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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14305143061430714308>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:43

  Примат написав:[
Ничего не понял конечно. Это значит пора уже переобуваться?

Кінець світла може настати в одному окремому підвалі..,
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:47

Все просто©))

  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

https://youtu.be/yyQzmB0-Hxg?si=TOqy9pJOzbtUdh_J
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:50

  Успіх написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

https://youtu.be/yyQzmB0-Hxg?si=TOqy9pJOzbtUdh_J

ну хоть один четко озвучил
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:50

  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

Значить пас оркостану. А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:50

  Примат написав:Ничего не понял конечно. Это значит пора уже переобуваться?

в білі тапки і завертатися в біле простирадло ... це нижчосортним, а високосортним як Кереньский
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:54

ЬІ

  Примат написав:
  Успіх написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

https://youtu.be/yyQzmB0-Hxg?si=TOqy9pJOzbtUdh_J

ну хоть один четко озвучил



ЬІ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:55

Спочатку втюхували одноразові маски пА х10)))

  Letusrock написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

потрібно Шамана спитати чи це вже покращені переговорні позиції, чи ще 2-3 місяці треба зачекати.
Якщо ситуація збережеться до осені то я так розумію на е/е можна не розраховувати

Знову акумулятори/генератори заграють новими цінами :mrgreen:

Але, спочатку пересічним треба втюхати противогази втридорога :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:55

  stm написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

Значить пас оркостану. А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.

перспективи як в Шаріка (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:02

  flyman написав:
  stm написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

Значить пас оркостану. А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.

перспективи як в Шаріка (с) (тм)

Опосередковано співучасть Гексета і адміністрації у вбивствах цивільних. Деми це використають, 2026 на носі, вони взагалі тихі, щоб забрати максимум на виборах. Трамп зробить все сам. Вже срач з трампістами, срач з гаманцем Маском, падіння і невизначеність. Навіщо заважати.
Європа питання. Дивимося далі.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:05

  flyman написав:
  stm написав:
  Примат написав:США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?

А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.

перспективи як в Шаріка (с) (тм)

выделенное - это типа плюс? - я правильно понял?
Чем больше минус ВВП - тем меньше ракет ПРО Штаты будут задерживать? 🤔
_hunter
 
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  #<1 ... 14305143061430714308>
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