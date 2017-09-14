Додано: Вів 01 лип, 2025 18:04

ЛАД написав: пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт. пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.

Скажите - что для Вас «патриотизм»? В чём он проявляется или выражается? Вы, вот, постоянно критикуете меня - и гражданин я не такой, и мужчина - не такой, и вообще весь не такой. Но Вы, вот, лично Вы ради чего готовы пойти на фронт?Я сейчас в Монреале и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала. Мне, конечно, было больно это слышать, так как я люблю Украину, но это заставило меня подумать о том, а что, собственно, мне дала Украина?Всё, что я имею, я имею вопреки, а не благодаря. Что мне защищать? Продолжение коррупции, разгильдяйства и пофигительства абсолютного большинства граждан? Зашорености абсолютного большинства этих граждан, которые считают, что имеют право говорить мне, что я - не такой мужчина, которым должен быть в их больном воображении? Этих граждан эта жизнь устраивает. Пусть они за неё и воюют.Я говорил с этим парнем, и у меня складывалось впечатление, что мне зачитывают приговор Украине. Украине, как государству, в котором молодые люди не хотят жить. Но тут же и диссонанс возникает - те, кто в Украине хотят жить, воевать за неё не хотят, а хотят, чтобы за них это делали другие, через насилие.Но мне интересно что Вы вкладываете в понятие «патриотизм» и за что Вы готовы идти на какой-то фронт. У меня нет причин идти на фронт. Нет чего-то, что я не могу заменить, кроме семьи и кошки, но они - со мной. Вот, этот 23-летний парень «патриотизм» откуда должен взять? С паспорта?