премії не спромоглися.
Я считаю что первична оплата труда по принципу "вкалывай ссука за пайку"
Рубли некуда было бы тратить из-за дефицита товаров и еды в первую очередь и поэтому чёрную икру и палтуса с осетром ели не все и не везде.
А как платите - так и работаем. Забиваем шурупы молотком. И ждём квартиру к Олимпиаде по очереди. С кривым потолком из плит!!! и само собой стенами(в панельном доме!!!)
Тобто ви копнули ще далі - а низький рівень конкуренції виробників був обумовлений "вкалывай ссука за пайку".
Тобто оплата праці була не по результату, а "за пайку".
Тепер дивимося на принцип соціалізму, який сформульований його класиками-батьками --- "кожному по труду". Скільки кожен заробив, стільки повинен і отримати.
Тобто і в цьому більшовики обманули. Замінили своєю суто відсеб'ятиною!
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