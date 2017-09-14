budivelnik написав:Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Я не адресат вашого посту, але запитаю - а в зворотній бік це також повинно працювати? Ну тобто давайте порахуємо, що витратила держава на мене за все моє життя, і що отримала від мене, і вже баланс обнулимо, в який би бік він не був. Я навіть не буду однозначно стверджувати, що баланс буде на мою користь, це доволі складно оцінити. Тільки за умови, що якщо він всеж-таки на мою користь, я отримаю всю суму в технічно обгрунтований термін (ніяких черг на виплату коли в бюджеті будуть на це закладені гроші, ніяких меморандумів і лімітів для отримання або переказу), разом із всіма папірами про законність походження, дозволи на вивіз за кордон і таке інше, а також посвідку про втрату громадянства поштою впродовж не менше двох тижнів. Ваша уявна держава, яка буде "нагинати" під час виїзду громадянина, який їй не подобається, на бабло, вона здатна на вашу думку грати в чесну і рівну гру, чи передбачається, що громадянин, як завджи, не тільки буде винен грошей, але й повинен пройти сто кругів пекла і принижень, щоб все це визнати, розрахуватись і нарешті відвалити у своїх справах?
M-Audio Ми потрапляємо в царину фантазій... Але з часом не так вже й важко реалізувати теорію великого брата який за нами слідкує і створити якусь балансну картку для кожного... При чому лайт варіант з точністю в два ліктя по карті можна створити й вже є що ми заплатили (база податкової) є цифри по Бюджету по кожній з галузей(це те що ми отримали як середнє яке визначається бюджетний розпис в рік/кількість споживачів в цей рік) Але підозрюю що якраз люмпени й будуть сильніше протестувати , бо в багатих буде точно позитивний баланс.
detroytred написав:От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки. І примушували.
Де-Біл.. 1 Ти різницю між ПРИМУШУВАЛИ і Можеш робити а можеш не робити В стані УСВІДОМИТИ? 2 Як думаєш Примусили правильні можновладці українських селян віддати зерно заради кращого процвітання совка.. і що ? Це дуже покращило життя померлих з голоду? 3 Чи усвідомлюєш Совок настільки засрав мозок населенню( а ти і тобі подібні і далі пробують засиоати) , що населення НЕ ВІРИТЬ у власні сили. А зневіра створює потребу в пошуках того сильного який зробить , а сильний це еквівалент членін/сралін. Це ти хоч розумієш?
Тому сотні таких як я пробували досягнути успіху. Досягнули десятки... але навіть ті кілька десятків які НЕ ДОСЯГНУЛИ - не вважають себе обдуреними , а стали тим кого Народна Мудрість ТМ (с) За одного битого -двох не битих дають.. І саме в сімях цих БИТИХ і виростуть ті хто зможе врахувати помилки батьків і досягнути в подальшому успіху
А які помилки в ждунів? які в ждунів досягнення?
То що краще, щоб такі як я сповідувати твою теорію ждунізму і сьогодні в україні було не 5% успішних 30% тих хто старається досягнути успіху 65% розчарованих
А 100% розчарованих
Ти хоч це в свою макітру хоч раз закидав? Ти що всі досягнення в ЗСУ отримав через примус і муштру чи деколи бувало що показував на успішного курсанта і закликав інших йти його шляхом Хоч це то не заперечуй.
Що ти навінегретив-то?! Щоб забовтати факт: оце твоє визначення сволотами, голодранцями, люмпенами, ждунами тощо всіх, не таких, як ти, - це і є оте комуняцтво.. Вони так само визначали інших, ніж вони.. І в тебе лише влади нема, щоб і примушувати їх бути правильними (по-твоєму) будівниками капіталізму.
Різниці нема: ті будівельниками начебто соціалізму-комунізму хотіли зробити всіх; ти - начебто капіталізму. При цьому що перші перебрехали теорії соціалізму-комунізму, що ти перебріхуєш капіталізм, не розуміючи, що етап дикого капіталізму первинного накопичення капіталу даааавно пройшов. Тому розвиток даааавно полягає саме в удосконаленні регулювання ринку та капіталістичних відносин. Ви близнята... Тільки одежі різні та гасла.
