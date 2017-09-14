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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 143001430114302143031430414305>
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:   Letusrock написав:
мужньо підписати контракт на аспірантуру вже не вийде, лавочку прикрили
Так я мав на увазі контракт для М18-24 в ЗСУ!))
Бо так "смачно" рекламують - "...і отримаєш ДВА мільйони гривень!!!"😅

то був сарказм. Сини непростих людей якщо й підписують контракти то тільки в аспіратуру.
Хоча є 24-річна "спеціалістка"-директоркиня об'єднання «Технологічні Сили України» яка буде підписувати контракти на експорт зброї
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:04

  ЛАД написав:пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.

Скажите - что для Вас «патриотизм»? В чём он проявляется или выражается? Вы, вот, постоянно критикуете меня - и гражданин я не такой, и мужчина - не такой, и вообще весь не такой. Но Вы, вот, лично Вы ради чего готовы пойти на фронт?

Я сейчас в Монреале и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала. Мне, конечно, было больно это слышать, так как я люблю Украину, но это заставило меня подумать о том, а что, собственно, мне дала Украина?

Всё, что я имею, я имею вопреки, а не благодаря. Что мне защищать? Продолжение коррупции, разгильдяйства и пофигительства абсолютного большинства граждан? Зашорености абсолютного большинства этих граждан, которые считают, что имеют право говорить мне, что я - не такой мужчина, которым должен быть в их больном воображении? Этих граждан эта жизнь устраивает. Пусть они за неё и воюют.

Я говорил с этим парнем, и у меня складывалось впечатление, что мне зачитывают приговор Украине. Украине, как государству, в котором молодые люди не хотят жить. Но тут же и диссонанс возникает - те, кто в Украине хотят жить, воевать за неё не хотят, а хотят, чтобы за них это делали другие, через насилие.

Но мне интересно что Вы вкладываете в понятие «патриотизм» и за что Вы готовы идти на какой-то фронт. У меня нет причин идти на фронт. Нет чего-то, что я не могу заменить, кроме семьи и кошки, но они - со мной. Вот, этот 23-летний парень «патриотизм» откуда должен взять? С паспорта?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:09

Зубожіння? Ні! З нами таке не трапиться ніколи!))

  Xenon написав:
❗️Банківську таємницю можуть скасувати або сильно послабити у найближчі 3 роки, – нардеп Железняк.

Це зазначено в Бюджетній декларації і означає, що податкова зможе без рішення суду бачити, як, скільки і куди рухаються гроші на ваших банківських рахунках.

А що там бачити в пересічних в сьогоднішніх реаліях?
Рух коштів в атб >>> комуналь >>> аптеки і... "мінус" на балансі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:27

  АндрейМ написав:Я сейчас в Монреале

ИЧСХ, громче всех кричат "из Украины не выпускают" именно те, кто сам выехал за границу

  АндрейМ написав: и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала.

А ему в Украине запрещали барменом работать ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:45

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:средний срок жизни в Германии был 45 лет.

Досить ці міфи просувати: середній термін життя був низьким через смертність дітей: один помер в рік, а інший у 89, в середньому - 45.
Жили й тоді, як і зараз, люди років до 70-80
Верно.
Была и высокая детская смертность, и доживали до преклонных лет.
Но и в среднем возрасте умирали часто.
Для понимания достаточно сравнить нашего 60-летнего с западным. Надеюсь, разницу вы заметите.
Можете ещё глянуть демографическую пирамиду Конго - https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE/2016/. Или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE. Насколько быстро падает доля населения старше 60 лет. Даже если учесть сильный рост населения, всё равно впечатляет. Хотя тоже доживают. И даже до 80+ лет - целых 16 тыс.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 лип, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:08

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Я сейчас в Монреале

ИЧСХ, громче всех кричат "из Украины не выпускают" именно те, кто сам выехал за границу

  АндрейМ написав: и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала.

А ему в Украине запрещали барменом работать ? )

Его в 25ть могли мордой в пол и в посадку
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:13

  барабашов написав:
  pesikot написав:....
  АндрейМ написав: и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала.

А ему в Украине запрещали барменом работать ? )

Его в 25ть могли мордой в пол и в посадку
До войны этого не было и он об этом даже не думал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:18

  барабашов написав::shock:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей...
Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла
Сам придумав-сам спростував
1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
2 Де я писав що дають чи повинні давати чи взагалі про квартиру згадував.

Для тих кому всі винні.
Квартира це актив, який може генерувати СЕРЕДНЮ зарплату по регіону на протязі сотень років (при незначних, менше 10% від оренди вкладень в ремонт)
Тобто квартира по потенційному створенному нею ВВП= 10-30 середньостатистичних працівників( які працюють 30 років і як мінімум створене за 27 років споживають при праці)
тобто сама заявка що за народження треба давати 10-20 рабів(еквівалент квартири в економічному сенсі) які будуть на цю дитину працювати - є мудачною.

что за бред ты пишешь?
Ты в 7-10 классах с математикой не дружил и поэтому пришлось с кулинарного технаря песдовать в непоебимую савецкую армию?
Для начала найди на территории Украины дом, который можно без капремонта эксплуатировать хоть 150лет, про сотни промолчим.
Первые сталинки с ЖБ перекрытиями пошли в 52-53годах. И не все из них ещё полностью живы и не нуждаются в скором ремонте.
Ти все читаєш чи вібірково?
Прочитай виділене для таких як ти і перемнож скільки то буде якщо 50 років вкладати в ремонт по 10% від оренди...- буде більше вартості каппремонту?
Так що хочеш показати розум - показуй його таким самим як і сам.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:25

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.


Я сейчас в Монреале и вчера в ///

О! Мои поздравления славному викингу.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:31

  ЛАД написав:
  барабашов написав:Его в 25ть могли мордой в пол и в посадку
До войны этого не было и он об этом даже не думал.

Этого - не было. Но было много чего другого, что всем было ясно - перспективы лучше искать где-то западнее...
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