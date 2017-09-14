Тут ключове - причина. Якщо "інтереси США" полягають в тиску на владу для зміни нею рішень, то запас є, а потім возобновлять. Якщо інтереси інші, наприклад, економія для себе чи для когось, то ситуація складна.
Зарано для висновків. В сьогоднішній адміністрації сім п'ятниць на тиждень. Ще десять разів можуть змінити рішення.
flyman написав:Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати? З чужих фантазій? 2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів? І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
Уточніть наскільки наповнення пенс.фонду "наближає перемогу"? Трохи цинічно але якщо турбопатріоти готові пожертвувати пару мільйонами чоловіків (закривши їх в клітці в очікуванні черги на довічний окоп) то чому вони ж не готові пожертвувати пенсіонерами. А стосовно демографії - ви у флер з smt спитали скількох патріотів вони народили з 2022? може то більш до них (разом з ОляUA) питання "рятувати демографію"
budivelnik написав: І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
так випустіть в загниваючий захід на голодну смерть)) По вашій логіці Україні з цього тільки краще
Hotab написав:«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..
это именно то редчайшее исключение - которое только подтверждает правило...
За спостереженнями OSINT-аналітиків (наприклад, DeepState, GeoConfirmed, Tatarigami), до 10 випадків можна вважати підтвердженими або ймовірними ударами по бригадних штабах, зокрема: • По 24-й, 28-й, 79-й, 81-й бригадах (можливо) • Деякі удари в тилових містах, де зазвичай можуть розташовуватись штаби: Краматорськ, Дружківка, Павлоград, Миколаїв, Часів Яр
Hotab написав:«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..
это именно то редчайшее исключение - которое только подтверждает правило...
За спостереженнями OSINT-аналітиків (наприклад, DeepState, GeoConfirmed, Tatarigami), до 10 випадків можна вважати підтвердженими або ймовірними ударами по бригадних штабах, ...
АЖ 10! Т.е. примерно столько же, сколько обычный "посылаемый" получает за день? - то, кстати, цифра "итого"? - за все три года? 🤔 И да - окопы в штабах генералы же тоже себе сами копают? (картинка с Падме)
Отдельно доставляет построение фразы - "генерал и остальные парни"...
_hunter написав:АЖ 10! Т.е. примерно столько же, сколько обычный "посылаемый" получает за день? - то, кстати, цифра "итого"? - за все три года? 🤔 И да - окопы в штабах генералы же тоже себе сами копают? (картинка с Падме)
Отдельно доставляет построение фразы - "генерал и остальные парни"...
хотаб натякає, що хунтер не дивлячись на нетойвос може податися на відкриту вакансію
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 лип, 2025 10:11, всього редагувалось 1 раз.