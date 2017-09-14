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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14301143021430314304
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:55

  budivelnik написав:
  flyman написав:Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати?
З чужих фантазій?
2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів?
І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?

Я нікому нічого не винен (с) (тм)
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:58

  _hunter написав:
  АндрейМ написав:
Я сейчас в Монреале и вчера в ///

О! Мои поздравления славному викингу.

О! Фан клуб Теда Банді підтягнувся.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.
Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. .......
Вы никак не хотите понять, он этого в жизни не признает.
Совкокомуняки- що я маю признати?

Що ти і є отим совко-комунякою тільки в іншій одежі.
Як членін перекрутив і відсеб'ятив замість фахівців, так і ти перекручуєш-відсб'ятиш замість фахівців смітів-кейнсів-бальцеровичів-куанів.

Тільки до ричагів впливу-управління в суспільстві-державі ти не дійшов.
Навіть до масштабу району))
А так би куролесив свою відсеб'ятину в країні, не гірше членінів-троцьких.

Ось тобі і наявний приклад ролі-значення можновладців-управлінців-регуляторів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:20

Правда - очі колить!© Чи не так? ;)

А цього юриста-блогера не дивитесь?
Прикольно він правду-матку рубає! ;)
Але дивитись треба всі 18хв!
Або, хоча б з середини почніть дивитись...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:38

  Успіх написав:А цього юриста-блогера не дивитесь?
Прикольно він правду-матку рубає! ;)
Але дивитись треба всі 18хв!
Або, хоча б з середини почніть дивитись...

Він агент за гроші
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:44

  барабашов написав:прапор не доганяет, что тот фонд что уже есть(сталинки и кирпич горбачёва-кравчука, неплохой) служит до капремонта 100лет(считаем когда капремонт, в каком веке)
Панелька меньше из-за сварных швов.
Шубопродажник це ти забув
1 Я відразу написав що 10% отриманих від оренди треба віддати на поточний ремонт.
Ти цього спочатку не побачив
Потім чомусь опустив у відповіді
Тому повторю запитання
а - чи простоїть будь-який будинок до капремонту 50 років?
Відповідь - хрущовки ВЖЕ стоять без капремонтів 70+ років
б - чи достатньо 10% від оренди за 50 років для проведення капремонту?
Відповідь - станом на сьогодні 10% від 50 років=500 000+ грн....Цього більш ніж достатньо.
2 У Львові жодна з сталінок не ремонтувалась... це вже 70+ років
3 У Львові є старий житловий фонд ще часів австроугорщини і Польщі... - це вже 120+ років.. і ці будинки не потрапляли під капремонт, максимум що там робилось - перепланування з багатої квартири в комуналку і потім з комуналки в багато окремих кімнат+ деревяні конструкції даху не чіпались , але дах (черепиця/метал) мінялись.
4 Більше ніж 70% житлового фонду Льова станом на сьогодні має менше 50 років, більше 20% -менше 15 років від здачі в експлуатацію

Тому йди і не відсвічуй.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 23:03

  detroytred написав:
  Будівельник написав:Совкокомуняки- що я маю признати?
Те що мій успіх це виграш в лотарею?
Так я 30 років в цю лотарею граю і один з вас мене навіть жаліє розповідаючи
що якби його фантазії були реаліями то я б виграв швидше
Чи те що ринок-це зручне місце на базарі....
І якщо
відразу місце погане, то від людини нічого не залежить
А якщо хороше-то й совкодрочери можуть досягнути моїх вершин
Чи в мене має засвітитись НІМБ бо я виявився НАЙРОЗУМНІШИМ і НАЙУСПІШНІШИМ від населення?

