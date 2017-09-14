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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14302143031430414305
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:58

  _hunter написав:
  АндрейМ написав:
Я сейчас в Монреале и вчера в ///

О! Мои поздравления славному викингу.

О! Фан клуб Теда Банді підтягнувся.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому просрати-це просто
Створити -це проблематично
Тому бідних в десять разів більше ніж багатих...
Бо повіривши різним ладам/воєнпенсам - проста людина чекає поки для неї створять умови , а лади з воєнпенсами прожирають все що можна поки прості чекають...
От і виходить
От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.
Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. Свою горілку ти продаєш не богатим, а саме бідним. І саме за прибуток!!!!, який ти отримуєш з них, збагачуєшся.
Працював би з прибутком 0% - тобто саме з метою забезпечення населення товарами-послугами. Але капіталець прирощуєш.
Тому богатих було і буде завжди в рази більше, ніж бідних.
Також тому богаті країни апріорі не можуть бути богатими... без бідних країн.
Піраміда. Банальна піраміда збагачення.
Прості люди слухають ладів-воєнпенсів тільки в твоїх єралашиках на цих сторінках.
Ти знов брешеш і будуєш на брехні.
Прості люди слухають можновладців, ЛОМів та інших активістів.
І тікають в гастарбайтери, корупціонери і т.д.
НІХТО НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ.
Окрім тебе)) - чекаючого, коли "кожен підійде до дзеркала".
1 У виділенному в тебе просто описка чи ти дійсно так вважаєш?
2 Ти тому і воєнпенс(прожектер) що нічого в економіці не створив, а тому для тебе ВСЕ економіка
і коли я пробую пояснити що..
Для тих в кого
зарплата менше середньої по країні - умови вже створені щоб вони могли підняти свої доходи
Для тих в кого
зарплата вище середньої і менше 3*середню - умови створені щоб вони могли не змінювати свій стиль праці
Для тих в кого
дохід більше ніж 3* середній - якраз і потрібні додаткові умови по збереженню ними створенного.

Так як на цих сторінках
є 70% тих в кого дохід менше ніж середня по Україі
і 25% тих в кого дохід вище ніж середній але нижче ніж 3*середній
То для цих 95% КОРИСНО те що пишу я....
А коли воєнпенс в протертому тріко розповідає 5% найбагатших як і що їм треба було поміняти в своєму житті - це нічого крім усмішки і твердого переконання що один потенційний мешканець психлікарні затримався на свободі - не викликає.

Для інших
Зверніть увагу що рекомендує місцевий форумний паяц від економіки...
Треба віддати прибуток багатих, бо якщо не віддати то багатим нічого виготовляти бо бідним не можуть купити... тому прибутковість багатих падає...

В одному реченні парочка взаємознищуючих тверджень.
Отже
Прибуток =сума продажу мінус вартість створення....
Якщо багатий віддасть вже створене... то це ВІДРАЗУ зменшить його прибуток
Але бідний , який просто так отримав те що йому треба, отримане спожив і що? звідки додатковий попит?
З таким самим успіхом багатий може спалити врожай чи втопити трактор( це коли він дурень)
А розумний - просто НЕ ВИПУСТИТЬ ТРАКТОР чим зекономить для себе ВАРТІСТЬ СТВОРЕННЯ трактора.
Точно так само , багаті країни ДОТУЮТЬ своїх фермерів щоб вони НЕ ВИПУСКАЛИ більше ніж потрібно для своєї харчової безпеки.
І за рахунок того що ДОТУЄТЬСЯ не випуск - ПРИБУТОК у фермерів сталий або знижується і цим зменшується розмір дотацій в часі.( менше працівників-менше дотацій)
Саме це і приводить до того , що людина яка втратила роботу ШУКАЄ ефективні галузі де б вона змогла заробити...
ЛЮДИНА ШУКАЄ - а не МОЖНОВЛАДЦІ СТВОРЮЮТЬ...
бо можновладці - копіпастери того що вже створили підприємці..
Тому, якщо Є НІША - то підприємці в неї залізуть швидше і розвинуть її ефективніше ніж сотня можновладців/бюрократів.

Навіть не буду макати тебе в те, де ти тупо і прямо перекрутив-перебрехав і ще своєї дурної відсеб'ятини притулив.

Бо тут в тебе, як ніколи квінтесенція всього.
Імхо - ти просто хворий... лікуйся.
Бувай, чудаче.
І купи собі нарешті-то шкарпетки, тріко нові цілі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:25

flyman

Так хто з них буде рятувати демографію неньки?


Флайман , Філіпінка і семеро філіпінчат , погодки, починаючи з першого року мрій, з 2014-го..
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.
Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. .......
Вы никак не хотите понять, он этого в жизни не признает.
Совкокомуняки- що я маю признати?

Що ти і є отим совко-комунякою тільки в іншій одежі.
Як членін перекрутив і відсеб'ятив замість фахівців, так і ти перекручуєш-відсб'ятиш замість фахівців смітів-кейнсів-бальцеровичів-куанів.

Тільки до ричагів впливу-управління в суспільстві-державі ти не дійшов.
Навіть до масштабу району))
А так би куролесив свою відсеб'ятину в країні, не гірше членінів-троцьких.

Ось тобі і наявний приклад ролі-значення можновладців-управлінців-регуляторів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:20

Правда - очі колить!© Чи не так? ;)

А цього юриста-блогера не дивитесь?
Прикольно він правду-матку рубає! ;)
Але дивитись треба всі 18хв!
Або, хоча б з середини почніть дивитись...
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  #<1 ... 14302143031430414305
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