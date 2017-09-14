Faceless написав:Середня очікувана тривалість життя в Німеччині в 19 столітті була значно нижчою, ніж у сучасні часи, і становила приблизно 40-45 років для новонароджених, причому конкретні цифри коливалися залежно від статі та періоду. Наприклад, у 1841 році середня тривалість життя дівчинки, яка щойно народилася, складала 43 роки, а хлопчика – 40 років.
У Німеччині 19 століття людина, яка дожила до 20 років, могла очікувати прожити ще близько 45–50 років (загалом доживати до ~65–70 років було звичним для дорослих).
“Более того, сейчас возраст дожития — 20 лет. Раньше об этом не думали. Такое казалось невозможным.
То же самое касалось и простолюдинов. Пережить детство удавалось примерно 30—60 % новорождённых, после этого человек имел 50%-ю вероятность дожить до 50—55 лет и более[7]. Поэтому маленькая средняя продолжительность жизни в прошлом не означает, что люди массово умирали в 20—30 лет. Реально они жили примерно вдвое дольше этого срока.
Бажання Бобуа здійснено: *Срок базовой общей подготовки мобилизованных будет увеличен на два дня - с 49 до 51 дня, сообщил главком Сырский. Эти два дня добавили для обучения противодействию ударным дронам.* (С) ___________________________ Іжевськ за 1300км. від кордону України прийняв дрони.
detroytred написав:Бажання Бобуа здійснено: *Срок базовой общей подготовки мобилизованных будет увеличен на два дня - с 49 до 51 дня, сообщил главком Сырский. Эти два дня добавили для обучения противодействию ударным дронам.* (С) ___________________________ Іжевськ за 1300км. від кордону України прийняв дрони.
залишилось проводку на 5В впровадити в квартирах і будинках, до речі, елої, це нащадки цифрового детокса, а морлоки, котрі його не пройшли і залишилися з "державою в смартфоні"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лип, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тому просрати-це просто Створити -це проблематично Тому бідних в десять разів більше ніж багатих... Бо повіривши різним ладам/воєнпенсам - проста людина чекає поки для неї створять умови , а лади з воєнпенсами прожирають все що можна поки прості чекають... От і виходить
От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки. Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. Свою горілку ти продаєш не богатим, а саме бідним. І саме за прибуток!!!!, який ти отримуєш з них, збагачуєшся. Працював би з прибутком 0% - тобто саме з метою забезпечення населення товарами-послугами. Але капіталець прирощуєш. Тому богатих було і буде завжди в рази більше, ніж бідних. Також тому богаті країни апріорі не можуть бути богатими... без бідних країн. Піраміда. Банальна піраміда збагачення. Прості люди слухають ладів-воєнпенсів тільки в твоїх єралашиках на цих сторінках. Ти знов брешеш і будуєш на брехні. Прості люди слухають можновладців, ЛОМів та інших активістів. І тікають в гастарбайтери, корупціонери і т.д. НІХТО НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ. Окрім тебе)) - чекаючого, коли "кожен підійде до дзеркала".
1 У виділенному в тебе просто описка чи ти дійсно так вважаєш? 2 Ти тому і воєнпенс(прожектер) що нічого в економіці не створив, а тому для тебе ВСЕ економіка і коли я пробую пояснити що.. Для тих в кого зарплата менше середньої по країні - умови вже створені щоб вони могли підняти свої доходи Для тих в кого зарплата вище середньої і менше 3*середню - умови створені щоб вони могли не змінювати свій стиль праці Для тих в кого дохід більше ніж 3* середній - якраз і потрібні додаткові умови по збереженню ними створенного.
Так як на цих сторінках є 70% тих в кого дохід менше ніж середня по Україі і 25% тих в кого дохід вище ніж середній але нижче ніж 3*середній То для цих 95% КОРИСНО те що пишу я.... А коли воєнпенс в протертому тріко розповідає 5% найбагатших як і що їм треба було поміняти в своєму житті - це нічого крім усмішки і твердого переконання що один потенційний мешканець психлікарні затримався на свободі - не викликає.
