yanyura написав:Это в какой математике 4 составляет бОльшую часть от 8
Вже якось пояснював Якщо форум - то інформація на форумі є приблизною і без зайвих уточнень по деталям Тобто Обговорюємо суть яка займає 50-70% від фрази а не ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%... це хоч зрозуміло
а про "нацию без стариков" будет хотя бы "приблизительно"? Или это "ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%"? 🤔
_hunter написав:а про "нацию без стариков" будет хотя бы "приблизительно"? Или это "ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%"
Не буде я там помилився і спеціально чекав коли ж ти відкриєшся і створиш якусь табличку яка б показала цю мою помилку Але розуму щось пояснити - в тебе малувато Зате три рази за 36 годин перепитати -вистарчило Так і живемо. Там помилка в 20% Тобто якщо 30 років будуть народжуватись по 200 000 , а помирати по 600 000 то середній вік громадянина України зросте з 42 до 51 року.. Я вибачаюсь Не знаю правда що правильніше може я краще зміню діапазон з 0,001-5% до 0,001-20% . і тоді ти в дупі?
detroytred написав:Що саме самі чиновники, можновладці в США, Польщі і т.д. напружувались і піддавали своє крісло небезбеці, щоб розбити "Стандарт Ойл", лізли в регулювання вільного ринку по лісапеду Кейнса, проводили реформи Бальцеровича і отримували палаючі чучела кози під вікнами; як Куань засуджували близьких (за що могли отримати у відповідь).
А я тобі сто разів відповідав Чиновники в США чи Польщі - мали підтримку , ба більше - зобовязання від свого населення це робити І спирались в своїх діях на ОСНОВНУ масу населення В той час коли в Україні не змогли в 2008 році заявити про вступ в НАТО бо більшість населення- було проти... Пройшло 15 років і що? так педераційники напали , але так НАТО не обіцяє навіть Європу прикривати , але якщо буде опитування то більшість за вступ в НАТО.
Тому ще раз для теоретико-фантазерів... Є одиниці які згодні спалити своє життя за свої ідеї Але якщо ідеї цих одиниць не підтримуються більшістю активного населення- то ці ідеї можуть бути зреалізовані тільки через ломку суспільства з частвоким винищенням еліти у всіх галузях.
Я ж тобі показав За 30 років України Совків стало менше на ______50% (еволюційний процес) Капіталістів стало більше на 5% (революційний процес)
Тобто тих хто ДЛЯ СЕБЕ погодився НАД СОБОЮ і своєю сімєю провести ломку совкових стереотипів - в 10 разів менше ніж тих кому ці стереотипи потихеньку ломає природа.
Саме тому ти і не в стані вкурити , що кожанка і маузер це цікаво в 1950 , і дуже ризиковано в 1937... Тобто ті активні 5% які ризикнули - мали мотивацію підняти свій рівень і точно розуміли , що підняти рівень в Державі загалом при такій наявності совкозалежних - вони не зможуть Саме оцей ВЛАСНИЙ вибір що робити відрізняє капіталізм від совкізму.. в совку все підчинено ідеї совка в капіталізмі- ідеї збагачення(на первинних етапах по яким нам ще десятки років йти) Тому той хто має право вибору.. той вибере ту галузь в якій досягнення успіху є більш реальним і менш затратним.
А ти що пропонуєш Щоб людина яка розумніша від мене ( бо повинна перебудувати Державу а не ларьок ) Пішла в можновладці щоб спалити там своє життя так нічого і не добившись?
От поясни Чи змінився хоч на міліметр твій світогляд від наших дебатів? А ти ж не самий тупіший серед совків яким всі винні... Тобто розумного совка 15 років спілкування з капіталістом ні на міліметр не зсунули свідомість в сторону капіталізму, але виявляється є такі ГЕНІЇ які могли б це зробити з десятком мільйонів менш розумних совків...
