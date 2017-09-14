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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14317143181431914320>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 20:55

  Schmit написав:Вибачайте, я не лікар.
На жаль, а може і на щастя.


Ти не лікар, ти паціент.

Який не може нічого сформулювати, окрім "абырвалг", "абырвалг", "україна винна"

Дуже активний, але неймовірно тупий. Тупий ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:43

  pesikot написав:
  Schmit написав:Вибачайте, я не лікар.
На жаль, а може і на щастя.


Ти не лікар, ти паціент.

Який не може нічого сформулювати, окрім "абырвалг", "абырвалг", "україна винна"

Дуже активний, але неймовірно тупий. Тупий ?


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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:49

  pesikot написав:
  Letusrock написав:свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії

А що там з тим міністром єдності ?

Так розганяли тему, так розганяли ... потім язики позатикали і отримали нову методичку

Потужно і незламно сцить в очі потужним незламцям
Заставу за міністра віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві, внесли 120 млн гривень застави частинами у різні дні.
Як стало відомо«Схемам», гроші внесли:
дружина Чернишова (спочатку 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень)

приватна фірма ТОВ «Форавто тор» з Дніпра, яка була створена в квітні цього року і торгує деталями для автомобілів (66 мільйонів гривень). Її директор Едуард Мартиненко заявив, що вперше чує про внесення застави.

директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа (44 мільйони гривень). У коментарі «Схемам» Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому «невідомо» і що від імені компанії менеджерку на це «ніхто не уповноважував».
Слідство підозрює Чернишова у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він разом із іншими посадовцями організував схему передачі столичної земельної ділянки забудовнику за заниженою ціною.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Без поняття, що там в церковній сфері, але в цьому цитуванні бачу -- УПЦ, тобто українська ПЦ?
Якщо українська, то звідки ти взяв "підтримує Російську Православну Церкву", тобто РПЦ?
що там гугль каже про церкви - цікавився?

а про "молодую нацию" что он говорит? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:54

  pesikot написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України

"Наша церква" ...


Я приколупався до людини, яка підтримує Російську Православну Церкву

Голова якої, Гундяй, оголосив священну війну проти України

Розуму вистачить зрозуміти ? )
[/quote]

на минулому тижні спілкувався з людиною, каже ходжу до упц (бо там "намоленое место"),
кажу йому, собака посцяла під камінь, і моя теж сцить там же, бо там "насцанное место"

лукавиш, чоловіче (українською не володіє), може не в "месте" питання
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:58

Рішення Пентагону зупинити військову допомогу Україні не лише призведе до загибелі більшої кількості людей в Україні, але й суперечить обіцянкам Дональда Трампа тижневої давнини. Про це пише The Hill із посиланням на членів Конгресу США від Демократичної партії.

Видання нагадує, що риішення про зупинку допомоги ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, який начебто занепокоєний низькими запасами зброї у армії США.

"Якщо це правда, то пан Колбі, який на слуханнях щодо його затвердження на посаді виступав проти військової допомоги Україні та навіть відмовився визнати, що дії Росії рівносильні "вторгненню" в Україну, вживає дій, які неодмінно призведуть до неминучої загибелі багатьох українських військових та цивільних осіб", – повідомила демократка з Палати представників Конгресу Марсі Каптур.


команда трампа безпринципні покидьки, горіти будуть в пеклі(якщо існує бог-то існує і пекло), тварюки
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобто, хом"ячкі-зрадунці критикували Байдена не за кількість допомоги, а за факт самої допомоги.

ні, вони критикували за брехню і використання України як приманки. Байден і ко подали марні надії. А могли бути відвертими як Трамп і сказати в 2021-му шось типу: "Ми наспівали вам про ЄС і НАТО, насправді ніхто вас брати небуде, якщо когось і візьмем то скоріше Молдову. А за ці казочки ви будете битись з РФ 20 років лопатами, щоб росіяни не напали на нас, поки вас більшість не повбивають". Так зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:03

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Без поняття, що там в церковній сфері, але в цьому цитуванні бачу -- УПЦ, тобто українська ПЦ?
Якщо українська, то звідки ти взяв "підтримує Російську Православну Церкву", тобто РПЦ?
що там гугль каже про церкви - цікавився?

а про "молодую нацию" что он говорит? ;)

він буде морозитись до останнього))
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:06

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:"Наша церква" ...
Приколупався до військового з церквою.

Я приколупався до людини, яка підтримує Російську Православну Церкву
Голова якої, Гундяй, оголосив священну війну проти України
Розуму вистачить зрозуміти ? )

а якщо священник цієї твоєї, як ти кажеш РПЦ, збирає на дрони та РЕБи своїм воюючим парафіянам то така громада з священником теж зрадники і ждуни? бо шось я запутався
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:06

❗️ WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі

За словами співрозмовників WSJ у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення поставок зброї Україні перебували, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

У Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну

https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/2/7519914/
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