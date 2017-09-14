Будівельник написав:

Совкокомуняки- що я маю признати?Те що мій успіх це виграш в лотарею?Так я 30 років в цю лотарею граю і один з вас мене навіть жаліє розповідаючиЧи те що ринок-це зручне місце на базарі....І якщоЧи в мене має засвітитись НІМБ бо я виявився НАЙРОЗУМНІШИМ і НАЙУСПІШНІШИМ від населення?Тому ще разДля 70% населення-їх успіхи це їх рішення і витрачені зусилля, а те що вони прийняли не ті рішення чи мало працювали чи забули про ефективність чи зранку починали пити - це ТАКОЖ ЇХ РІШЕННЯ і іх ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬДля 20% населення чиї доходи вищі 20000 грн і нижчі 60000грн/місяць - це також їх ЗУСИЛЛЯ які ЗРЕАЛІЗОВАНІ в рази краще ніж в першої групиДля 5% наша країна є трошки незручною... З одного боку легко заробляти бо море вільних ніш , з другого боку важко захистити зароблене...Але це моя головна біль і біль ще тих 2 млн які вже мають що захищати.А для 30 млн треба думати що їм потрібно змінити в своєму житті щоб досягнути хоча б 20 000 в місяць.ПСЗверніть увагу я старався всюди використовувати показник середній дохід а не абсолютні суми..Бо чим більше людей зможе підняти свій дохід - тим швидше і більше ЗРОСТЕ середній дохід.ППСфантазії на тему що в світі є що ділити -розраховані на люмпенів які ніколи нічого не мали.Так для довідкискільки коштує гайка на бентлі і гайка до трактора?Для власника бентлі-100 доларівдля тракториста в колгоспі 100 років без урожаю - 5 грн...Тому власність найбагатших на 95% складається з віртуальних цінностей які цінні ДЛЯ БАГАТИХале для бідних вартість цих 95% цінностей має в реалі в десятки а то й сотні разів меншу споживчу ціну.ТомуНЕ можна взяти віртуальні цінності багатих і розділити їх між бідними так що вартість цих цінностей не впала разів в 100.Тому те що 10% багатих володіють 90% цінностей , після реального оцінення перетвориться в те що10% багатих володіють 10% реальних цінностейА всі там картини чи яхти по 100 млн для простого населення рівнікартина-ганчірці для портянки(а Мане це чи Мікеланджело -ролі грати не буде)...