Тобто як ідея Прийде Мессія і все зробить це має право на існування так само як і ідеї комунізму чи статті рікардо... А як практична реалізація - то це вже до таких як я, а наш досвід каже Треба вирішувати спочатку те де а - спочатку вирішувати ті завдання які потребують для вирішення менше ресурсів і дають більшу віддачу б - можна вирішити наявними засобами і ресурсами
І саме тому влада у чистому вигляді мене не цікавить. В мене відсутні реальні засоби(точно так само як вони відсутні в демократично обраних можновладців), щоб досягнути результатів яких вимагає суспільство Для того щоб такі як я пішли у владу, треба щоб суспільство ЗМІНИЛО своє бачення.. А як воно це буде робити ( через концтабори але швидко , чи через покоління еволюційно) - мене якби не цікавить Я за своє життя встиг підняти рівень якості життя своєї родини років на 30 вперед по відношенню до середньостатистичного рівня України. Тобто СВОЄ завдання перед СІМЄЮ я виконав ПС До речі і завдання перед Україною я також виконав... так як підняв рівень життя для всієї України на 5 хвилин. Це все що я міг для неї зробити. Якби кожен зробив так само - то ми б були на 30 років попереду.
Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести.
Це не так. Не важко подивитися, що спротив реформам всюди був, є і буде. Бальцеровичу опудала жгли під вікнами...
Наше ж населення, яке ти вважаєш совками, тим паче за твоєю совковою логікою повинно прийняти все, що їм зверху нададуть. Так само, як прийняло підвищення ціни на газ та ін. Так само, як прийняло ще отоді прямування в НАТО та ЄС. Тобто ніякого захмарного опору реформам апріорі не буде. Тим паче від начебто совкозалежних, як ти називаєш.
Ти будуєш єралашик на своїй вигадці.. ____________________________ І ще раз: на Заході населення-громадяни так само обирають і вимагають від можновладців сприяння вирішення їх власних проблем. І за збільшення доходів та інше банально масово бастують, мітингують тощо, а не тільки напружуються самі на 10%, або самі вирішують свої проблеми. По-твоєму, совкозалежність. _____________________________ Не месія прийде, а зміняться цілі да хоч нинішніх управлінців-можновлалців. Лі Куань один і той же, що був. Лише в якийсь момент змінив свою мету. Збагатшає, потужнює держава-суспільство, збагатяться й можновладці такої країни. От і практичний власний резон. Проблема в нас, що нашим не потрібна потужна країна... Задовільняються країною на мінімалках. Бо збагатчуються не разом з країною, а за рахунок країни. _________ До речі, Яник довів своїм совкозалежним, як ти вигадуєш, мешканцям Донбасу - прямуємо в Європу і? Весь Донбас розмахував європрапорами... Сприйняли, аж за вухами хрустіло.
Кабінет Міністрів звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Без пояснень. Без обговорення. Без участі суспільства
І — що найгірше — всупереч зверненням провідних українських інтелектуалів, серед яких Ліна Костенко, Мирослав Маринович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Олександра Матвійчук, Йосип Зісельс та багато інших. Людей, які є голосом України у світі, її сумлінням і символом.
Чи може такий уряд називатися українським?
Чи може український уряд ігнорувати вимоги лідерів українського народу й діяти всупереч Конституції, яка гарантує захист державної мови?
Чи можуть міністри, які ухвалюють подібні рішення, сподіватися на повагу громадян у країні, що веде боротьбу за своє існування?
Тарас Кремінь — це не просто чиновник. Це людина, яка змогла створити дієву інституцію, що системно захищала права українців у сфері мови, відстоювала українське слово в освіті, культурі, медіа. І сьогодні, коли російський агресор відкрито вимагає «зменшення впливу української мови», знищення саме цієї інституції виглядає як виконання ворожих сценаріїв.
Кого уряд пропонує натомість? Жодна з кандидатур не відповідає вимогам закону. Тобто, уряд не лише ігнорує голос інтелігенції — він ігнорує закон.
Це — безвідповідально. І за це має настати політична відповідальність.
Ми, як громадяни, як політики, як українці, які борються за свою державу, не маємо права мовчати. Посада мовного омбудсмена повинна бути збережена. А інституція захисту державної мови — залишитися сильною, ефективною і незалежною.
Бо захищаючи українську мову, ми захищаємо Україну.
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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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