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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1431514316143171431814319>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:17

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України

"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.

Я приколупався до людини, яка підтримує Російську Православну Церкву

Голова якої, Гундяй, оголосив священну війну проти України

Розуму вистачить зрозуміти ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:22

  pesikot написав:
  Letusrock"[quote="5870021:pesikot написав:
  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України

"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.
[/quote
Я приколупався до людини, яка підтримує Російську Православну Церкву

Голова якої, Гундяй, оголосив священну війну проти України

Розуму вистачить зрозуміти ? )

Без поняття, що там в церковній сфері, але в цьому цитуванні бачу -- УПЦ, тобто українська ПЦ?
Якщо українська, то звідки ти взяв "підтримує Російську Православну Церкву", тобто РПЦ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще цікаві досліди ...

Скільки було скиглення, що Байден мало допомагає Україні ... мало допомоги, мало ракет, мало того, мало сього

Кожен хом"ячок-зрадунець критикував Байдена за "піпеточну" допомогу

Трамп призупинив вже призначену для України допомогу, від хом"ячків-зрадунців ні слова критики в адрес Трампа. Взагалі.

Тобто, хом"ячкі-зрадунці критикували Байдена не за кількість допомоги, а за факт самої допомоги.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:35

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:[quote="5869822:Letusrock"
закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають[/quoteТи вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...

чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.
В чому моя помилка?
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ
В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%

а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)
ТО Тепер поясни мені
а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?

Тому приєднуюсь до запитання pesikot
Чому ти постійно несеш маячню?


Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем.
Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців.
А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.

Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.

І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:43

  pesikot написав:Ще цікаві досліди ...

Скільки було скиглення, що Байден мало допомагає Україні ... мало допомоги, мало ракет, мало того, мало сього

Кожен хом"ячок-зрадунець критикував Байдена за "піпеточну" допомогу

Трамп призупинив вже призначену для України допомогу, від хом"ячків-зрадунців ні слова критики в адрес Трампа. Взагалі.

Тобто, хом"ячкі-зрадунці критикували Байдена не за кількість допомоги, а за факт самої допомоги.

Ну це ж капець в тебе з логікою.

Отже ж Трамп і не співав отих пісень, як Байден.
І це від Байдена Блінкен напередодні вторгнення-війни заявив пу: "Нехай спробує (напасти на Україну). Ми готові".

А Трамп, отримавши півруки на свій план, отримав також нагоду-підставу злитися з свого сценарію замирення і навіть з усієї допомоги при війні. Оскільки з самого початку голосив, що це війна Байдена.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:59

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України


Решту тож позбавит ? Тих шо на окупованих територіях? В криму?
А котрі не хотять воювати? Ті можут відказатися від громадянства зеленского? :lol:

Це щось нове - "громадянство зеленского" )


а чиє?
Що він хоче дає а хоче забирає? Най і моє забирає. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:11

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...

чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні.
До Будівельника і звертайся за поясненням
1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує ...
В чому моя помилка?

Это - ладно. Я до сих пор жду объяснения - как у Будівельника получилась "молодая нация" при хроническом "недороде" даже до уровня удержания?.. 🤔
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:12

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ні, я про тих, які підтримуваль виходки Зе у Білому домі, а потім агресивно виступили проти мирних ініціатив Трампа.
Будьте уважні.


Ти про які виходки ЗЕ ? Про ті, які тобі в вуха надули ?

Президент Сальвадора був вдягнений значно гірше Зеленського, Трампа послав з його бажання когось там звільнити.
Трамп перед ним стелився

Сіріл Рамафоса, сама ввічливість, дресс-код. Трамп на нього наїхав брехнею

То може проблема в самому Трампі ? )
Так, дурнику ?

Чудо, якщо ти так вважаєш, то дуй в ТЦК відповідати за свої дії разом з усією 73% більшістю не пустим переможним базіканням, а ділом. Так, тепер без допомоги США, то ж лопатою аж до кордонів 91 чи до штурму бункера пуйла (хз, як ти там уявляєш собі перемогу). Мені цілком підходили мирні ініціативи Трампа. Тобі ні - вперед, дивись, що відбувається, потрібно вже Дніпропетровщину рятувати.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 лип, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:16

  pesikot написав:
  Letusrock написав:свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії

А що там з тим міністром єдності ?

