ЛАД написав:Не повезло человеку с народом. Может, ему стоит поискать другой?
він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.
Я описував що навіть падіння до 30 млн яке МОЖЛИВО відбудеться на протязі наступних 30 років - для України не страшне, бо Україна вже мала два періоди тільки в 1900+ роках , коли кількість українців була менше 30 млн.
Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
С 1991 года, когда Украина стала независимой, количество ее населения из-за миграции и войны сократилось с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.
Источник: вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt
там же
По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, весной 2025 года до 2041 года население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона.
_hunter написав:Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
Давай так 1 Станом на сьогодні нас 42 млн з яких 8 млн - в еміграції 4 млн - на окупованих територіях 2 Як це зміниться-я не знаю , але якщо територія зменшиться - то і кількість на цій території зменшитьс. Чи зменшиться На скільки зменшиться Скільки повернеться і скільки виїде - я не знаю Але ці цифри не мають відношення до демографії 3 Саме по собі зменшення/збільшення кількості населення - великої ролі не грає. Якщо населення зменшилось за рахунок пенсіонерів - то виграють працюючі Якщо населення зменшується за рахунок виїзду сімей - то НІХТО НІЧОГО НЕ ВТРАЧАЄ , адже виїхали працездатні і забрали з собою дітей і батьків. 4 Тепер давай по демографії Припустимо що народжуватись буде 200 000 а помирати 600 000 Перших 30 років - втрата 12 млн.. тобто було 42 стане 30 Але при цьому , нація буде молодшати, а в молодших - більше перспектив.
detroytred написав:Так комедія в тому і полягає, що ти пішов в бізнес, а співаєш, як оті комуняки з маузерами в кожанках.
Дурень він і з вищою освітою дурень. Якщо ти мої ПРОПОЗИЦІЇ до інших типу РОБИ як Я порівнюєш з діями комуняк в яких НАМ все можна-вам гулаг...
То що ще можна почерпнути розумного з інших твоїх фантазійних заяв?
От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки. І примушували.
В тебе лише нема важелів влади..., а так би усіх примусив "важко працювати 30 років", економити на сім'ї та собі.... щоб на виході мати лише 14 млн. гривень. Так то ти природдньо здоровенний спортивний бугай, а менш потужні))) вже б ласти склеїли на цьому а-ля твому шляху до коммунізьму (збагачення). Ти б усім комуняцько-соціалістичне змагання влаштував - як ти постійно голосиш, що виграв змагання.
А коли б не виходило, то ти б гулагами-трійками досягав би розуміння незгодними та реалізовував би. Визначивши їх сволотами тощо. Тому кажу: не вигадуй, а вивчай реформаторів ринків країн.
detroytred написав:От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки. І примушували.
Де-Біл.. 1 Ти різницю між ПРИМУШУВАЛИ і Можеш робити а можеш не робити В стані УСВІДОМИТИ? 2 Як думаєш Примусили правильні можновладці українських селян віддати зерно заради кращого процвітання совка.. і що ? Це дуже покращило життя померлих з голоду? 3 Чи усвідомлюєш Совок настільки засрав мозок населенню( а ти і тобі подібні і далі пробують засиоати) , що населення НЕ ВІРИТЬ у власні сили. А зневіра створює потребу в пошуках того сильного який зробить , а сильний це еквівалент членін/сралін. Це ти хоч розумієш?
Тому сотні таких як я пробували досягнути успіху. Досягнули десятки... але навіть ті кілька десятків які НЕ ДОСЯГНУЛИ - не вважають себе обдуреними , а стали тим кого Народна Мудрість ТМ (с) За одного битого -двох не битих дають.. І саме в сімях цих БИТИХ і виростуть ті хто зможе врахувати помилки батьків і досягнути в подальшому успіху
А які помилки в ждунів? які в ждунів досягнення?
То що краще, щоб такі як я сповідувати твою теорію ждунізму і сьогодні в україні було не 5% успішних 30% тих хто старається досягнути успіху 65% розчарованих
А 100% розчарованих
Ти хоч це в свою макітру хоч раз закидав? Ти що всі досягнення в ЗСУ отримав через примус і муштру чи деколи бувало що показував на успішного курсанта і закликав інших йти його шляхом Хоч це то не заперечуй.