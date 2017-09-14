Letusrock написав:цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо
Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати )
США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 лип, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо
Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати )
США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Я вже сказала, що у Криму за мене це гарно зробив хтось інший. Наразі я не у війську тому роблю свій вибір не їхати світ за очі, а взяти новий кредит на розвиток бізнесу, що має принести мені більше клієнтів, державі більше ПДВ і податків. Мінус я не експорт, то лише у грн. Якщо клієнтів буде ще на 20% більше мені будуть потрібні більше робітників за зп. Так все це з дивану. Мій ризик у воюючий країні. ЛАД піде гуляти з онуками, що збереже ментальне здоров'я його дочці. Вона збереже свою здатність к продуктивності. Онуки будуть мати зв'язок поколінь. Колаборація. Детройт наново напише що всі роблять цирк. Він дуже важлива фігура у своїх очах. Матриця у дії. ) Летусрок зі всіма можливостями закордонного працівника так і не отримає від роботодавця/ів жодної допомоги на виїзд і буде переживати за сусідів без змоги домогти їм, навіть тима грошима на прилад нічного бачення. Це його вклад і його цінність для роботодавця.
Schmit написав:............ США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Це ви про себе? Чи ви вже теж пишете з-за кордону?
В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске погибли три человека, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Более 30 человек получили ранения. Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ сообщил, что украинские дроны ударили по заводу «Купол», который производит ЗРК «Тор» и «Оса».
«На данный момент госпитализированы 35 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал Бречалов в своем телеграм-канале. ...... Расстояние до цели — более 1300 км, подчеркнул источник. По его словам, «зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего начался пожар». ......Собеседник Украинской службы Би-би-си также отметил, что атакованное предприятие выполняет заказ Минобороны России и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также якобы является разработчиком ударных беспилотников «Гарпия». .... 1-2 июля в Ижевске будут отменены все массовые мероприятия.