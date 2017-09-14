Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
Навіщо туди прориватись? Вони не закриті. А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
stm написав:Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
budivelnik написав:Виділивши на фонд оплати праці 20000 грн , я плачу 5000 грн податків і 15000 віддаю на руки 1 Це кримінальний злочин , за який буду нести відповідальність тільки я ... Спочатку треба привити НАСЕЛЕННЮ тезу про те що ПОДАТКИ ЗОБОВЯЗАНІ ПЛАТИТИ ВСІ
Трусы и крестик!
Может сперва автору выражения
Совкодрочеру любетелю балету а також власнику специфічної щелепи рекомендую вивчити що таке Левова частка
самому надо выучить, что такое "Левова частка", чтобы не писать благоглупостей типа
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Левина частка (доля і т. ін.) — найбільша або найкраща частина чого-небудь.
stm написав:У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно. АндрійМ - це виключення. Олена Риж - теж. Це приклад яка особь сильніша і витриваліша. І більш надійний партнер і друг. Але як тил жінки у нас сильні, у більшості ті хто не був готовий знаходять себе де прийдеться, хтось самі, хтось переховують дітей. Час покаже чи не дійде війна до ЄС.
Биологией оправдывать трусость хорошо, но это не делает Ваши слова правдой. Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. То, что украинки придумали себе, что они - какие-то особые нежные создания - их проблемы. На войне нет рукопашных боев. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.
Я - не исключение. Таких, как я - миллионы. Мы не хотим, чтобы такие, как Вы, на нас паразитировали. Я могу жить где захочу, если меня согласятся принять. Если Вам важен именно дом или квартира в Киеве, то защищайте ее, а не прячетесь за биологией. Найдите кого-то. кому вы будете интересны, и, может, он или она согласятся делать это за Вас.
Героизировать украинских женщин тоже не надо. Я их вижу в Европе. 30-40-летние бездетные, которые просто отдыхают и ездят в Украину к зубному. Они хотят устроить свою жизнь, и все, и не понимают, что их наколотые губы никого не интересуют. Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Принимаете участие в выборе власти и сами можете этой властью стать. Принимайте и обязанности, которые с этими правами получили. Либо возвращайтесь в прошлое и ищите защиту у мужчин, но уже на их условиях.
Сейчас и Вы и я в одинаковом положении. Я выбираю способ избежать орков свой. Вы - паразитируете. Вы же сбежали, а потом вернулись, и вернулись, зная, что всегда сможете сбежать опять, если россияне будут где-то под Киевом. Ваш пол - не помеха воевать, а удобное объяснение этого не делать, которое работает в Украине. Чем западней от Украине, тем меньше "я - блондинка" работает. Отвращение только вызывает.
Сила не заключается в желании воевать. Я считаю себя сильным человеком. Физически - наверное, не особо, но я много в этой жизни пережил и переживаю. Вы - такой же ненадежный партнер, если у Вас есть партнер, о которых Вы пишите. Вы под пули не полезете ни за кого. Вы хотите быть "женщиной", но не в том мире, где женщины были никем, а придатком мужчин. Вы хотите быть современной, независимой, со всеми возможностями, но при этом не иметь никаких обязанностей. Так не бывает.
Идите и защищайте то, что для Вас важно. Ваше время настало.
stm написав:У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно. АндрійМ - це виключення. Олена Риж - теж. Це приклад яка особь сильніша і витриваліша. І більш надійний партнер і друг. Але як тил жінки у нас сильні, у більшості ті хто не був готовий знаходять себе де прийдеться, хтось самі, хтось переховують дітей. Час покаже чи не дійде війна до ЄС.
Биологией оправдывать трусость хорошо, но это не делает Ваши слова правдой. Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. То, что украинки придумали себе, что они - какие-то особые нежные создания - их проблемы. На войне нет рукопашных боев. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.
Я - не исключение. Таких, как я - миллионы. Мы не хотим, чтобы такие, как Вы, на нас паразитировали. Я могу жить где захочу, если меня согласятся принять. Если Вам важен именно дом или квартира в Киеве, то защищайте ее, а не прячетесь за биологией. Найдите кого-то. кому вы будете интересны, и, может, он или она согласятся делать это за Вас.