Для інших Зверніть увагу що рекомендує місцевий форумний паяц від економіки... Треба віддати прибуток багатих, бо якщо не віддати то багатим нічого виготовляти бо бідним не можуть купити... тому прибутковість багатих падає...
В одному реченні парочка взаємознищуючих тверджень. Отже Прибуток =сума продажу мінус вартість створення.... Якщо багатий віддасть вже створене... то це ВІДРАЗУ зменшить його прибуток Але бідний , який просто так отримав те що йому треба, отримане спожив і що? звідки додатковий попит? З таким самим успіхом багатий може спалити врожай чи втопити трактор( це коли він дурень) А розумний - просто НЕ ВИПУСТИТЬ ТРАКТОР чим зекономить для себе ВАРТІСТЬ СТВОРЕННЯ трактора. Точно так само , багаті країни ДОТУЮТЬ своїх фермерів щоб вони НЕ ВИПУСКАЛИ більше ніж потрібно для своєї харчової безпеки. І за рахунок того що ДОТУЄТЬСЯ не випуск - ПРИБУТОК у фермерів сталий або знижується і цим зменшується розмір дотацій в часі.( менше працівників-менше дотацій) Саме це і приводить до того , що людина яка втратила роботу ШУКАЄ ефективні галузі де б вона змогла заробити... ЛЮДИНА ШУКАЄ - а не МОЖНОВЛАДЦІ СТВОРЮЮТЬ... бо можновладці - копіпастери того що вже створили підприємці.. Тому, якщо Є НІША - то підприємці в неї залізуть швидше і розвинуть її ефективніше ніж сотня можновладців/бюрократів.
ЛАД написав:Даже при "халявної підтримці" рождаемость падает во всём мире, а не "росте". И без всяких "ізоляцій" и "кастрацій".
Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі... Народжуваність росте в бідних країнах і не тому що будівельнику якийсь совок присвоює звання націонал-фашиста- а тому що чим більше дітей...тим вищі шанси вижити дорослим( вмирають слабкі, виживають сильніші, але деколи використовуючи надлишкову кількість дітей (ті самі цигани)-можна непогано прожити. .....
Очень много лишних слов. Где растёт рождаемость? Примеры? О национал-фашизме я не писал. Это уже ваше собственное признание. Остальное в посте обсуждать с вами не собираюсь, можете "заткнути" себе "в ту точкучим сидиш"
Banderlog написав:чому комуністична система союзу розвалилась а китаю ні?
в совку комунізм був зо 3 роки (1918-21) і дуже швидко його замінили на НЕП, бо за років 5 комунізму совок би перестав існувати. В Китаї в 50-х не дійшли до комунізму. ИМХО совок розвалився в першу чергу через низькі ціни на нафту - основне джерело зовнішнього фінансування, без якого соціалізму не вижити. Хоча було чимало й інших факторів.
Не хочется искать, но, по-моему, нафту начали продавать уже в 70-е. Как жили до этого?
ЛАД написав:Даже при "халявної підтримці" рождаемость падает во всём мире, а не "росте". И без всяких "ізоляцій" и "кастрацій".
Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі... Народжуваність росте в бідних країнах і не тому що будівельнику якийсь совок присвоює звання націонал-фашиста- а тому що чим більше дітей...тим вищі шанси вижити дорослим( вмирають слабкі, виживають сильніші, але деколи використовуючи надлишкову кількість дітей (ті самі цигани)-можна непогано прожити. .....
Очень много лишних слов. Где растёт рождаемость? Примеры?
В гуглі забанили?
Огляд від ШІ Найвища народжуваність спостерігається в країнах Африки та Азії. Зокрема, Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі та Афганістан мають високі показники народжуваності. Серед європейських країн Албанія, Ісландія та Північна Македонія мають порівняно вищу народжуваність. На американському континенті Гватемала та Нікарагуа також демонструють вищі показники. Ось список країн з високим рівнем народжуваності: Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі, Афганістан,Албанія, Ісландія, Північна Македонія,Гватемала, Нікарагуа.
Можна звичайно роздути щоки і з розумним виглядом заявити що ріст народжуваності і висока народжуваність -це різні параметри... Але це зауваження важить менше ніж потреба у використанні мови агресора на цих сторінках.