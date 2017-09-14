detroytred написав:А от співаєш, нав'язуєш і як ти сам вказав місія переконувати читачів, саме ти.
Тому що я ПЕРЕКОНАНИЙ що існуюча проблема вирішиться в рази швидше, якщо читачі приймуть мою точку зору і перестануть дивитись наскільки та чи інша людина(не залежно від функції яку вона виконує(чиновник/хірург/двірник/прокурор/військовий)) виконують свої функції. Це ж як мінімум не логічно 8млн людей офіційно не платять і 12 млн офіційно платить податки. Нам що треба в три(тридцять три) рази збільшити апарат який змусить це робити? Чи все таки достукатись то цих 8 млн , що заплати вони 4000 грн/місяць податків- з них шапка не впаде, але життя як їх так і інших - точно покращиться. Тому Умови для праці і сплати податків з суми від 8000 грн до 15000 грн - в Державі створені. Наймати висококваліфікованого, чесного, працездатного працівника який знайде хоча б 10 непрацюючих щомісячно і при цьому погодиться отримувати крім прокльонів від знайдених - 40 000 грн - не має для суспільства економічного змісту.Бо все що знайдеться-витратиться на функціонування органу який знаходить. Тому Тільки покращення умов для тих хто працює і погіршення умов для тих хто не працює( це напряг при поступленні дітей в садочок/школу, напряг при купівлі товарів які проходять державну реєстрацію , заборона пересікання кордону у випадку якщо розмір сплачених податків менший ніж мінімально необхідний) і так далі... Тобто якщо ти такі умови маєш на увазі - то вони мають якесь право на життя А зменшувати податкове навантаження чи розкидати гроші з вертольота попередньо забравши їх у багатих і так далі-це шлях в нікуди. Людина ПОВИННА вийти на рівень беззбитковості свого існування, тільки в тому випадку вона має якусь цінність Якщо за існування людини платять інші-це несправедливо з точки зору тих хто платить.
detroytred написав:Предметом є сприятливі умови для розвитку країни, суспільства. Програваючою є країна, суспільство. Вони потребують реформ та розвитку більшими темпами.
Давай впадемо в крайність Ти можеш посадити на МІГ29 чи Ф35 - негра який збирає банани? Трошечки полегшимо питання А негра який в Гетто але маю освіту? Ще полегшимо питання А людину з вищою освітою і кінським здоровьм? Тобто Щоб виконати КІНЦЕВЕ завдання треба виходити з ПЕРВИННОГО матеріалу. У нас 8 млн НЕ ПЛАТЯТЬ податки.... Як ти хочеш змінити їх свідомість якимись законодавчими змінами? З точки зору економічних знань вони негри з бананами... Ті хто офіційно отримує 8000-15000 ( але реально 12000-50000) - це вже негри з Гарлему Але разом цих негрів в Державі ПЕРЕВАЖНА більшість населення, при чому вони отруєні совком яки століття вбивав їм в голови що соціалізм це добре, капіталізм це погано і забував розсказати(попередити) що соціалізм це той самий Державний капіталізм. Тобто назва устрою - ролі не грає Роль грає те як про це думає більшість. Тому первинне це ЗМУСИТИ людину зрозуміти що вона має бути беззбиткової - інакше не залежно від того що вона про себе думає вона опиниться під парканом І якщо СТРАХ опинитись під парканом негрів з бананами перетворить на негрів з гарлему а негрів з гарлему в негрів з вищою освітою.. Тоді й можна переходити на більш вищі щаблі розвитку А що таке вищі? Це в реалі БІЛЬШЕ свободи в прийнятті рішень Але більше свободи в прийнятті рішень дорівнює більше особистої відповідальності за прийняті рішення. І якщо людина яка прийняла НЕ ВІРНЕ рішення зрозуміє де вона помилилась - то вона може виправитись А якщо вона так само як і ти вважає що в її негараздах винуваті можновладці? який в неї стимул змінювати свою манеру поведінки?
