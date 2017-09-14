detroytred написав: Будівельник написав:
Совкокомуняки- що я маю признати?
Те що мій успіх це виграш в лотарею?
Так я 30 років в цю лотарею граю і один з вас мене навіть жаліє розповідаючи що якби його фантазії були реаліями то я б виграв швидше
Чи те що ринок-це зручне місце на базарі....
І якщо відразу місце погане, то від людини нічого не залежить
А якщо хороше-то й совкодрочери можуть досягнути моїх вершин
Чи в мене має засвітитись НІМБ бо я виявився НАЙРОЗУМНІШИМ і НАЙУСПІШНІШИМ від населення?
Тому ще раз
Для 70% населення-їх успіхи це їх рішення і витрачені зусилля, а те що вони прийняли не ті рішення чи мало працювали чи забули про ефективність чи зранку починали пити - це ТАКОЖ ЇХ РІШЕННЯ і іх ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Для 20% населення чиї доходи вищі 20000 грн і нижчі 60000грн/місяць - це також їх ЗУСИЛЛЯ які ЗРЕАЛІЗОВАНІ в рази краще ніж в першої групи
Для 5% наша країна є трошки незручною... З одного боку легко заробляти бо море вільних ніш , з другого боку важко захистити зароблене...
Але це моя головна біль і біль ще тих 2 млн які вже мають що захищати.
А для 30 млн треба думати що їм потрібно змінити в своєму житті щоб досягнути хоча б 20 000 в місяць.
ПС
Зверніть увагу я старався всюди використовувати показник середній дохід а не абсолютні суми..
Бо чим більше людей зможе підняти свій дохід - тим швидше і більше ЗРОСТЕ середній дохід.
ППС
фантазії на тему що в світі є що ділити -розраховані на люмпенів які ніколи нічого не мали.
Так для довідки
скільки коштує гайка на бентлі і гайка до трактора?
Для власника бентлі-100 доларів
для тракториста в колгоспі 100 років без урожаю - 5 грн...
Тому власність найбагатших на 95% складається з віртуальних цінностей які цінні ДЛЯ БАГАТИХ
але для бідних вартість цих 95% цінностей має в реалі в десятки а то й сотні разів меншу споживчу ціну.
Тому
НЕ можна взяти віртуальні цінності багатих і розділити їх між бідними так що вартість цих цінностей не впала разів в 100.
Тому те що 10% багатих володіють 90% цінностей , після реального оцінення перетвориться в те що
10% багатих володіють 10% реальних цінностей
А всі там картини чи яхти по 100 млн для простого населення рівні
картина-ганчірці для портянки(а Мане це чи Мікеланджело -ролі грати не буде)...
Що ти і є отим совко-комунякою тільки в іншій одежі.
Як членін перекрутив і відсеб'ятив замість фахівців, так і ти перекручуєш-відсб'ятиш замість фахівців смітів-кейнсів-бальцеровичів-куанів.
Серьозно?
Це я твердий кулак в класифікації членіна - в одежі комуняк?
Це я кажу- вірте в партію єдину і неповторну?
це моя теза - можновладці все вирішують а населення-бидло?
detroytred написав:
Тільки до ричагів впливу-управління в суспільстві-державі ти не дійшов.
Навіть до масштабу району))
А так би куролесив свою відсеб'ятину в країні, не гірше членінів-троцьких.
Ось тобі і наявний приклад ролі-значення можновладців-управлінців-регуляторів.
І це каже дурник який вигорожував себе типув армії я свої посадові обовязки виконав - а те що від армії не було користі то це вже до вищестоящих?
Я ж тобі наочно показав
Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні...
Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового..
Тобто середня це 15 000 на руки в місяць
Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ
Всі хто офіційно не працює ( а їх ще більше ніж тих хто недопрацював)-сволота.
І ніякий можновладець не зможе створити умови , щоб алконавт який працює поки не заробить на пляшку а далі йде пити - почав працювати більше
А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними
І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота
А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...
ПС
соціалізм ніяк не відрізняється від державного капіталізму( про комунізм не скажу бо його ніхто не бачив, крім випадку в анекдоті коли безкоштовно роздавали пиво на центральній площі)
Пояснюю чому
При соціалізмі засобами виробництва володіє Держава
при Капіталізмі-власник капіталу
але якщо капіталізм Державний..то власником є Держава
От вам і рівняння
соціалізм=Державний капіталізм.
Єдине що врятувало капіталізм від совкового розвалу це наявність ПРИВАТНОГО Капіталу, бо Держава може з своїми доходами робити будь-які маніпуляції і деколи її власність банкротує , але не зникає бо викоповується Приватним Капіталом
А от в соціалізмі , коли Держава збанкрутувала - то національний приватний капітал відсутній ( бо він весь був в Державі) а тому совок і приречений
ППС
китай вже давно б збанкрутував, якби не наявність ПРИВАТНИХ компаній.