pesikot написав:[quote="5869822:Letusrock" закрити 90% шкіл, лікарень, відділень укрпошти та собесів всяких з водоканалами в купі, а то ходять тут всякі алконавто/совко/залежні, жити мішають[/quoteТи вже перейшов на відверту маячню ... хоча, ти постійно це робишь ...
чому маячню, чітко ж було Будівельником вказано - менше 20 тис з/п - більшість алконавто/совко/залежні. До Будівельника і звертайся за поясненням
1 У Будівельника було Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні. В чому моя помилка? Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%
а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%) ТО Тепер поясни мені а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих? звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?
Тому приєднуюсь до запитання pesikot Чому ти постійно несеш маячню?
Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем. Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців. А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.
Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.
І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми.
Schmit написав:Ні, я про тих, які підтримуваль виходки Зе у Білому домі, а потім агресивно виступили проти мирних ініціатив Трампа. Будьте уважні.
Ти про які виходки ЗЕ ? Про ті, які тобі в вуха надули ?
Президент Сальвадора був вдягнений значно гірше Зеленського, Трампа послав з його бажання когось там звільнити. Трамп перед ним стелився
Сіріл Рамафоса, сама ввічливість, дресс-код. Трамп на нього наїхав брехнею
То може проблема в самому Трампі ? ) Так, дурнику ?
Чудо, якщо ти так вважаєш, то дуй в ТЦК відповідати за свої дії разом з усією 73% більшістю не пустим переможним базіканням, а ділом. Так, тепер без допомоги США, то ж лопатою аж до кордонів 91 чи до штурму бункера пуйла (хз, як ти там уявляєш собі перемогу). Мені цілком підходили мирні ініціативи Трампа. Тобі ні - вперед, дивись, що відбувається, потрібно вже Дніпропетровщину рятувати.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 лип, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Тут, когда не обсуждаются идет нового будущего лауреата Нобелевской премии по экономике", часто вспоминали о дронах, их стоимости, обороне от них, о том, почему мы "не можем" скопировать шахеды.
В этой статье мы не рассматриваем вопросы противодействия тактическим и разведывательным беспилотникам, действующим преимущественно на поле боя и ближней тыловой зоне — это отдельная тема. Речь пойдёт о дронах большой дальности — так называемых Deep Strike. .......В России за основу взята иранская модель Shahed-136, на её базе выпускается уже российская версия — «Герань-2». Собирают их на промплощадке «Алабуга» в Татарстане, а также на военном заводе в Ижевске. Стоимость одного БПЛА оценивается в 20-50 тыс. долларов.
По состоянию на апрель–май этого года западные военные источники оценивали объёмы производства «Гераней» примерно в 4,5 тыс. единиц в месяц, или 150 в сутки. Эти цифры в целом соответствуют данным ВСУ о количестве дальнобойных беспилотников, запущенных по Украине. За апрель их было немногим более 4 тысяч, за май — более 3 тысяч, а за первую декаду июня, судя по всему, за счёт накопления майских запасов — 2 315.
Примерно половину произведённых и запущенных российских БПЛА составляют дроны-обманки «Гербера» и «Пародия». У них нет боевой части и систем высокоточного наведения, их задача — отвлечь на себя и перегрузить систему ПВО.
.......В отличие от России, в Украине производство дальнобойных беспилотников децентрализовано, а их номенклатура более богата. Известно по меньшей мере о двух десятках украинских дронов-камикадзе дальнего действия, не считая перспективных разработок.
Чаще всего после очередного удара по объектам в глубине российской территории в СМИ звучат такие названия, как Ан-196 «Лютый», E-300 Enterprise, UJ-22 Airborne, A-22 Foxbat, «Бобер» (аналог иранского «шахеда»), «Морок».
...... Общие масштабы производства украинских дальнобойных дронов тоже растут. Эксперт издания Defence Express Иван Киричевский оценивает показатель производства дронов Deep Strike в Украине примерно в 36 тыс. в год — это около 100 единиц в сутки.
Безусловно, в это число тоже входят дроны-обманки, так называемые ложные цели -------------- Средств противодействия беспилотникам Deep Strike много. ВСУ активно используют мобильные огневые группы (МОГ), оснащённые крупнокалиберным стрелковым оружием и зенитными автоматическими пушками. Они довольно успешно сбивают дроны, движущиеся на низких высотах, ещё на подлёте. ........Есть и другие способы противодействия дронам Deep Strike — обе стороны пытаются применять средства радиоэлектронной борьбы, истребители, вертолёты и легкомоторную авиацию, испытывают антидроны и даже боевые лазеры.
И всё же на данный момент самым действенным средством поражения беспилотников на больших высотах остаются зенитные управляемые ракеты. С ними есть проблемы.
Прежде всего, дешёвых самонаводящихся ракет не бывает — даже самые компактные ближнего боя стоят десятки тысяч долларов каждая. К примеру, цена американского ПЗРК «Стингер» доходит до 500 тыс. долларов, и если применять его по беспилотникам-камикадзе, то получается, что ракета стоит в десять раз больше, чем цель.
Есть и куда более дешёвые: французский ЗРК Crotale NG, американский Vampire — одна их ракета стоит 30-40 тыс. долларов. Но объёмы их производства сравнительно невелики.