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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1430414305143061430714308>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:25

свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії
Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13423, що пропонує виключити кримінальну відповідальність за злочини під час виконання оборонних контрактів.
Законопроєкт передбачає запровадження спеціального режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до закритого Переліку Міноборони.
Службові особи таких підприємств зможуть уникнути кримінальної відповідальності, навіть якщо їхні дії формально містять ознаки злочину, якщо вони були спрямовані на виконання оборонного контракту та мали "суспільно корисну мету".
Документ уже зареєстрований 126 народними депутатами (123 з яких – з фракції "Слуга Народу").
"Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері – при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів – без жодного ризику," – зазначає заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.
Відповідно до ініціативи, перелік таких підприємств формуватиме Міноборони без оприлюднення для громадськості. При цьому запроваджується виключна компетенція Генерального прокурора: лише він зможе санкціонувати реєстрацію кримінальних проваджень, повідомлення про підозру, обшуки або арешти у справах щодо цих підприємств.
Документ також передбачає дію такого режиму не лише під час воєнного стану, а ще протягом трьох років після його завершення. Окремо прописано можливість застосування "амністії" заднім числом – навіть якщо правопорушення було вчинено до включення підприємства до Переліку, але під час воєнного стану.
Антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, втратять можливість незалежно розслідувати такі справи
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:28

  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

вже була відповідь
  Hotab написав:
  Успіх написав:Літо прийшло і...

То що скажете, панове?

Що Віталік третій рік поспіль правий :lol: :lol:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:28

  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

потрібно Шамана спитати чи це вже покращені переговорні позиції, чи ще 2-3 місяці треба зачекати.
Якщо ситуація збережеться до осені то я так розумію на е/е можна не розраховувати
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:29

  Letusrock написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

потрібно Шамана спитати чи це вже покращені переговорні позиції, чи ще 2-3 місяці треба зачекати.
Якщо ситуація збережеться до осені то я так розумію на е/е можна не розраховувати

думаєш, газ буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:31

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні...
Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового..
Тобто середня це 15 000 на руки в місяць
Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ
А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними
І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота
А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...

Тобто освітяни з 14 тис., дошкільні заклади 12,5 тис, культура 13 тис, охорона здоров'я 17 тис. практично всі недопрацювали сволоти і їм варто чимшвидше звільнитись? https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... ge/branch/
Не только.
Туда же всех продавцов, в т.ч. и тех, кто работает у будивельника.
А если учесть, что это средняя зарплата, а медианная ещё ниже, то больше половины работников Украины "НЕДОПРАЦЮВАЛИ" и являются "алконавто/совко/залежними".
Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:34

❗️Путін відмовився від припинення вогню в Україні, та продовжить війну.

🔴 рф буде воювати далі, путін відкинув ідею припинення вогню, і його думки щодо війни в Україні не змінилися — Президент Франції Макрон.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:35

  flyman написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

вже була відповідь
  Hotab написав:
  Успіх написав:Літо прийшло і...

То що скажете, панове?

Що Віталік третій рік поспіль правий :lol: :lol:

Ничего не понял конечно. Это значит пора уже переобуваться?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:37

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні...
Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового..
Тобто середня це 15 000 на руки в місяць
Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ
А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними
І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота
А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...

Тобто освітяни з 14 тис., дошкільні заклади 12,5 тис, культура 13 тис, охорона здоров'я 17 тис. практично всі недопрацювали сволоти і їм варто чимшвидше звільнитись? https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... ge/branch/

закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бомбят мирных граждан, а всем пофиг, что на западе, что у нас
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?

він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.
Letusrock
 
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