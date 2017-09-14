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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14316143171431814319>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:20

  Schmit написав:Чудо, якщо ти так вважаєш, то дуй в ТЦК відповідати за свої дії разом з усією 73% більшістю не пустим переможним базіканням, а ділом. Так, тепер без допомоги США, то ж лопатою аж до кордонів 91 чи до штурму бункера пуйла (хз, як ти там уявляєш собі перемогу). Мені цілком підходили мирні ініціативи Трампа. Тобі ні - вперед, потрібно рятувати Дніпропетровщину, Сумщину...

Які конкретно 7 чітких пунктів плану Трампа вам підходили. Будь ласка 7.
Ось я навіть допоможу. Вам залишиться вставити до кожного пункту чіткі речення. Ви ж розумна людина.
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stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:26

  stm написав:.......
Ви ж розумна людина.
.......

Як ви дійшли до такого висновку? :o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:27

  Schmit написав:Чудо, якщо ти так вважаєш, то дуй в ТЦК відповідати за свої дії разом з усією 73% більшістю не пустим переможним базіканням, а ділом. Так, тепер без допомоги США, то ж лопатою аж до кордонів 91 чи до штурму бункера пуйла (хз, як ти там уявляєш собі перемогу). Мені цілком підходили мирні ініціативи Трампа. Тобі ні

А от скажіть, ви якось постраждали від війни? Ви були змушені залишити і втратити житло? У вас є близькі родичі, які загинули під час війни?
Чи ви зараз здаєте квадратні метри тим, хто все це відчув?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:28

  detroytred написав:
  budivelnik написав:1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.
В чому моя помилка?
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ
В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%

а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)
ТО Тепер поясни мені
а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?

Тому приєднуюсь до запитання pesikot
Чому ти постійно несеш маячню?
Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем.
Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців.
А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.
Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.
Світ має дуже мало прикладів ( я особисто не знаю жодного успішного)коли країна переходячи з одного суспільного устрою до другого ( при чому в першому кляла на чому світ стоїть - другий на протязі 70 років) - що відбудеться швидкий розвиток БЕЗ ВПЛИВУ зовнішнього( а деколи внутрішнього ) примусу.
Тому розвиток у нас відбувається без примусу - еволюційно.
А раз так, то переважна більшість голосуючих сама не знає що хоче.
Забрати в когось і віддати їм - лозунг хороший, який завжди приводив до катастрофи.
Тому
Можновладці трошки більш краще економічно підковані ніж середньостатистичний громадянин, тому вони приходять до влади для того щоб бути при владі ...
Повільний розвиток Держави - дозволяє повільному зміні світогляду основної маси суспільства
Але ці зміни світогляду відбуваються не тому що маси розумнішають- а тому що совки помирають чисто по природним причинам.
Станом на сьогодні
50% населення України ( люди старше 40 років) - 21 млн
40% населення України (люди старше 50 років) - 15 млн
25% населення України (люди старше 60 років) - 10 млн
12% населення України (люди старше 70 років)- 5 млн
Як бачиш , всього за 30 років людей вихованих в совку -зменшилось наполовину
Через 20 років вихованих в совку залишиться тільки четверть від населення України....
Тобто 2 покоління просто знищать природним способом носіїв бацили совка
і цих самих 2 покоління по моїй теорії створять 10-15% носіїв капіталістичного менталітету..
Як бачиш - природа діє в ТРИ-ПЯТЬ разів ефективніше ніж добиваються люди борючись за свої переконання....
То поясни мені
1 Навіщо чиновнику напрягаючись піддавати небезпеці своє перебування в кріслі
Якщо природа це зробить за нього в рази швидше і ефективніше?
2 Спробуй зрозуміти
Що напрягтись ЛЮДИНІ для себе і своїх близьких - резон є , алдже вона прискорює і покращує свої можливості статки.

А тепер зєднай пунк1 з пунктом 2 і зрозумієш про що я...
Якщо природа за 50 років знищить 70% носіїв совкового менталітету і таких як я буде всього 5% то вийде
30% совків ( ще залишаться)
65% нейтральних - будуть дивитись на драку молодих а-ля я і старих совків
5% -а-ля я

Не факт що 5% капіталістично активно налаштованих зможуть перемогти 30% совків.. в крайньому випадку на виборах демократичних - совки переможуть...

А якщо мене СЬОГОДНІ послухають і додаткових 10-15% (замість 5% еволюційних) вирішать прискорити досягнення свого майбутнього і стане
30% совків
50% нейтральних
20%- ментальних капіталістів
На стороні совків - більшість
На стороні капіталістів ресурси і молодість..
От тоді і відбудеться те про що ти торочиш сьогодні-ті МОЖНОВЛАДЦІ які прийдуть - зможуть не звертаючи уваги на совків які вимирають з допомогою 20% ментальних капіталістів переконувати 50% нейтрального центру в правильності пришвидшення розвитку.
  detroytred написав:І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми.

Ти висновок ШІ який я приводив-уважно читав?
Там про те що 618 000 - офіційно зареєстровано
100 000 - щороку збільшується
77% населення споживає....

