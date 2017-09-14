І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 23:11
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:18
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:25
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:42
Навіщо туди прориватись? Вони не закриті.
А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:46
не все, Змієві Вали в доказ
Додано: Чет 03 лип, 2025 01:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трусы и крестик!
Может сперва автору выражения
самому надо выучить, что такое "Левова частка", чтобы не писать благоглупостей типа
Это в какой математике 4 составляет бОльшую часть от 8
Додано: Чет 03 лип, 2025 02:58
Биологией оправдывать трусость хорошо, но это не делает Ваши слова правдой. Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. То, что украинки придумали себе, что они - какие-то особые нежные создания - их проблемы. На войне нет рукопашных боев. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.
Я - не исключение. Таких, как я - миллионы. Мы не хотим, чтобы такие, как Вы, на нас паразитировали. Я могу жить где захочу, если меня согласятся принять. Если Вам важен именно дом или квартира в Киеве, то защищайте ее, а не прячетесь за биологией. Найдите кого-то. кому вы будете интересны, и, может, он или она согласятся делать это за Вас.
Героизировать украинских женщин тоже не надо. Я их вижу в Европе. 30-40-летние бездетные, которые просто отдыхают и ездят в Украину к зубному. Они хотят устроить свою жизнь, и все, и не понимают, что их наколотые губы никого не интересуют. Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Принимаете участие в выборе власти и сами можете этой властью стать. Принимайте и обязанности, которые с этими правами получили. Либо возвращайтесь в прошлое и ищите защиту у мужчин, но уже на их условиях.
Сейчас и Вы и я в одинаковом положении. Я выбираю способ избежать орков свой. Вы - паразитируете. Вы же сбежали, а потом вернулись, и вернулись, зная, что всегда сможете сбежать опять, если россияне будут где-то под Киевом. Ваш пол - не помеха воевать, а удобное объяснение этого не делать, которое работает в Украине. Чем западней от Украине, тем меньше "я - блондинка" работает. Отвращение только вызывает.
Сила не заключается в желании воевать. Я считаю себя сильным человеком. Физически - наверное, не особо, но я много в этой жизни пережил и переживаю. Вы - такой же ненадежный партнер, если у Вас есть партнер, о которых Вы пишите. Вы под пули не полезете ни за кого. Вы хотите быть "женщиной", но не в том мире, где женщины были никем, а придатком мужчин. Вы хотите быть современной, независимой, со всеми возможностями, но при этом не иметь никаких обязанностей. Так не бывает.
Идите и защищайте то, что для Вас важно. Ваше время настало.
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