Додано: Сер 02 лип, 2025 20:28

detroytred написав: budivelnik написав: 1 У Будівельника було

Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.

В чому моя помилка?

Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн

Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним

Огляд від ШІ

В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%

а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)

ТО Тепер поясни мені

а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?

звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?



Тому приєднуюсь до запитання pesikot

Чому ти постійно несеш маячню? 1 У Будівельника булоЛевова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.В чому моя помилка?Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млнЯкщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежнима 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)ТО Тепер поясни меніа яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?Тому приєднуюсь до запитання Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем.

Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців.

А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.

Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.

Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем.Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців.А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.

detroytred написав: І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми. І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми.

Світ має дуже мало прикладів ( я особисто не знаю жодного успішного)коли країна переходячи з одного суспільного устрою до другого ( при чому в першому кляла на чому світ стоїть - другий на протязі 70 років) - що відбудеться швидкий розвиток БЕЗ ВПЛИВУ зовнішнього( а деколи внутрішнього ) примусу.Тому розвиток у нас відбувається без примусу - еволюційно.А раз так, то переважна більшість голосуючих сама не знає що хоче.Забрати в когось і віддати їм - лозунг хороший, який завжди приводив до катастрофи.ТомуМожновладці трошки більш краще економічно підковані ніж середньостатистичний громадянин, тому вони приходять до влади для того щоб бути при владі ...Повільний розвиток Держави - дозволяє повільному зміні світогляду основної маси суспільстваАле ці зміни світогляду відбуваються не тому що маси розумнішають- а тому що совки помирають чисто по природним причинам.Станом на сьогодні50% населення України ( люди старше 40 років) - 21 млн40% населення України (люди старше 50 років) - 15 млн25% населення України (люди старше 60 років) - 10 млн12% населення України (люди старше 70 років)- 5 млнЯк бачиш , всього за 30 років людей вихованих в совку -зменшилось наполовинуЧерез 20 років вихованих в совку залишиться тільки четверть від населення України....Тобто 2 покоління просто знищать природним способом носіїв бацили совкаі цих самих 2 покоління по моїй теорії створять 10-15% носіїв капіталістичного менталітету..Як бачиш - природа діє в ТРИ-ПЯТЬ разів ефективніше ніж добиваються люди борючись за свої переконання....То поясни мені1 Навіщо чиновнику напрягаючись піддавати небезпеці своє перебування в крісліЯкщо природа це зробить за нього в рази швидше і ефективніше?2 Спробуй зрозумітиЩо напрягтись ЛЮДИНІ для себе і своїх близьких - резон є , алдже вона прискорює і покращує свої можливості статки.А тепер зєднай пунк1 з пунктом 2 і зрозумієш про що я...Якщо природа за 50 років знищить 70% носіїв совкового менталітету і таких як я буде всього 5% то вийде30% совків ( ще залишаться)65% нейтральних - будуть дивитись на драку молодих а-ля я і старих совків5% -а-ля яНе факт що 5% капіталістично активно налаштованих зможуть перемогти 30% совків.. в крайньому випадку на виборах демократичних - совки переможуть...А якщо мене СЬОГОДНІ послухають і додаткових 10-15% (замість 5% еволюційних) вирішать прискорити досягнення свого майбутнього і стане30% совків50% нейтральних20%- ментальних капіталістівНа стороні совків - більшістьНа стороні капіталістів ресурси і молодість..От тоді і відбудеться те про що ти торочиш сьогодні-ті МОЖНОВЛАДЦІ які прийдуть - зможуть не звертаючи уваги на совків які вимирають з допомогою 20% ментальних капіталістів переконувати 50% нейтрального центру в правильності пришвидшення розвитку.Ти висновок ШІ який я приводив-уважно читав?Там про те що 618 000 - офіційно зареєстровано100 000 - щороку збільшується77% населення споживає....Тому давай без придирок до термінів.ПСще раз для тебе і ладаЯкщо збираєтесь БУТИ РОЗУМНИМИто обговорюйте вузькі теми в професійно підготовленому середовищі...Якщо збираєтесь - ВИГЛЯДАТИ РОЗУМНИМИ - то дійсно можете козиряти прізвищами світових величин і назвами їх статей....Але ВИГЛЯДАТИ РОЗУМНИМИ ви будете тільки в очах дурнів, які не розуміють що ви просто маскуєтесь під розумних.