Тому давай без придирок до термінів.
ПС
ще раз для тебе і лада
Якщо збираєтесь БУТИ РОЗУМНИМИ
то обговорюйте вузькі теми в професійно підготовленому середовищі...
Якщо збираєтесь - ВИГЛЯДАТИ РОЗУМНИМИ - то дійсно можете козиряти прізвищами світових величин і назвами їх статей....

Але ВИГЛЯДАТИ РОЗУМНИМИ ви будете тільки в очах дурнів, які не розуміють що ви просто маскуєтесь під розумних.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:31

  stm написав:
  Schmit написав:Чудо, якщо ти так вважаєш, то дуй в ТЦК відповідати за свої дії разом з усією 73% більшістю не пустим переможним базіканням, а ділом. Так, тепер без допомоги США, то ж лопатою аж до кордонів 91 чи до штурму бункера пуйла (хз, як ти там уявляєш собі перемогу). Мені цілком підходили мирні ініціативи Трампа. Тобі ні - вперед, потрібно рятувати Дніпропетровщину, Сумщину...

Які конкретно 7 чітких пунктів плану Трампа вам підходили. Будь ласка 7.
Ось я навіть допоможу. Вам залишиться вставити до кожного пункту чіткі речення. Ви ж розумна людина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усі. Речення у відкритому доступі. Знайдете. Ви ж розумна людина!?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Без поняття, що там в церковній сфері, але в цьому цитуванні бачу -- УПЦ, тобто українська ПЦ?
Якщо українська, то звідки ти взяв "підтримує Російську Православну Церкву", тобто РПЦ?
що там гугль каже про церкви - цікавився?
Засновано: 27 жовтня 1990 р.
Засновники: Російська православна церква
Церковний календар: юліанський, подекуди новоюліанський
Чинний предстоятель: Онуфрій (Березовський)
Українська православна церква (Московського патріархату)[a] (УПЦ (МП)) — релігійна організація в Україні, в складі Російської православної церкви (РПЦ).[6][7][8] Офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви.[9] Самоназва згідно зі статутом організації — «Українська православна церква» (УПЦ).[10]
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 02 лип, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:31

  ЛАД написав:
  stm написав:.......
Ви ж розумна людина.
.......

Як ви дійшли до такого висновку? :o

Вважаєте навіть до 7 не зможе? Я ж порахувала, потрібно лише чітко вписати текст... 7 чітких пунктів я випрошую вже хз скільки часу. А мені і відео, і текст без пунктів. Все якось нечітко з чіткими пунктами...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ультраправого Джорджеску в Румунії віддали під суд за пропаганду фашизму
Прокуратура Румунії завершила розслідування та передала до суду справу екскандидата у президенти, ультраправого політика Келіна Джорджеску. Його звинувачують у пропаганді фашизму та прославлянні осіб, винних у геноциді та воєнних злочинах. Про це йдеться у заяві прокуратури Румунії.

За даними слідства, Джорджеску з 2020 до 2025 рік публічно пропагував різними засобами фашистські, легіонерські та ксенофобські ідеї, концепції та доктрини.

Зокрема, обґрунтовував необхідність появи в Румунії авторитарного лідера, надмірно прославляв історичне минуле, закликав до мобілізації нації для "створення нової людини під покровом православного християнського містицизму" тощо.


Як там писав Letusrock, про Джорджеску - "застосували адмін-ресурс"

Дійсно, як прихильникам фашизма, типу Letusrock, неприємно, що за це саджають
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:39

:shock:
  Schmit написав:
  stm написав:
  Schmit написав:Чудо, якщо ти так вважаєш, то дуй в ТЦК відповідати за свої дії разом з усією 73% більшістю не пустим переможним базіканням, а ділом. Так, тепер без допомоги США, то ж лопатою аж до кордонів 91 чи до штурму бункера пуйла (хз, як ти там уявляєш собі перемогу). Мені цілком підходили мирні ініціативи Трампа. Тобі ні - вперед, потрібно рятувати Дніпропетровщину, Сумщину...

Які конкретно 7 чітких пунктів плану Трампа вам підходили. Будь ласка 7.
Ось я навіть допоможу. Вам залишиться вставити до кожного пункту чіткі речення. Ви ж розумна людина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усі. Речення у відкритому доступі. Знайдете. Ви ж розумна людина!?

Я ні, я диванний супермегапуперсупердупер патріот ) я про чіткі пункти не казала ніколи, то були ви. Їх 7 і вони чіткі. Допоможіть :) Предмет обговорення завжди ці чіткі пункти. Але чітко не виходить... Вони також мають бути для України.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:49

  stm написав::shock:
  Schmit написав:
  stm написав:Які конкретно 7 чітких пунктів плану Трампа вам підходили. Будь ласка 7.
Ось я навіть допоможу. Вам залишиться вставити до кожного пункту чіткі речення. Ви ж розумна людина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усі. Речення у відкритому доступі. Знайдете. Ви ж розумна людина!?

Я ні, я диванний супермегапуперсупердупер патріот ) я про чіткі пункти не казала ніколи, то були ви. Їх 7 і вони чіткі. Допоможіть :) Предмет обговорення завжди ці чіткі пункти. Але чітко не виходить... Вони також мають бути для України.

Вибачайте, я не лікар.
На жаль, а може і на щастя.
Schmit
 
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