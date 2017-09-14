У середу, 2 липня, на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.
Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України.
Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора. https://mfa.gov.ua/news/mzs-zaprosilo-t ... j-agresiyi
Тут ключове - причина. Якщо "інтереси США" полягають в тиску на владу для зміни нею рішень, то запас є, а потім возобновлять. Якщо інтереси інші, наприклад, економія для себе чи для когось, то ситуація складна.
Зарано для висновків. В сьогоднішній адміністрації сім п'ятниць на тиждень. Ще десять разів можуть змінити рішення.
М-да. У меня только две версии. 1. Трамп с вероятностью 90% является человеком, которого кремль давно держит за яйца. Вербовка наверняка произошла в те года, когда он что-то строил в Москве, будучи тогда растущим бизнесменом. КГБ в этом плане всегда молодец. Агент Трамп сейчас выполняет работу для кремля - уже второй раз за год запрещая поставки военной и социальной помощи Украине, подвергнувшейся военной агрессии со стороны кремля. Благодаря первому запрету сорвалась украинская тактическая операция Курск, а что мы потеряем в результате последнего запрета - еще не понятно, но немало. Возможно электро-,газо-, нефте- снабжение к зиме 2025 года и это только навскидку.
2. Трамп заключил сделки с росией, как он любит и как известно очень комплексует в случае неуспеха. Про одну сделку я говорил - на добычу редкоземельных металлов на оккупированных кремлем территориях Украины. Она вступает в силу после официального признания Украиной потери своих территорий.
Вторая сделка связана с масштабной газодобычей в Катаре для поставки газа в Европу. США в Катаре имеют огромный интерес и заинтересованы в постройке газопровода из Катара в Европу через Сирию. Газпром (росия) противился этим планам и активно участвовал в провоцировании разрушительной войны в Сирии, через территорию которой его американские конкуренты собирались построить газопровод из Катара. Но потом из-за перехода войны в Украине на стадию "полного изнемождения" начал давать заднюю в Сирии. Как итог, росия отступила в Сирии, забрала Асада из страны, потом сдала Иран в обмен на договоренности с Трампом, поведенным на сделках, под любым предлогом уступить росии в украинском вопросе путем полного прекращения поддержки Украины.
Потеря американской помощи означает начало пизд..ца, после чего наступит... вероятное признание потери оккупированных территорий с залежами редкоземельных металлов и приблизится окончание активной фазы войны.
budivelnik написав:Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні... Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового.. Тобто середня це 15 000 на руки в місяць Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ А левова частка (не дорівнює-ВСІ, пояснення від 02-07-2025)тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...
А тепер прочитайте те саме ще раз з моїми ремарками. Для тих хто не до кінця зрозумів 1 Моя теза Якщо середня 15000 на руки і цю середню +/-50% отримує більшість з працюючих ( на мою думку в діапазон 8000-23000 вкладається 8 млн з 11 млн офіційно працюючих) , то можновладці СТВОРИЛИ УМОВИ щоб ті в кого зарплата МЕНША від СЕРЕДНЬОЇ - могли СВОЇМИ рішеннями/зусиллями ПІДНЯТИ її до середньої. Для того щоб підняти -ніяких додаткових умов від влади не потрібно . 2 Якщо людина має менше середньої , але при цьому звинувачує КОГОСЬ - то це ЇЇ особиста вавка в голові. І так така людина, якщо при цьому вона вимагає повернути СОВКОВІ правила/умови - є сволотою 3 Якщо людина має менше середньої , але при цьому нікого в цьому не звинувачує - то це нормальна людина яка МАЄ право жити так як ЖИВЕ.
Чому ж не вистачає людей на фронті? А ось чому. Треба декриміналізувати всі кришувальні статті, як це відбулось у цивілізованому світі - порнографія, проституція, звідництво, наркоманія і т.д., і це розвантажить поліцію удвічі і її можна буде скоротити, всю цю діяльність оподаткувати, а зайвих силовиків відправити на фронт! Українська модель OnlyFans, яка сплатила 40 млн грн податків, ініціювала петицію про декриміналізацію контенту для дорослих. Вже 25017 голосів. https://dev.ua/news/petytsiia-pro-dekry ... 1751281905 Чи буде реакціія? Тим часом, на фупі пишуть, під час війни, на Дністровському водосховищі роздули штат водної поліції ще на 45 людей та оснастили їх дорогезними імпортними катерами. Що робить водна поліція? Риб-порушників ловить? Силовиків дуже багато, 70% можна відправляти на фронт. Разом зі всіма офіцерами та відставниками до 60 років. А тих, що не бажають, для початку розжалувати в рядові і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують, а потім, якщо все одно не бажають, ласкаво просимо до в'язниці! Щоб як всі, а не як з пожежником із анекдота!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 лип, 2025 15:17, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:В тебе лише нема важелів...були б, то, як оті з маузерами в кожанках "боровся".
