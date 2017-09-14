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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:38
Letusrock написав: budivelnik написав: flyman написав:
Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати?
З чужих фантазій?
2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів?
І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
Уточніть наскільки наповнення пенс.фонду "наближає перемогу"? Трохи цинічно але якщо турбопатріоти готові пожертвувати пару мільйонами чоловіків (закривши їх в клітці в очікуванні черги на довічний окоп) то чому вони ж не готові пожертвувати пенсіонерами.
Не фантазуй своїми страхами ...
Покажи ту клітку, в яку тебе закрили ? )
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:40
Letusrock написав:
свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії
А що там з тим міністром єдності ?
Так розганяли тему, так розганяли ... потім язики позатикали і отримали нову методичку
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:40
Letusrock написав: Примат написав:
США и Китай перекрыли нам поставки, что это означает?
потрібно Шамана спитати чи це вже покращені переговорні позиції, чи ще 2-3 місяці треба зачекати.
Якщо ситуація збережеться до осені то я так розумію на е/е можна не розраховувати
Тиса ще тепла, не зволікай )
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:41
pesikot написав: Letusrock написав:
свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії
А що там з тим міністром єдності ?
Так розганяли тему, так розганяли ... потім язики позатикали і отримали нову методичку
заставу внесли
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:42
Letusrock написав: budivelnik написав:
Давай впадемо в крайність
Ти можеш посадити на МІГ29 чи Ф35 - негра який збирає банани?
Трошечки полегшимо питання
А негра який в Гетто але маю освіту?
Ще полегшимо питання
А людину з вищою освітою і кінським здоровьм?
Тобто
Щоб виконати КІНЦЕВЕ завдання треба виходити з ПЕРВИННОГО матеріалу.
У нас 8 млн НЕ ПЛАТЯТЬ податки....
Як ти хочеш змінити їх свідомість якимись законодавчими змінами?
З точки зору економічних знань вони негри з бананами...
Ті хто офіційно отримує 8000-15000 ( але реально 12000-50000) - це вже негри з Гарлему
Але разом цих негрів в Державі ПЕРЕВАЖНА більшість населення, при чому вони отруєні совком яки століття вбивав їм в голови що соціалізм це добре, капіталізм це погано
і забував розсказати(попередити) що соціалізм це той самий Державний капіталізм.
Тобто назва устрою - ролі не грає
Роль грає те як про це думає більшість.
Тому
первинне це ЗМУСИТИ людину зрозуміти що вона має бути беззбиткової - інакше не залежно від того що вона про себе думає вона опиниться під парканом
І якщо СТРАХ опинитись під парканом
негрів з бананами перетворить на негрів з гарлему
а негрів з гарлему в негрів з вищою освітою..
Тоді й можна переходити на більш вищі щаблі розвитку
А що таке вищі?
Це в реалі БІЛЬШЕ свободи в прийнятті рішень
Але більше свободи в прийнятті рішень дорівнює більше особистої відповідальності за прийняті рішення.
І якщо людина яка прийняла НЕ ВІРНЕ рішення зрозуміє де вона помилилась - то вона може виправитись
А якщо вона так само як і ти вважає що в її негараздах винуваті можновладці?
який в неї стимул змінювати свою манеру поведінки?
памятаю одню няню з держ.садочка де ходила мала.
Працювала на той час за 5-6 тис, пішла заочно в універ, здобула бакалаврат "дошкільна освіта", попрацювала ще пару років вже за 7-8 тис.
Потім якось підійшла до дзеркала, соромно їй стало що вона збиткова. Звільнилась, поїхала в Прагу, через рік і свою дочку школярку забрала. Вже напевно біля 10 років там. Судячи по фоткам, змогла стати цілком беззбитковою. Тільки Україні з цього толку нуль. Але зате не клятий совок/люмпен
Я особисто ДВОМА руками за те щоб люди діяли подібним чином.
Людина ОЦІНИЛА себе і ПРИЙНЯЛА рішення... яке ДЛЯ НЕЇ виявилось вірним.
Хто ти такий щоб її за це осуджувати?
При цьому
Людина яка отримувала тут мінімалку- для Держави також ні туди ні сюди , якщо грубо -все що ця людина сплачувала у вигляді податків-поверталось но неї у вигляді якихось субсидій і так далі.
