detroytred написав: budivelnik написав:
1 У Будівельника було
Левова частка тих хто отримує 8000-20000 - є алко/совк/залежні.
В чому моя помилка?
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Якщо 1 млн з цих 4 млн є алкозалежним
Огляд від ШІ
В Україні офіційно на обліку перебуває близько 618 тисяч людей, які страждають від алкогольної залежності. Загалом, за оцінками, кількість людей, що мають проблеми з алкоголем, значно вища, з поширеністю споживання алкоголю серед дорослих на рівні 77,4%, а серед тих, хто вживає алкоголь часто - близько 50,8%
а 3 млн - є совко залежним (результати будь-яких виборів покажуть що кількість тих хто голосував за КОГОСЬ хто мав вирішити за НИХ проблеми - точно вища 30%)
ТО Тепер поясни мені
а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?
Тому приєднуюсь до запитання pesikot Чому ти постійно несеш маячню?
Па сєкрєту: в майже всіх країнах громадяни голосують на виборах за тих, хто сприятиме!!!! вирішенню їх проблем.
Ще й в деяких бастують та вимагають вирішення їх проблем від можновладців.
А не, як в твоїй єралашиковій пісні --- вирішуй сам інакше совкозалежний.
Тим паче це торкається саме тих, хто отримує найменше.
Світ має дуже мало прикладів ( я особисто не знаю жодного успішного)коли країна переходячи з одного суспільного устрою до другого ( при чому в першому кляла на чому світ стоїть - другий на протязі 70 років) - що відбудеться швидкий розвиток БЕЗ ВПЛИВУ зовнішнього( а деколи внутрішнього ) примусу.
Тому розвиток у нас відбувається без примусу - еволюційно.
А раз так, то переважна більшість голосуючих сама не знає що хоче.
Забрати в когось і віддати їм - лозунг хороший, який завжди приводив до катастрофи.
Тому
Можновладці трошки більш краще економічно підковані ніж середньостатистичний громадянин, тому вони приходять до влади для того щоб бути при владі ...
Повільний розвиток Держави - дозволяє повільному зміні світогляду основної маси суспільства
Але ці зміни світогляду відбуваються не тому що маси розумнішають- а тому що совки помирають чисто по природним причинам.
Станом на сьогодні
50% населення України ( люди старше 40 років) - 21 млн
40% населення України (люди старше 50 років) - 15 млн
25% населення України (люди старше 60 років) - 10 млн
12% населення України (люди старше 70 років)- 5 млн
Як бачиш , всього за 30 років людей вихованих в совку -зменшилось наполовину
Через 20 років вихованих в совку залишиться тільки четверть від населення України....
Тобто 2 покоління просто знищать природним способом носіїв бацили совка
і цих самих 2 покоління по моїй теорії створять 10-15% носіїв капіталістичного менталітету..
Як бачиш - природа діє в ТРИ-ПЯТЬ разів ефективніше ніж добиваються люди борючись за свої переконання....
То поясни мені
1 Навіщо чиновнику напрягаючись піддавати небезпеці своє перебування в кріслі
Якщо природа це зробить за нього в рази швидше і ефективніше?
2 Спробуй зрозуміти
Що напрягтись ЛЮДИНІ для себе і своїх близьких - резон є , алдже вона прискорює і покращує свої можливості статки.
А тепер зєднай пунк1 з пунктом 2 і зрозумієш про що я...
Якщо природа за 50 років знищить 70% носіїв совкового менталітету і таких як я буде всього 5% то вийде
30% совків ( ще залишаться)
65% нейтральних - будуть дивитись на драку молодих а-ля я і старих совків
5% -а-ля я
Не факт що 5% капіталістично активно налаштованих зможуть перемогти 30% совків.. в крайньому випадку на виборах демократичних - совки переможуть...
А якщо мене СЬОГОДНІ послухають і додаткових 10-15% (замість 5% еволюційних) вирішать прискорити досягнення свого майбутнього і стане
30% совків
50% нейтральних
20%- ментальних капіталістів
На стороні совків - більшість
На стороні капіталістів ресурси і молодість..
От тоді і відбудеться те про що ти торочиш сьогодні-ті МОЖНОВЛАДЦІ які прийдуть - зможуть не звертаючи уваги на совків які вимирають з допомогою 20% ментальних капіталістів переконувати 50% нейтрального центру в правильності пришвидшення розвитку.
detroytred написав:
І до речі, більшість алкашів мабуть взагалі нічого не отримують (ніяких 8-20 тис. грн.). А ти порахував їх в 1 млн. з восьми.
Ти висновок ШІ який я приводив-уважно читав?
Там про те що 618 000 - офіційно зареєстровано
100 000 - щороку збільшується
77% населення споживає....
Тому давай без придирок до термінів.
ПС
ще раз для тебе і лада
Якщо збираєтесь БУТИ РОЗУМНИМИ
то обговорюйте вузькі теми в професійно підготовленому середовищі...
Якщо збираєтесь - ВИГЛЯДАТИ РОЗУМНИМИ - то дійсно можете козиряти прізвищами світових величин і назвами їх статей....
Але ВИГЛЯДАТИ РОЗУМНИМИ ви будете тільки в очах дурнів, які не розуміють що ви просто маскуєтесь під розумних.