Так розганяли тему, так розганяли ... потім язики позатикали і отримали нову методичку

з ним все добре і буде ще краще, згідно будівельника дуже потужний несовок який почав з себе, незламний приклад
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:20

Тут, когда не обсуждаются идет нового будущего лауреата Нобелевской премии по экономике", часто вспоминали о дронах, их стоимости, обороне от них, о том, почему мы "не можем" скопировать шахеды.
В этой статье мы не рассматриваем вопросы противодействия тактическим и разведывательным беспилотникам, действующим преимущественно на поле боя и ближней тыловой зоне — это отдельная тема. Речь пойдёт о дронах большой дальности — так называемых Deep Strike.
.......В России за основу взята иранская модель Shahed-136, на её базе выпускается уже российская версия — «Герань-2». Собирают их на промплощадке «Алабуга» в Татарстане, а также на военном заводе в Ижевске. Стоимость одного БПЛА оценивается в 20-50 тыс. долларов.

По состоянию на апрель–май этого года западные военные источники оценивали объёмы производства «Гераней» примерно в 4,5 тыс. единиц в месяц, или 150 в сутки. Эти цифры в целом соответствуют данным ВСУ о количестве дальнобойных беспилотников, запущенных по Украине. За апрель их было немногим более 4 тысяч, за май — более 3 тысяч, а за первую декаду июня, судя по всему, за счёт накопления майских запасов — 2 315.

Примерно половину произведённых и запущенных российских БПЛА составляют дроны-обманки «Гербера» и «Пародия». У них нет боевой части и систем высокоточного наведения, их задача — отвлечь на себя и перегрузить систему ПВО.

.......В отличие от России, в Украине производство дальнобойных беспилотников децентрализовано, а их номенклатура более богата. Известно по меньшей мере о двух десятках украинских дронов-камикадзе дальнего действия, не считая перспективных разработок.

Чаще всего после очередного удара по объектам в глубине российской территории в СМИ звучат такие названия, как Ан-196 «Лютый», E-300 Enterprise, UJ-22 Airborne, A-22 Foxbat, «Бобер» (аналог иранского «шахеда»), «Морок».

...... Общие масштабы производства украинских дальнобойных дронов тоже растут. Эксперт издания Defence Express Иван Киричевский оценивает показатель производства дронов Deep Strike в Украине примерно в 36 тыс. в год — это около 100 единиц в сутки.

Безусловно, в это число тоже входят дроны-обманки, так называемые ложные цели
--------------
Средств противодействия беспилотникам Deep Strike много. ВСУ активно используют мобильные огневые группы (МОГ), оснащённые крупнокалиберным стрелковым оружием и зенитными автоматическими пушками. Они довольно успешно сбивают дроны, движущиеся на низких высотах, ещё на подлёте.
........Есть и другие способы противодействия дронам Deep Strike — обе стороны пытаются применять средства радиоэлектронной борьбы, истребители, вертолёты и легкомоторную авиацию, испытывают антидроны и даже боевые лазеры.

И всё же на данный момент самым действенным средством поражения беспилотников на больших высотах остаются зенитные управляемые ракеты. С ними есть проблемы.

Прежде всего, дешёвых самонаводящихся ракет не бывает — даже самые компактные ближнего боя стоят десятки тысяч долларов каждая. К примеру, цена американского ПЗРК «Стингер» доходит до 500 тыс. долларов, и если применять его по беспилотникам-камикадзе, то получается, что ракета стоит в десять раз больше, чем цель.

Есть и куда более дешёвые: французский ЗРК Crotale NG, американский Vampire — одна их ракета стоит 30-40 тыс. долларов. Но объёмы их производства сравнительно невелики.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdjxxekvjmgo.
Там есть ещё интересные моменты. Но статья относительно большая, цитировать больше не буду. Кому интересно, посмотрите.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 лип, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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