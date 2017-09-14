Додано: Сер 02 лип, 2025 17:06

detroytred написав: оце твоє визначення сволотами, голодранцями, люмпенами, ждунами тощо всіх, не таких, як ти, - це і є оте комуняцтво.. оце твоє визначення сволотами, голодранцями, люмпенами, ждунами тощо всіх, не таких, як ти, - це і є оте комуняцтво..

Ти як тільки різницю між приватним визначенням і тотальним примушування - усвідомиштак відразу в розумного третьокласника перетворишся.ПСМене ніхто і практично ніщо не може змусити робити те що я не хочуВ крайньому випадку я можу сам себе стимулювати, але моя стимуляція залежить виключно від того наскільки корисними(успішними) я вважаю свої попередні дії , або зворотній звязок показує що те що зроблено-зроблено вірноНа форумі зворотній звязок відсутній на 99%... то чому я тут?відповідь проста і очевидна.Якщо я отримую фідбек від ЗСУ що те що зроблено для них вони вважають потрібним і корисним я активізуюсь тут і ганяю ждунів сцаними рушниками...Якщо ж довго відсутній, або млявий- значить немає стимулу від ЗСУ....ПСна рахунок населення і віри1 Якщо в масі - то від 70 до 90% - дурніше(діапазон такий великий бо є фахівці в різних галузях , тому ясно що є море люмпенів але профі хіміків які в хімії то розумніші, а от в житті....2 Віра це річ специфічна, можна врити в світле майбутнє до такої межі що пальцем об палець не вдарити щоб це майбутнє наблизити...це якраз ті що чогось ждуть ... совки вірять в совок, бандерлог в Московську церквівоєнпенс-в можновладцівЄ віра в себе...- також річ небезпечно якщо вдарятись в крайнощі....3 Що таке УДОСКОНАЛЕННЯ ринкових законів в середовищі населення яке не розуміє що таке ринкові закони?Може спочатку населенню пояснити що перший ринковий закон - це ти сама вже допоможуть тобі обставини чи ні-це вже другорядне...Є ж анекдотМолиться кожного дня мужик в церкві з проханням виграти в лотарею( тобто очікує від когось створення сприятливого середовища)І через 30 років спускається Бог з Неба й каже - мойша ти хоча б лотарейний квиток купи( створення передумов власними силами)Так що має бути спочатку? якщо хочеш перемогти в змаганнях?Особиста підготовка а потім загальні для всіх правилачи спочатку правила для найслабіших які урівняють слабких з сильнимиі хто з сильних тоді почне по цим правилам грати , а хто піде в іншу галузь?