Героизировать украинских женщин тоже не надо. Я их вижу в Европе. 30-40-летние бездетные, которые просто отдыхают и ездят в Украину к зубному. Они хотят устроить свою жизнь, и все, и не понимают, что их наколотые губы никого не интересуют. Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Принимаете участие в выборе власти и сами можете этой властью стать. Принимайте и обязанности, которые с этими правами получили. Либо возвращайтесь в прошлое и ищите защиту у мужчин, но уже на их условиях.
Сейчас и Вы и я в одинаковом положении. Я выбираю способ избежать орков свой. Вы - паразитируете. Вы же сбежали, а потом вернулись, и вернулись, зная, что всегда сможете сбежать опять, если россияне будут где-то под Киевом. Ваш пол - не помеха воевать, а удобное объяснение этого не делать, которое работает в Украине. Чем западней от Украине, тем меньше "я - блондинка" работает. Отвращение только вызывает.
Сила не заключается в желании воевать. Я считаю себя сильным человеком. Физически - наверное, не особо, но я много в этой жизни пережил и переживаю. Вы - такой же ненадежный партнер, если у Вас есть партнер, о которых Вы пишите. Вы под пули не полезете ни за кого. Вы хотите быть "женщиной", но не в том мире, где женщины были никем, а придатком мужчин. Вы хотите быть современной, независимой, со всеми возможностями, но при этом не иметь никаких обязанностей. Так не бывает.
Идите и защищайте то, что для Вас важно. Ваше время настало.
Тут остаётся только развести руками, потому что нечего добавить. Андрей, как всегда, обезоружил и уничтожил аргументами.
Бетон написав:Тут остаётся только развести руками, потому что нечего добавить. Андрей, как всегда, обезоружил и уничтожил аргументами.
Так. Такі хлопці як АндрійМ - це перспективно та надійно. Такі дівчата як stm це безперспективно, та безнадійно ) Розгляньте Монреаль, Бетон, гарне місто. З гарним АндріємМ, ви потоваришуєте ) він також Вам може безпосередньо допомогти з питанням покинути Україну на своєму досвіді щоб суперпупермегадупер диванні патріоти не змогли вами прикриватися.
stm написав:У війни воюють більш сильні особі. Жінки теж воюють але % сили і витривалості у них менший біологічно.
Вы - обычный трус и паразит на жизнях других людей. "Биология" не мешает женщинам в других странах служить и воевать на ровне с мужчинами. Вы можете так же сидеть в танке, как и я . Вы просто не хотите. И все.
Храбрый воин из батальона Монреаль пеняет женщине про трусость... Фу, лайно.
АндрейМ написав:
stm написав:АндрійМ - це виключення.
Я - не исключение. Таких, как я - миллионы. Мы не хотим, чтобы такие, как Вы, на нас паразитировали. Я могу жить где захочу, если меня согласятся принять.
Это перл! То есть купить жилье и привести туда жену - это не по-мужски, надо жить, где примут, тобто в приймах. И это ни разу не паразитировать, не путайте)))
АндрейМ написав:Героизировать украинских женщин тоже не надо. Я их вижу в Европе. 30-40-летние бездетные, которые просто отдыхают и ездят в Украину к зубному. Они хотят устроить свою жизнь, и все, и не понимают, что их наколотые губы никого не интересуют. Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Сейчас и Вы и я в одинаковом положении.
Сравнение себя с женщиной и дикая Зависть. Рука-лицо.
АндрейМ написав: Я выбираю способ избежать орков свой. Вы - паразитируете.
Какой же вы выбрали способ избежать орков? За чей счет? Вывезли за границу онкобольную жену на лечение? И нашли себе подругу, у которой онкобольной муж? Креативно.
АндрейМ написав: Я считаю себя сильным человеком. Физически - наверное, не особо, но я много в этой жизни пережил и переживаю.
АндрейМ написав: Вы - такой же ненадежный партнер, если у Вас есть партнер, о которых Вы пишите. Вы под пули не полезете ни за кого.
С вами совсем другое дело, за вами как за каменной стеной! )))