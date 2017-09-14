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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14306143071430814309>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:21

  flyman написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.

Це вибір ваш залишитися у Харкові. Це вибір мій залишитися у Києві. Це вибір Хантера звіздіти з Німеччини. Це вибір Детройта звездіти про Матрицю.
Вибір зроблено. Далі час покаже.

і решта М1860 - вибір зроблено!

У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно. АндрійМ - це виключення. Олена Риж - теж. Це приклад яка особь сильніша і витриваліша. І більш надійний партнер і друг. Але як тил жінки у нас сильні, у більшості ті хто не був готовий знаходять себе де прийдеться, хтось самі, хтось переховують дітей.
Час покаже чи не дійде війна до ЄС.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:32

стм блондінко

  stm написав:Час покаже чи не дійде війна до ЄС.

ага, на городі бузина, а в Кийові дядько
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:37

  flyman написав:
  stm написав:Час покаже чи не дійде війна до ЄС.

ага, на городі бузина, а в Кийові дядько

У вас вибір підвали. )
ЄС мало відношення до нашої останньої атаки на Крим, і там нові ракети. І вони круті. І завдано максимальної шкоди супротивнику за мінімальні кошти. Я прям кайф зловила. Питання в масштабуванні і коли буде антидот у орків. Наразі немає антидоту взагалі.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:А також що -0,5 ВВП у США за квартал, це ще не останній мінус. Що євро вгору, частина контрактів будуть переходити на єврозону, що дасть ще більший мінус ВВП США.

це перемога?
  stm написав:Деми це використають, 2026 на носі, вони взагалі тихі, щоб забрати максимум на виборах. Трамп зробить все сам. Вже срач з трампістами, срач з гаманцем Маском, падіння і невизначеність. Навіщо заважати.
Європа питання. Дивимося далі.

цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:47

  stm написав:
  ЛАД написав:Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.

Це вибір ваш залишитися у Харкові. Це вибір мій залишитися у Києві. Це вибір Хантера звіздіти з Німеччини. Це вибір Детройта звездіти про Матрицю.
Вибір зроблено. Далі час покаже.
Дипломатія все одно працює. Спільне виробництво нарощується. Спільне у нас і Європи вистояти. США і оркостан не бажають ЄС сильним, краще подрібненим щоб диктувати умови.

Звездіти з Києва це ваш вибір.
Про равіолі з рікой та шпінатом.

Реальність загальна для країни в іншому: отакі умови для громадян створені саме можновладцями-управлінцями-регуляторами. Саме їх рішеннями. Саме їх виконанням своїх посадових обов'язків.

І кеп-очевидне, що стосовно самого себе рішення приймає кожен сам особисто.
Але не всім дано зрозуміти, що загальні умови, в яких і будуть приймати рішення громадяни, залежать від і створюються саме отими конкретними особами.
В прямих обов'язках яких - від відповідає за стан енергетики, комуналі, медицини, економіки, обороноздатності, комплектування ЗСУ .... і до гарантує Конституцію.

От їми по суті і зроблено вибір. Робиться вибір. Для більшості...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 02 лип, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:50

  Letusrock написав:це перемога?

Це ціна американців. Наразі долар втрачає, вони втрачають. Навіть якщо в Юті це побачать не одразу. Але з трампом адекватні будуть співпрацювати грошима мінімально.
  Letusrock написав:цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо

Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:02

  stm написав:
  ЛАД написав:Якби ж то дивитися зі сторони, то можна і далі.

Це вибір ваш залишитися у Харкові. Це вибір мій залишитися у Києві. Це вибір Хантера звіздіти з Німеччини. Це вибір Детройта звездіти про Матрицю.
Вибір зроблено. Далі час покаже.
Дипломатія все одно працює. Спільне виробництво нарощується. Спільне у нас і Європи вистояти. США і оркостан не бажають ЄС сильним, краще подрібненим щоб диктувати умови.
Даже для Хантера это не совсем со стороны.
"Дипломатія все одно працює" - працює. Вже 4-й рік. Толку трохи чи менше.
Проблеми ЕС мене хвилюють... як би м'якше сказати...
Спільне виробництво... Рочків через 10 буде потужне? Чи пізніше?
они хотят отвоевать себе воздух. То есть полностью подавить средствами типа дронов и ракет. Они собираются производить чуть ли не тысячами в сутки свои "Шахеды", увеличить технические возможности - скорость, вес боевой части и другие технические параметры.