Тому
Хто хоче себе змінити - той міняє і за це йому честь і хвала, особливо якщо він добився успіху
Той хто постійно ниє нічого самостійно не міняючи - толку з його присутності? Навколишнім не допомагає , собі ні...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 02 лип, 2025 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:44
pesikot написав:
Далі волати "А де моя пенсія ? Я же працював", коли на пенсію вийдуть
толку з тої пенсії, два рази в магазин піти
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:45
Xenon написав:
❗️Путін відмовився від припинення вогню в Україні, та продовжить війну.
🔴 рф буде воювати далі, путін відкинув ідею припинення вогню, і його думки щодо війни в Україні не змінилися — Президент Франції Макрон.
Власне, це те, про що я постійно пишу - Путін не хоче припинення вогню
А Трамп грає на користь Путіна
Тому всі ці "ко-ко-ко" про мирний план Трампа - це все маячня
Україна може погодитись хоч на 100 "мирних планів" Трампа.
Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:47
Letusrock написав:
закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають
Ти вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50
Schmit написав:
Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Запитую знову, а путін згодився на ініціативи Трампа ?
Так чи ні ?
Просте питання - проста відповідь
Ти досі не зміг на це просте питання відповісти )
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:52
ЛАД написав: M-Audio написав: budivelnik написав:
Ти б в мене повернув ВСЕ що тобі дала Україна- і потім з боргами і без штанів отримав би копен дупен в Європу чи куди ти там хочеш втекти.
Я не адресат вашого посту, але запитаю - а в зворотній бік це також повинно працювати? Ну тобто давайте порахуємо, що витратила держава на мене за все моє життя, і що отримала від мене, і вже баланс обнулимо, в який би бік він не був. Я навіть не буду однозначно стверджувати, що баланс буде на мою користь, це доволі складно оцінити. Тільки за умови, що якщо він всеж-таки на мою користь, я отримаю всю суму в технічно обгрунтований термін (ніяких черг на виплату коли в бюджеті будуть на це закладені гроші, ніяких меморандумів і лімітів для отримання або переказу), разом із всіма папірами про законність походження, дозволи на вивіз за кордон і таке інше, а також посвідку про втрату громадянства поштою впродовж не менше двох тижнів. Ваша уявна держава, яка буде "нагинати" під час виїзду громадянина, який їй не подобається, на бабло, вона здатна на вашу думку грати в чесну і рівну гру, чи передбачається, що громадянин, як завджи, не тільки буде винен грошей, але й повинен пройти сто кругів пекла і принижень, щоб все це визнати, розрахуватись і нарешті відвалити у своїх справах?
В його
державі так би і було.
І всі працювали б, як і його продавці за 10-15 тис. грн, боячись слово сказати.
На щастя, держава не його, і, сподіваюсь, такою і не буде.
Давай так
в твоїй Державі люди за обмін валюти отримували розстріл
За незгоду віддати зерно - були знищені голодом
За анекдот - отримували 15+ років заслання..
То може заткнешся про мою Державу і почнеш відповідати за СВОЮ ?
Тепер по суті
Давайте уявимо
є 8 млн працівників які не сплачують податків (тобто їх виграш +/- 4000 грн ) і ці працівники СВОЇМИ реальними доходами тиснуть на МОЇХ працівників...
Мої працівники не раби і легко можуть змінити працедавця , тому
Виділивши на фонд оплати праці 20000 грн , я плачу 5000 грн податків і 15000 віддаю на руки
1 Це кримінальний злочин , за який буду нести відповідальність тільки я
2 Мій працівник має право сказати
Євгенович, а давай ти видаш на руки 13000 грн замість 15000 і сплатиш за мене 7000 грн податків замість 5000...
Мені це вигідно, але МІЙ працівник не підходить і так не каже
А чому?
А тому що 8 млн мають на 5000 грн більше , хоча при цьому не мають пенсійного стажу...
Тобто
Наявність 8 млн отруєних совком неадекватів, перетворює наступних 8 млн на порушників, а 200 000 працедавців на кримінальних злочинців...
Це одна з причин чому при мінімальному податковому навантаженні на ФОПа - у фопи мало йдуть , бо фоп без найманого майже нічого не може, а найманий це такий менінгіт що не кожен хоче його на себе брати.
Тепер розумієте чому книга Рікардо про мінову вартість в ситуації коли 8 млн просто злочинців, і ще 8 млн напів злочинців - не має ніякого значення для країни.
Спочатку треба привити НАСЕЛЕННЮ тезу про те що ПОДАТКИ ЗОБОВЯЗАНІ ПЛАТИТИ ВСІ
а вже потім починати читати кейнса чи рікардо.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 02 лип, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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