budivelnik написав:Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Я не адресат вашого посту, але запитаю - а в зворотній бік це також повинно працювати? Ну тобто давайте порахуємо, що витратила держава на мене за все моє життя, і що отримала від мене, і вже баланс обнулимо, в який би бік він не був. Я навіть не буду однозначно стверджувати, що баланс буде на мою користь, це доволі складно оцінити. Тільки за умови, що якщо він всеж-таки на мою користь, я отримаю всю суму в технічно обгрунтований термін (ніяких черг на виплату коли в бюджеті будуть на це закладені гроші, ніяких меморандумів і лімітів для отримання або переказу), разом із всіма папірами про законність походження, дозволи на вивіз за кордон і таке інше, а також посвідку про втрату громадянства поштою впродовж не менше двох тижнів. Ваша уявна держава, яка буде "нагинати" під час виїзду громадянина, який їй не подобається, на бабло, вона здатна на вашу думку грати в чесну і рівну гру, чи передбачається, що громадянин, як завджи, не тільки буде винен грошей, але й повинен пройти сто кругів пекла і принижень, щоб все це визнати, розрахуватись і нарешті відвалити у своїх справах?
В його державі так би і було. І всі працювали б, як і його продавці за 10-15 тис. грн, боячись слово сказати. На щастя, держава не його, і, сподіваюсь, такою і не буде.
budivelnik написав:Тепер давай по демографії Припустимо що народжуватись буде 200 000 а помирати 600 000 Перших 30 років - втрата 12 млн.. тобто було 42 стане 30 Але при цьому , нація буде молодшати, а в молодших - більше перспектив.
тобто 17-річних вивозять, мами з дітьми виїзжають, на війні молодих вбивають, через Тису молоді тікають, народжуваність катастрофічно впала, але нація буде молодшати. Л-логіка
budivelnik написав:Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
budivelnik написав:Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Я ж кажу, що близнюк комуняк ти. В них теж людина для держави, а не держава для людини. Тобто у вас головне, щоб людина не мала боргів перед державою. А не держава перед людиною. В тебе тільки влади нема... А так би розкрився у всій красі.
Ще раз Держава може розпоряджатись тільки тим що взяла в своїх мешканців.Ніяких інших доходів Держава не має(плата за надра, частоти, ліцензії, збори,ПДВ і так далі) - це блага створені населенням Тому
Сьогодні проскочила інфо про поданий законопроект про фактичну легалізацію корупції в оборонній сфері, що дозволить розкрадати мільярди гривень навіть не ховаючись. Як завжди ви це проігнорували, подібні дрібниці вам не заважають. У всіх бідах винні кляті люмпени/совки/голодранці/сволоти тобто вчителі/листоноші/медсестри, які недопрацьовують гади, бо заробляють менше середньої з/п))
budivelnik написав:первинне це ЗМУСИТИ людину зрозуміти що вона має бути беззбиткової - інакше не залежно від того що вона про себе думає вона опиниться під парканом І якщо СТРАХ опинитись під парканом негрів з бананами перетворить на негрів з гарлему а негрів з гарлему в негрів з вищою освітою.. Тоді й можна переходити на більш вищі щаблі розвитку А що таке вищі? Це в реалі БІЛЬШЕ свободи в прийнятті рішень Але більше свободи в прийнятті рішень дорівнює більше особистої відповідальності за прийняті рішення.
памятаю одню няню з держ.садочка де ходила мала. Працювала на той час за 5-6 тис, пішла заочно в універ, здобула бакалаврат "дошкільна освіта", попрацювала ще пару років вже за 7-8 тис. Потім якось підійшла до дзеркала, соромно їй стало що вона збиткова. Звільнилась, поїхала в Прагу, через рік і свою дочку школярку забрала. Вже напевно біля 10 років там. Судячи по фоткам, змогла стати цілком беззбитковою. Тільки Україні з цього толку нуль. Але зате не клятий совок/люмпен