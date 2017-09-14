Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:43
Примат написав:
[
Ничего не понял конечно. Это значит пора уже переобуваться?
Кінець світла може настати в одному окремому підвалі..,
Hotab
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:47
Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
https://youtu.be/yyQzmB0-Hxg?si=TOqy9pJOzbtUdh_J
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:50
ну хоть один четко озвучил
Примат
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:50
Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
Значить пас оркостану. А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.
stm
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:50
Примат написав:
Ничего не понял конечно. Это значит пора уже переобуваться?
в білі тапки і завертатися в біле простирадло ... це нижчосортним, а високосортним як Кереньский
flyman
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:54
Примат написав:
ну хоть один четко озвучил
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flyman
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:55
Letusrock написав: Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
потрібно Шамана спитати чи це вже покращені переговорні позиції, чи ще 2-3 місяці треба зачекати.
Якщо ситуація збережеться до осені то я так розумію на е/е можна не розраховувати
Знову акумулятори/генератори заграють новими цінами
Але, спочатку пересічним треба втюхати противогази втридорога
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Додано: Сер 02 лип, 2025 11:55
stm написав: Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
Значить пас оркостану. А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.
перспективи як в Шаріка (с) (тм)
flyman
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:02
flyman написав: stm написав: Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
Значить пас оркостану. А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.
перспективи як в Шаріка (с) (тм)
Опосередковано співучасть Гексета і адміністрації у вбивствах цивільних. Деми це використають, 2026 на носі, вони взагалі тихі, щоб забрати максимум на виборах. Трамп зробить все сам. Вже срач з трампістами, срач з гаманцем Маском, падіння і невизначеність. Навіщо заважати.
Європа питання. Дивимося далі.
stm
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:05
flyman написав: stm написав: Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.
перспективи як в Шаріка (с) (тм)
выделенное - это типа плюс? - я правильно понял?
Чем больше минус ВВП - тем меньше ракет ПРО Штаты будут задерживать? 🤔
_hunter
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