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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:53
pesikot написав:
Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну
тобто ти вже копаєш окопи навколо Чернігова? Чи просто продовжиш писати на форумі
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:53
Schmit написав:
Ні, я про тих, які підтримуваль виходки Зе у Білому домі, а потім агресивно виступили проти мирних ініціатив Трампа.
Будьте уважні.
Ти про які виходки ЗЕ ? Про ті, які тобі в вуха надули ?
Президент Сальвадора був вдягнений значно гірше Зеленського, Трампа послав з його бажання когось там звільнити.
Трамп перед ним стелився
Сіріл Рамафоса, сама ввічливість, дресс-код. Трамп на нього наїхав брехнею
То може проблема в самому Трампі ? )
Так, дурнику ?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:54
pesikot написав: Xenon написав:
❗️Путін відмовився від припинення вогню в Україні, та продовжить війну.
🔴 рф буде воювати далі, путін відкинув ідею припинення вогню, і його думки щодо війни в Україні не змінилися — Президент Франції Макрон.
Власне, це те, про що я постійно пишу - Путін не хоче припинення вогню
А Трамп грає на користь Путіна
Тому всі ці "ко-ко-ко" про мирний план Трампа - це все маячня
Україна може погодитись хоч на 100 "мирних планів" Трампа.
Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну
З логікою в тебе негаразди.
Якщо навіть той, хто потрепає від агресії, не погоджується з його (Трампа) планом, то сенсу з цим планом тиснути на агресора вже нема.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:54
prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України
За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.
"Наша церква" ...
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:56
pesikot написав: Letusrock написав:
свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії
А що там з тим міністром єдності ?
Так розганяли тему, так розганяли ... потім язики позатикали і отримали нову методичку
внесли заставу, потім призначать послом кудись по накатаній схемі. ще питання?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:58
pesikot написав: Letusrock написав:
закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають
Ти вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...
чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
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Додано: Сер 02 лип, 2025 18:58
Banderlog написав: prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України
За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.
і?
Решту тож позбавит ? Тих шо на окупованих територіях? В криму?
А котрі не хотять воювати? Ті можут відказатися від громадянства зеленского?
Це щось нове - "громадянство зеленского" )
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Визнай вже, російську курка в тебе давно ? )
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:00
pesikot написав: prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України
За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.
"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.
Давай мінятись з ним, він перейде в ПЦУ а ти в ЗСУ?))
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:05
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають
Ти вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...
чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.
В чому моя помилка?
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ
В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%
а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)
ТО Тепер поясни мені
а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?
Тому приєднуюсь до запитання pesikot Чому ти постійно несеш маячню?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:15
Letusrock написав: pesikot написав:
Але коли Путін не хоче припиняти війну, а Трамп не хоче тиснути на Путіна, то Путін буде продовжувати війну
тобто ти вже копаєш окопи навколо Чернігова? Чи просто продовжиш писати на форумі
А ти вже Тису перепливаєшь чи просто продовжуєшь писати на форумі ? )
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