У них на годы есть план по развитию своей дроновой отрасли. И прежде всего - с целью полного доминирования в воздухе. То есть с воздуха уничтожить Украину, сделать эту территорию невозможной для жизни. Заставить нас либо сдаться, либо откатиться куда-то на запад. Это их цель, и они к ней планомерно идут.
......
Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки, - от Украины здесь прекрасно ничего не останется и без каких-либо ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет.
https://protocol.ua/ru/esli_rf_budet_delat_1000_dronov_v_sutki_ot_ukraini_nichego_ne_ostanetsya_i_bez_raketnih_udarov_igor_lutsenko/. Це інтерв'ю з Ігорем Луценко.
І ще:
Действительно, были разные заявления, будут ли это "Шахеды", или будут вместе с дронами-имитаторами. Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов – 24 Канал), потому что тенденция такая есть,
– прокомментировал эти слухи Игнат.
.....И говорить о цифрах в 1 000 можно, конечно, но пока мы имеем то, что я сказал по этим датам (предыдущие массированные атаки – 24 Канал). Враг до 500 (беспилотников за ночь – 24 Канал) уже применяет", – отметил начальник управления коммуникаций.

https://24tv.ua/ru/ataki-dronov-na-ukrainu-smozhet-li-rf-vypuskat-1000-bpla-za-noch-novosti-ukrainy-24-kanal_n2841140
Хорошо помню, как всего год назад здесь некоторые смеялись над возможностью РФ производить 300 дронов в месяц да и вообще что-нибыдь производить самостоятельно. "Что могут эти алкащи и чмобики? У них завтра закончатся ракеты и танки, а послезавтра РФ развалится".
И ещё вам в копилку - https://unn.ua/ru/news/ataki-rf-v-1000-dronov-v-sutki-mogut-stat-realnostyu-ukraine-pridetsya-sokratit-ispolzovanie-pvo-the-economist
По их словам, новейшие модели не поддаются воздействию украинской радиоэлектронной борьбы – они больше не полагаются на GPS, поддающийся глушению, управляются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета.
Так что, вполне возможно, придётся отключать интернет и моб. связь, как это, по-моему, делал Израиль.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:07

  detroytred написав:............
От їми по суті і зроблено вибір. Робиться вибір. Для більшості...

Точности ради, сегодня выбор делается не столько ими, сколько агрессором.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Це ціна американців. Наразі долар втрачає, вони втрачають. Навіть якщо в Юті це побачать не одразу. Але з трампом адекватні будуть співпрацювати грошима мінімально.

а нам то що з того? чи чекаємо чергову сакральну дату - кінець 2028, в надії на нового бормотуна про "підтримку скільки потрібно"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:18

  Letusrock написав:
  stm написав:Це ціна американців. Наразі долар втрачає, вони втрачають. Навіть якщо в Юті це побачать не одразу. Але з трампом адекватні будуть співпрацювати грошима мінімально.

а нам то що з того? чи чекаємо чергову сакральну дату - кінець 2028, в надії на нового бормотуна про "підтримку скільки потрібно"

Потрібно щоб у 2026 максимальна кількість портфелів відійшла дем.партії. Все.
Співробітництво з ЄС буде розширюватись і якщо вони адекватні, наші вибувші з війська але досвідчені військові, це потенціал навчання НАТО. Ще точніше можна констатувати що допоки є трамп підтримки НАТО від США більше не існує, існує частина НАТО якій загрози максимальні.
ПС: незалежно від трампа, для ЄС у мене погані новини. Вони як сильний союз є загрозою США. При Байдені це теж було відчутно. Є спільні проблеми і вони великі у цих двох демократій. Алігатор - це перший крок до авторитаризму трампа. Тюрма де можна сховати і політичних опонентів :)
Востаннє редагувалось stm в Сер 02 лип, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
stm
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