не шановний Я саме тому і пішов в бізнес, щоб не нести відповідальність за совкодрочерів а-ля ти. І можливо саме тому й досяг певних успіхів що не витрачав часу на придбання шкірянки і маузерів... для виховання де-Білів а-ля ти. Час показав ти і тобі подібні- програли мені і мені подібним. Наша стратегія-виявилась успішнішою ніж стратегія ждунізму і почекавізму разом з очікувізмом правильних можновладців. Ми ВЖЕ живемо , а ви ще чекаєте. Питання Чого зможете дочекатись коли дупи вже приросли до диванів, а успіхів на горизонті не видно... ну здешевлять для вас пігулки, ну може навіть і пенсію піднімуть до рівня 10% від доходів нормального БОРЦЯ ЗА ВЛАСНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ. чи не це є отим кінцевим корінцем який підтвердить вам ваш програш ? А раз є - то може не варто тим 95% які МОЖУТЬ повторити мій успіх - ломати життя байками про хорошого царя?
flyman написав:Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати? З чужих фантазій? 2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів? І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
Так як Пенсійний фонд дефіцитний і дотований з Бюджету, то чим менше буде дотацій з Бюджету-тим більше в Бюджеті залишиться грошей на зброю.. а раз так то чим більше зброї - тим швидша перемога.
Letusrock написав:Трохи цинічно але якщо турбопатріоти готові пожертвувати пару мільйонами чоловіків (закривши їх в клітці в очікуванні черги на довічний окоп) то чому вони ж не готові пожертвувати пенсіонерами.
Якесь безсмислове запитання якими пенсіонерами і як треба пожертвувати?
Letusrock написав:А стосовно демографії - ви у флер з smt спитали скількох патріотів вони народили з 2022? може то більш до них (разом з ОляUA) питання "рятувати демографію"
Я щось не зрозумів Мене особисто питання демографії - не цікавить Бо наявність летсуорків збільшує кількість але не покращує можливості Толку з того що ти є Гроші тобі для навчання вся країна зібрала, поки ти ріс тебе періодично лікували і так далі а тепер з тебе ні податків ні служби в ЗСУ То чим ти відрізняєшся від НУЛЯ ? так собі, коптиш небо у своє задоволення в той час коли тебе інші захищають і твоїм батькам інші люди пенсії виплачують.
Letusrock написав:
budivelnik написав: І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
так випустіть в загниваючий захід на голодну смерть)) По вашій логіці Україні з цього тільки краще
Якби це залежало від мене- то я б тебе випустив, правда трошечки не так як ти собі це уявляєш.. Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Вообще ничего страшного в этом нет - там эксперткыня писала чуть раньше: нужно всего лишь до 26го дотянуть, а потом Штаты сразу начнут заливать и баблом и вооружением. Ну а на крайняк - можно будет выехать и гривневый кредит списать...
budivelnik написав:Є те що відображає умови - середня зарплата по Україні... Становить 20000+ грн до виплати ПДФО і ВІйськового.. Тобто середня це 15 000 на руки в місяць Всі хто отримує менше -НЕДОПРАЦЮВАЛИ А левова частка тих хто офіційно отримує менше 15000 на руки - і є такими алконавто/совко/залежними І всі хто підтримує совкозалежність-всі мають одну назві - сволота А ті хто грамотно це роблять - ті грамотна сволота...
Не только. Туда же всех продавцов, в т.ч. и тех, кто работает у будивельника. А если учесть, что это средняя зарплата, а медианная ещё ниже, то больше половины работников Украины "НЕДОПРАЦЮВАЛИ" и являются "алконавто/совко/залежними". Не повезло человеку с народом. Может, ему стоит поискать другой?
Совкодрочеру любетелю балету а також власнику специфічної щелепи рекомендую вивчити що таке Левова частка і що таке Ті хто підтримують...
Тоді вийде Тільки ті хто підтримують совкодрочерів - є алко(частина з них) , совко(ще якась частина) залежні( можуть бути навіть алко-совко - але не бути залежними От лад - совкозалежний, отримує МЕНШЕ середньої по Україні і виступає за педерація хАрОшАя - тому особисто він повністю підпадає під визначення Але точно не все населення України і навіть не БІЛЬШІСТЬ , і навіть не більшість на СХОДІ ... зрозумів хто ти - совкозалежний ти наш?