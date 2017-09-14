Прем’єр-міністр Віктор Орбан оприлюднив план дій із семи пунктів для захисту сімей.[2] Очікується, що ці заходи значно покращать демографічний стан Угорщини. Ось ці пункти:Кожна жінка у віці до 40 років, яка вперше виходить заміж, матиме право на пільговий кредит у розмірі до 10 мільйонів форинтів (майже 1 мільйон грн.). Погашення кредиту призупинять на 3 роки після народження дитини, а ще через 3 роки після другого. Крім того, третина основної суми кредиту буде списана після народження другої дитини. Якщо народилася третя дитина, залишок боргу буде повністю скасовано.Подовжуватимуться пільгові кредити, що надаються в рамках вже встановленої схеми виплат житла для сім’ї. Сьогодні сім’ї з двома дітьми можуть отримувати кредити низького відсотка у розмірі 10 млн. форинтів на придбання нових будинків, а сім’ї з трьома і більше дітьми мають доступ до відповідних пільгових кредитів у розмірі 15 млн. форинтів. У майбутньому сім’ї з двома або більше дітьми також зможуть скористатися такими кредитами на придбання існуючих об’єктів нерухомості.До цих пір уряд надав допомогу по поверненню іпотеки в розмірі 1 млн. форинтів (~ 100 тисяч грн..) для багатодітних сімей, при народженні третьої дитини, і ще 1 млн. форинтів для кожної наступної дитини. Відтепер уряд надаватиме такі пільги при народженні другої дитини, ще 4 млн. форинтів (~ 400 тисяч грн.) на народження третьої дитини, а 1 млн. форинтів після народження кожної наступної дитини.Жінки, які народили і виховували чотирьох і більше дітей, будуть звільнені від податку на доходи фізичних осіб на все життя.Запровадять програму купівлі автомобілів для великих сімей. Уряд надасть сім’ям, що виховують щонайменше трьох дітей, грант у розмірі 2,5 мільйона форинтів на придбання нових автомобілів.За три роки в дитячих садках буде створено 21 000 нових місць: 10 000 у цьому році, 5 тисяч у 2020 році та 6 тисяч у 2021 році. Це означає, що до 2022 року кожна сім’я зможе розмістити своїх маленьких дітей у дитячих садках.Сьомим пунктом плану дій є запровадження плати за догляд за дітьми для бабусь і дідусів: якщо батьки погоджуються, то бабусі й дідусі будуть мати можливість отримувати платежі по догляду за дітьми замість них. [3]