Населення не дурніше за тебе. Вірить у власні сили і тікає в сприятливі умови. Або в можливі відповідні силам умови - в наймані. Не вигадуй дурниць...
Schmit написав:............ США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Це ви про себе? Чи ви вже теж пишете з-за кордону?
Ні, я про тих, які підтримуваль виходки Зе у Білому домі, а потім агресивно виступили проти мирних ініціатив Трампа. Будьте уважні.
detroytred написав:оце твоє визначення сволотами, голодранцями, люмпенами, ждунами тощо всіх, не таких, як ти, - це і є оте комуняцтво..
Ти як тільки різницю між приватним визначенням і тотальним примушування - усвідомиш так відразу в розумного третьокласника перетворишся.
ПС Мене ніхто і практично ніщо не може змусити робити те що я не хочу В крайньому випадку я можу сам себе стимулювати, але моя стимуляція залежить виключно від того наскільки корисними(успішними) я вважаю свої попередні дії , або зворотній звязок показує що те що зроблено-зроблено вірно На форумі зворотній звязок відсутній на 99%... то чому я тут? відповідь проста і очевидна. Якщо я отримую фідбек від ЗСУ що те що зроблено для них вони вважають потрібним і корисним я активізуюсь тут і ганяю ждунів сцаними рушниками... Якщо ж довго відсутній, або млявий- значить немає стимулу від ЗСУ....
ПС на рахунок населення і віри 1 Якщо в масі - то від 70 до 90% - дурніше(діапазон такий великий бо є фахівці в різних галузях , тому ясно що є море люмпенів але профі хіміків які в хімії то розумніші, а от в житті.... 2 Віра це річ специфічна, можна врити в світле майбутнє до такої межі що пальцем об палець не вдарити щоб це майбутнє наблизити... це якраз ті що чогось ждуть ... совки вірять в совок, бандерлог в Московську церкві воєнпенс-в можновладців Є віра в себе...- також річ небезпечно якщо вдарятись в крайнощі.... 3 Що таке УДОСКОНАЛЕННЯ ринкових законів в середовищі населення яке не розуміє що таке ринкові закони? Може спочатку населенню пояснити що перший ринковий закон - це ти сам а вже допоможуть тобі обставини чи ні-це вже другорядне... Є ж анекдот Молиться кожного дня мужик в церкві з проханням виграти в лотарею( тобто очікує від когось створення сприятливого середовища) І через 30 років спускається Бог з Неба й каже - мойша ти хоча б лотарейний квиток купи( створення передумов власними силами)
Так що має бути спочатку? якщо хочеш перемогти в змаганнях? Особиста підготовка а потім загальні для всіх правила чи спочатку правила для найслабіших які урівняють слабких з сильними і хто з сильних тоді почне по цим правилам грати , а хто піде в іншу галузь?
budivelnik написав:Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Я ж кажу, що близнюк комуняк ти. В них теж людина для держави, а не держава для людини.
Тобто у вас головне, щоб людина не мала боргів перед державою. А не держава перед людиною.
В тебе тільки влади нема... А так би розкрився у всій красі.
Ще раз Держава може розпоряджатись тільки тим що взяла в своїх мешканців.Ніяких інших доходів Держава не має(плата за надра, частоти, ліцензії, збори,ПДВ і так далі) - це блага створені населенням Тому Для того щоб Держава була не збиткової треба щоб я не був їй винен. І якщо кожен не буде винен - то Держава успішна. Якщо ж в Державі є хтось хто їй винен, то тоді справедливість в Держави зникає , бо вона ПОВИННА забрати в тих хто не винен щоб роздати(деколи навіть тим хто винен) от і все Все інше-це з циклу ринок це місце ближче до воріт і саме місце впливає на доходи, при чому кількість місць зарані визначена