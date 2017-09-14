_hunter
Тому що у вас малувато поваги до держави. Коефіцієнт патріотичності взагалі від'ємний. А коефіцієнт капітуляційності аж можна у статус ВК вставляти як прапор свого для фсб )))
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Додано: Чет 03 лип, 2025 12:36
_hunter
Тому що у вас малувато поваги до держави. Коефіцієнт патріотичності взагалі від'ємний. А коефіцієнт капітуляційності аж можна у статус ВК вставляти як прапор свого для фсб )))
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:36
а про "нацию без стариков" будет хотя бы "приблизительно"? Или это "ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%"? 🤔
Додано: Чет 03 лип, 2025 12:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не буде
я там помилився і спеціально чекав коли ж ти відкриєшся і створиш якусь табличку яка б показала цю мою помилку
Але розуму щось пояснити - в тебе малувато
Зате три рази за 36 годин перепитати -вистарчило
Так і живемо.
Там помилка в 20%
Тобто якщо 30 років будуть народжуватись по 200 000 , а помирати по 600 000 то середній вік громадянина України зросте з 42 до 51 року..
Я вибачаюсь
Не знаю правда що правильніше
може я краще зміню діапазон з 0,001-5% до 0,001-20% . і тоді ти в дупі?
Додано: Чет 03 лип, 2025 13:13
Табличку? - это же банальная математика на уровне "2÷2 больше/меньше 1" :shock"
(2.1, на самом деле, и может быть "равно" - но то уже такое)
Ну наконец то! А то "budivelnik всегда прав"...
Додано: Чет 03 лип, 2025 13:14
Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести.
Це не так.
Не важко подивитися, що спротив реформам всюди був, є і буде. Бальцеровичу опудала жгли під вікнами...
Наше ж населення, яке ти вважаєш совками, тим паче за твоєю совковою логікою повинно прийняти все, що їм зверху нададуть.
Так само, як прийняло підвищення ціни на газ та ін.
Так само, як прийняло ще отоді прямування в НАТО та ЄС.
Тобто ніякого захмарного опору реформам апріорі не буде. Тим паче від начебто совкозалежних, як ти називаєш.
Ти будуєш єралашик на своїй вигадці..
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І ще раз: на Заході населення-громадяни так само обирають і вимагають від можновладців сприяння вирішення їх власних проблем.
І за збільшення доходів та інше банально масово бастують, мітингують тощо, а не тільки напружуються самі на 10%, або самі вирішують свої проблеми.
По-твоєму, совкозалежність.
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Не месія прийде, а зміняться цілі да хоч нинішніх управлінців-можновлалців.
Лі Куань один і той же, що був.
Лише в якийсь момент змінив свою мету.
Збагатшає, потужнює держава-суспільство, збагатяться й можновладці такої країни. От і практичний власний резон.
Проблема в нас, що нашим не потрібна потужна країна...
Задовільняються країною на мінімалках.
Бо збагатчуються не разом з країною, а за рахунок країни.
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До речі, Яник довів своїм совкозалежним, як ти вигадуєш, мешканцям Донбасу - прямуємо в Європу і?
Весь Донбас розмахував європрапорами...
Сприйняли, аж за вухами хрустіло.
Додано: Чет 03 лип, 2025 13:56
Кабінет Міністрів звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Без пояснень. Без обговорення. Без участі суспільства
І — що найгірше — всупереч зверненням провідних українських інтелектуалів, серед яких Ліна Костенко, Мирослав Маринович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Олександра Матвійчук, Йосип Зісельс та багато інших. Людей, які є голосом України у світі, її сумлінням і символом.
Чи може такий уряд називатися українським?
Чи може український уряд ігнорувати вимоги лідерів українського народу й діяти всупереч Конституції, яка гарантує захист державної мови?
Чи можуть міністри, які ухвалюють подібні рішення, сподіватися на повагу громадян у країні, що веде боротьбу за своє існування?
Тарас Кремінь — це не просто чиновник. Це людина, яка змогла створити дієву інституцію, що системно захищала права українців у сфері мови, відстоювала українське слово в освіті, культурі, медіа. І сьогодні, коли російський агресор відкрито вимагає «зменшення впливу української мови», знищення саме цієї інституції виглядає як виконання ворожих сценаріїв.
Кого уряд пропонує натомість? Жодна з кандидатур не відповідає вимогам закону. Тобто, уряд не лише ігнорує голос інтелігенції — він ігнорує закон.
Це — безвідповідально. І за це має настати політична відповідальність.
Ми, як громадяни, як політики, як українці, які борються за свою державу, не маємо права мовчати. Посада мовного омбудсмена повинна бути збережена. А інституція захисту державної мови — залишитися сильною, ефективною і незалежною.
Бо захищаючи українську мову, ми захищаємо Україну.
Джерело
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:19
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