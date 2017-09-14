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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:08
Letusrock написав: ЛАД написав:
Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?
він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.
Он сам заговорил о национал-фашизме. Вполне в духе.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:10
stm написав:
............
Опосередковано співучасть Гексета і адміністрації у вбивствах цивільних. Деми це використають, 2026 на носі, вони взагалі тихі, щоб забрати максимум на виборах. Трамп зробить все сам. Вже срач з трампістами, срач з гаманцем Маском, падіння і невизначеність. Навіщо заважати.
Європа питання. Дивимося далі.
Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.
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ЛАД
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:14
_hunter написав:
выделенное - это типа плюс? - я правильно понял?
Чем больше минус ВВП - тем меньше ракет ПРО Штаты будут задерживать? 🤔
празнік жизні антітрампістів,
дивно що нема "крах долара"
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 02 лип, 2025 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:15
ЛАД написав:
Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.
Це вибір ваш залишитися у Харкові. Це вибір мій залишитися у Києві. Це вибір Хантера звіздіти з Німеччини. Це вибір Детройта звездіти про Матрицю.
Вибір зроблено. Далі час покаже.
Дипломатія все одно працює. Спільне виробництво нарощується. Спільне у нас і Європи вистояти. США і оркостан не бажають ЄС сильним, краще подрібненим щоб диктувати умови.
Востаннє редагувалось stm
в Сер 02 лип, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:16
stm написав: ЛАД написав:
Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.
Це вибір ваш залишитися у Харкові. Це вибір мій залишитися у Києві. Це вибір Хантера звіздіти з Німеччини. Це вибір Детройта звездіти про Матрицю.
Вибір зроблено. Далі час покаже.
і решта М1860 - вибір зроблено!
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:21
flyman написав: stm написав: ЛАД написав:
Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.
Це вибір ваш залишитися у Харкові. Це вибір мій залишитися у Києві. Це вибір Хантера звіздіти з Німеччини. Це вибір Детройта звездіти про Матрицю.
Вибір зроблено. Далі час покаже.
і решта М1860 - вибір зроблено!
У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно. АндрійМ - це виключення. Олена Риж - теж. Це приклад яка особь сильніша і витриваліша. І більш надійний партнер і друг. Але як тил жінки у нас сильні, у більшості ті хто не був готовий знаходять себе де прийдеться, хтось самі, хтось переховують дітей.
Час покаже чи не дійде війна до ЄС.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:32
stm написав:
Час покаже чи не дійде війна до ЄС.
ага, на городі бузина, а в Кийові дядько
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