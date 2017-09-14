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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14319143201432114322
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:15

  Бетон написав:
  АндрейМ написав: Время "я же - женщин" прошло. Вы получили все права в Украине, которые есть у меня. Принимаете участие в выборе власти и сами можете этой властью стать. Принимайте и обязанности, которые с этими правами получили. Либо возвращайтесь в прошлое и ищите защиту у мужчин, но уже на их условиях..
Идите и защищайте то, что для Вас важно. Ваше время настало.

Тут остаётся только развести руками, потому что нечего добавить.
Андрей, как всегда, обезоружил и уничтожил аргументами.

Бетон, а шо случилось? Не нашел женщину, которая зарабатывает 5куе в месяц (или сколько там ты писал) или таки нашел такую? :wink: :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:18

*Меж тем... Ермак оказался прав... Госдеп опроверг полную остановку поставок оружия в Украину...

«Мы не приостанавливали поставки оружия в Украину. Это один аспект, одна ситуация, одно изменение»...

«Это не означает, повторю еще раз, что мы прекращаем помощь Украине или поставки оружия. Речь идет об одном конкретном случае в рамках одной ситуации. Мы обсудим, что произойдет дальше, но не стоит делать поспешных обобщений»... (С)
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Матриця))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:21

Решение о продолжении поставок вооружения Украине примут лично президент Трамп и глава Пентагона Хегсет, — официальный представитель Пентагона Шон Парнелл

Также он заявил, что США при Байдене "раздавали" оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самих американских военных.

Издание Politico сообщает, что решение Пентагона о приостановке поставок оружия в Украину стало неожиданным для членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и
ключевых европейских союзников.

Якобы, ни Зеленский, ни Европейский Союз не получили предварительного уведомления. Главным инициатором решения, по данным издания, считается высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:24

*РФ выталкивают с Балтики и берут под контроль выход в Арктику...

В Балтийское море вошли 45 роботизированных судов НАТО - предназначены «для защиты критически важной инфраструктуры» по программе «Балтийский часовой». Ее цель — обнаружение кораблей и контроль их перемещения...

ВМС Дании заключили с американской компанией Saildrone договор по использованию четырех беспилотников Voyager для наблюдения за морским дном. Важную роль в этом играет Лондон...

Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк...* (С)
detroytred
 
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