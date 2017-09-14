В этой статье мы не рассматриваем вопросы противодействия тактическим и разведывательным беспилотникам, действующим преимущественно на поле боя и ближней тыловой зоне — это отдельная тема. Речь пойдёт о дронах большой дальности — так называемых Deep Strike.

.......В России за основу взята иранская модель Shahed-136, на её базе выпускается уже российская версия — «Герань-2». Собирают их на промплощадке «Алабуга» в Татарстане, а также на военном заводе в Ижевске. Стоимость одного БПЛА оценивается в 20-50 тыс. долларов.



По состоянию на апрель–май этого года западные военные источники оценивали объёмы производства «Гераней» примерно в 4,5 тыс. единиц в месяц, или 150 в сутки. Эти цифры в целом соответствуют данным ВСУ о количестве дальнобойных беспилотников, запущенных по Украине. За апрель их было немногим более 4 тысяч, за май — более 3 тысяч, а за первую декаду июня, судя по всему, за счёт накопления майских запасов — 2 315.



Примерно половину произведённых и запущенных российских БПЛА составляют дроны-обманки «Гербера» и «Пародия». У них нет боевой части и систем высокоточного наведения, их задача — отвлечь на себя и перегрузить систему ПВО.



.......В отличие от России, в Украине производство дальнобойных беспилотников децентрализовано, а их номенклатура более богата. Известно по меньшей мере о двух десятках украинских дронов-камикадзе дальнего действия, не считая перспективных разработок.



Чаще всего после очередного удара по объектам в глубине российской территории в СМИ звучат такие названия, как Ан-196 «Лютый», E-300 Enterprise, UJ-22 Airborne, A-22 Foxbat, «Бобер» (аналог иранского «шахеда»), «Морок».



...... Общие масштабы производства украинских дальнобойных дронов тоже растут. Эксперт издания Defence Express Иван Киричевский оценивает показатель производства дронов Deep Strike в Украине примерно в 36 тыс. в год — это около 100 единиц в сутки.



Безусловно, в это число тоже входят дроны-обманки, так называемые ложные цели

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Средств противодействия беспилотникам Deep Strike много. ВСУ активно используют мобильные огневые группы (МОГ), оснащённые крупнокалиберным стрелковым оружием и зенитными автоматическими пушками. Они довольно успешно сбивают дроны, движущиеся на низких высотах, ещё на подлёте.

........Есть и другие способы противодействия дронам Deep Strike — обе стороны пытаются применять средства радиоэлектронной борьбы, истребители, вертолёты и легкомоторную авиацию, испытывают антидроны и даже боевые лазеры.



И всё же на данный момент самым действенным средством поражения беспилотников на больших высотах остаются зенитные управляемые ракеты. С ними есть проблемы.



Прежде всего, дешёвых самонаводящихся ракет не бывает — даже самые компактные ближнего боя стоят десятки тысяч долларов каждая. К примеру, цена американского ПЗРК «Стингер» доходит до 500 тыс. долларов, и если применять его по беспилотникам-камикадзе, то получается, что ракета стоит в десять раз больше, чем цель.



Есть и куда более дешёвые: французский ЗРК Crotale NG, американский Vampire — одна их ракета стоит 30-40 тыс. долларов. Но объёмы их производства сравнительно невелики.