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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:08
whois2010 написав:
Власника контори викрадає наряд ТЦК. Далі розмова з верховними людоловами (приблизне цитування):
- Шановні, у мене обладнання і комплектуючих на мільйони закуплено, працівники, замовлення...
- І шо? Будеш тепер тут у нас робити той самий РЕБ.
- Ви надасте матеріальну базу, обладнання, інструмент, паяльні станції?
- Так у тебе ж все є
-.....?
- Нам п@-ху-ю. Будеш багато балакати, то від нас поїдеш у 57-му на м'ясо. До речі, у тебе ж там були працівники? Дай їхні адреси, ми вас тут усіх зберемо в одному місці.
От так запросто "на Марсі" з корисної (для ЗСУ в цілому) людини ти перетворюєшся на раба і починаєш працювати на збагачення людей у погонах. Добре, що це не в нас таке.
Лише два вороги: росія та влада України.
бо їм начхати на результат для країни чи ефективність, головне це план добових поставок, де ключовим є кількість
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:27
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:41
fler написав:
Не буду поки розголошувати, почекаємо трохи, має бути цікаво
Невже, НАРЕШТІ твого чоловіка тцк зловило?
Чи твій син пішов і мужньо підписав контракт?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:44
мужньо
Успіх написав: fler написав:
Не буду поки розголошувати, почекаємо трохи, має бути цікаво
Невже, НАРЕШТІ твого чоловіка тцк зловило?
Чи твій син пішов і мужньо
підписав контракт?
підписати контракт на аспірантуру вже не вийде, лавочку прикрили
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:15
економіка остаточно завалиться. деякі сфери діяльності тільки на "студентах" і тримались
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:48
❗️Банківську таємницю можуть скасувати або сильно послабити у найближчі 3 роки, – нардеп Железняк.
Це зазначено в Бюджетній декларації і означає, що податкова зможе без рішення суду бачити, як, скільки і куди рухаються гроші на ваших банківських рахунках.
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Xenon
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:51
_hunter написав: Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого.
В Кореї Housing voucher 4-15 тис $ залежно від регіону, але й ціни від 2 до 9 тис. за м2
Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...
А як Ваші мадярські сусіди?
Прем’єр-міністр Віктор Орбан оприлюднив план дій із семи пунктів для захисту сімей. ///
Тобто дають не саму квартиру, а списують кредит на неї. А щодо податків взагалі правильний підхід - не потрібно вводити податок на бездітність, що обурює суспільство, а дати податкові пільги багатодітним, по типу як зараз при мобілізації. В цивілізованому світі приблизно так це і працює, коли величина податку співвідноситься до к-ті членів сім'ї - більша сім'я з дітьми, менші податки. Одночасно це і краще ніж просто роздавати гроші багатодітним.
Подход правильный, но "база расчета" устарела: в сегодняшних реалиях льготы нужно начинать уже с первого ребенка, а "многодетными" считать семьи с двумя...
перше буде в більшості випадків, а от щоб не було крайнє, то треба стимулювати, але не грошима, а якістю життя та послуг зі сторони держави, а ще ліпше, що тої держави було мінімумом, а не максимум хоч в цифрі хоч в блокчейні
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flyman
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:55
Xenon написав:
❗️Банківську таємницю можуть скасувати або сильно послабити у найближчі 3 роки, – нардеп Железняк.
Це зазначено в Бюджетній декларації і означає, що податкова зможе без рішення суду бачити, як, скільки і куди рухаються гроші на ваших банківських рахунках.
бо Путін же напав, що не ясно?
Інакше було би повне лібертаріанство і ВВП х2 кожні 5 років, і з.п. вчителям по 4Кєвро 5 років тому.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:33
Letusrock написав:
бо їм начхати на результат для країни чи ефективність, головне це план добових поставок, де ключовим є кількість
Ключовим є бізнес!
Побільше бабла рубанути(відкупних) - а там чи 28, чи 8 кривих/горбатих закинути в окоп - то вже діло десяте... "як ся вдасть"©
Letusrock написав:
мужньо підписати контракт на аспірантуру вже не вийде, лавочку прикрили
Так я мав на увазі контракт для М18-24 в ЗСУ!))
Бо так "смачно" рекламують - "...і отримаєш ДВА мільйони гривень!!!"😅
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:43
flyman написав: Xenon написав:
❗️Банківську таємницю можуть скасувати або сильно послабити у найближчі 3 роки, – нардеп Железняк.
Це зазначено в Бюджетній декларації і означає, що податкова зможе без рішення суду бачити, як, скільки і куди рухаються гроші на ваших банківських рахунках.
бо Путін же напав, що не ясно?
Інакше було би повне лібертаріанство і ВВП х2 кожні 5 років, і з.п. вчителям по 4Кєвро 5 років тому.
та хай вже приймають зразу закон номер 1984 "Про рабство", а не оця вся клоунада "скасувати, заборонити, обмежити, виключити"
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