Тому ще раз
Для 70% населення-їх успіхи це їх рішення і витрачені зусилля, а те що вони прийняли не ті рішення чи мало працювали чи забули про ефективність чи зранку починали пити - це ТАКОЖ ЇХ РІШЕННЯ і іх ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Для 20% населення чиї доходи вищі 20000 грн і нижчі 60000грн/місяць - це також їх ЗУСИЛЛЯ які ЗРЕАЛІЗОВАНІ в рази краще ніж в першої групи
Для 5% наша країна є трошки незручною... З одного боку легко заробляти бо море вільних ніш , з другого боку важко захистити зароблене...
Але це моя головна біль і біль ще тих 2 млн які вже мають що захищати.
А для 30 млн треба думати що їм потрібно змінити в своєму житті щоб досягнути хоча б 20 000 в місяць.

ПС
Зверніть увагу я старався всюди використовувати показник середній дохід а не абсолютні суми..
Бо чим більше людей зможе підняти свій дохід - тим швидше і більше ЗРОСТЕ середній дохід.

ППС
фантазії на тему що в світі є що ділити -розраховані на люмпенів які ніколи нічого не мали.
Так для довідки
скільки коштує гайка на бентлі і гайка до трактора?
Для власника бентлі-100 доларів
для тракториста в колгоспі 100 років без урожаю - 5 грн...
Тому власність найбагатших на 95% складається з віртуальних цінностей які цінні ДЛЯ БАГАТИХ
але для бідних вартість цих 95% цінностей має в реалі в десятки а то й сотні разів меншу споживчу ціну.
Тому
НЕ можна взяти віртуальні цінності багатих і розділити їх між бідними так що вартість цих цінностей не впала разів в 100.
Тому те що 10% багатих володіють 90% цінностей , після реального оцінення перетвориться в те що
10% багатих володіють 10% реальних цінностей
А всі там картини чи яхти по 100 млн для простого населення рівні
картина-ганчірці для портянки(а Мане це чи Мікеланджело -ролі грати не буде)...
Що ти і є отим совко-комунякою тільки в іншій одежі.
Як членін перекрутив і відсеб'ятив замість фахівців, так і ти перекручуєш-відсб'ятиш замість фахівців смітів-кейнсів-бальцеровичів-куанів.
Серьозно?
Це я твердий кулак в класифікації членіна - в одежі комуняк?
Це я кажу- вірте в партію єдину і неповторну?
це моя теза - можновладці все вирішують а населення-бидло?
  detroytred написав:Тільки до ричагів впливу-управління в суспільстві-державі ти не дійшов.
Навіть до масштабу району))
А так би куролесив свою відсеб'ятину в країні, не гірше членінів-троцьких.

Ось тобі і наявний приклад ролі-значення можновладців-управлінців-регуляторів.
І це каже дурник який вигорожував себе типу
в армії я свої посадові обовязки виконав - а те що від армії не було користі то це вже до вищестоящих?
Я ж тобі наочно показав
Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні...
Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового..
Тобто середня це 15 000 на руки в місяць
Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ
Всі хто офіційно не працює ( а їх ще більше ніж тих хто недопрацював)-сволота.
І ніякий можновладець не зможе створити умови , щоб алконавт який працює поки не заробить на пляшку а далі йде пити - почав працювати більше
А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними
І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота
А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...

ПС
соціалізм ніяк не відрізняється від державного капіталізму( про комунізм не скажу бо його ніхто не бачив, крім випадку в анекдоті коли безкоштовно роздавали пиво на центральній площі)
Пояснюю чому
При соціалізмі засобами виробництва володіє Держава
при Капіталізмі-власник капіталу
але якщо капіталізм Державний..то власником є Держава
От вам і рівняння
соціалізм=Державний капіталізм.
Єдине що врятувало капіталізм від совкового розвалу це наявність ПРИВАТНОГО Капіталу, бо Держава може з своїми доходами робити будь-які маніпуляції і деколи її власність банкротує , але не зникає бо викоповується Приватним Капіталом
А от в соціалізмі , коли Держава збанкрутувала - то національний приватний капітал відсутній ( бо він весь був в Державі) а тому совок і приречений

ППС
китай вже давно б збанкрутував, якби не наявність ПРИВАТНИХ компаній.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я й не сумнівався, що підар-модер буде захищати антиукраїнське гівно.
unicdima
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