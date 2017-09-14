Додано: Чет 03 лип, 2025 02:58

stm написав: У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно. АндрійМ - це виключення. Олена Риж - теж. Це приклад яка особь сильніша і витриваліша. І більш надійний партнер і друг. Але як тил жінки у нас сильні, у більшості ті хто не був готовий знаходять себе де прийдеться, хтось самі, хтось переховують дітей.

Час покаже чи не дійде війна до ЄС. У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно. АндрійМ - це виключення. Олена Риж - теж. Це приклад яка особь сильніша і витриваліша. І більш надійний партнер і друг. Але як тил жінки у нас сильні, у більшості ті хто не був готовий знаходять себе де прийдеться, хтось самі, хтось переховують дітей.Час покаже чи не дійде війна до ЄС.

Биологией оправдывать трусость хорошо, но это не делает Ваши слова правдой. Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. То, что украинки придумали себе, что они - какие-то особые нежные создания - их проблемы. На войне нет рукопашных боев. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.Я - не исключение. Таких, как я - миллионы. Мы не хотим, чтобы такие, как Вы, на нас паразитировали. Я могу жить где захочу, если меня согласятся принять. Если Вам важен именно дом или квартира в Киеве, то защищайте ее, а не прячетесь за биологией. Найдите кого-то. кому вы будете интересны, и, может, он или она согласятся делать это за Вас.Героизировать украинских женщин тоже не надо. Я их вижу в Европе. 30-40-летние бездетные, которые просто отдыхают и ездят в Украину к зубному. Они хотят устроить свою жизнь, и все, и не понимают, что их наколотые губы никого не интересуют. Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Принимаете участие в выборе власти и сами можете этой властью стать. Принимайте и обязанности, которые с этими правами получили. Либо возвращайтесь в прошлое и ищите защиту у мужчин, но уже на их условиях.Сейчас и Вы и я в одинаковом положении. Я выбираю способ избежать орков свой. Вы - паразитируете. Вы же сбежали, а потом вернулись, и вернулись, зная, что всегда сможете сбежать опять, если россияне будут где-то под Киевом. Ваш пол - не помеха воевать, а удобное объяснение этого не делать, которое работает в Украине. Чем западней от Украине, тем меньше "я - блондинка" работает. Отвращение только вызывает.Сила не заключается в желании воевать. Я считаю себя сильным человеком. Физически - наверное, не особо, но я много в этой жизни пережил и переживаю. Вы - такой же ненадежный партнер, если у Вас есть партнер, о которых Вы пишите. Вы под пули не полезете ни за кого. Вы хотите быть "женщиной", но не в том мире, где женщины были никем, а придатком мужчин. Вы хотите быть современной, независимой, со всеми возможностями, но при этом не иметь никаких обязанностей. Так не бывает.Идите и защищайте то, что для Вас важно. Ваше время настало.