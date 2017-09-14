И что? 🤔 - старая аксиома: "не страшно, когда твою переписку читают чужие спецслужбы - страшно, когда читают свои"...
Но да, Военную Тайну в Телегу лучше не писать
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Додано: Чет 03 лип, 2025 14:53
И что? 🤔 - старая аксиома: "не страшно, когда твою переписку читают чужие спецслужбы - страшно, когда читают свои"...
Но да, Военную Тайну в Телегу лучше не писать
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:03
budivelnik Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:
А відтік молоді триває далі.
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:14
мне цитують депутати))
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:22
Загалом, тенденція дуже не втішна. Ще взимку чоловіків 50+ майже не мобілізували. У родича (56 років) питали рік народження і навіть не перевіряли документи. Але "пєрємірія" не вийшло, бригади знекровлені і тепер мобілізація і людоловство поновилося з новою силою. В понеділок зранку бусифікували директора діючого підприємства, яке надає послуги приблизно 12000 домогосподарств - діючи договори, постійна послуга. Людина 1972 р.н. На критичку не витягують. Але діяльність ліцензійна і ліцензії не на підприємство, а на директора оформляються. Тобто, при мобілізації директора-ліцезіата дпідприємство має зупинити діяльність. ТЦК ці аргументи пох.
В понеділок же у іншого знайомого бусифікували двох працівників у віці 55 років, їхали на об'єкт. Там є статус критички. Каже, не бронював їх, бо старців же не мобілізували, віддав бронь екскаваторщикам та зварювальникам.
10 червня до себе на ТОВ було працевлаштовано 4 робітника. Двох одразу забронювали. На інших двох 22 червня (через 12 днів після працевлаштування) прийшов припис з ТЦК - давай їх нам. Люде звільнилися і пішли сидіти вдома. ЗСУ не отримало воїна, економіка втратила працівників. І взагалі тепер не зрозуміло, як проводити найм фахівців, якщо їх за два тижні забере ТЦК.
Напрям руху хєровий: магістратури, інвалідності і т.і. кастрирувані. Зара вигрібуть старців, їх вистачить нехай на пів року. Потім ще поріжуть критичку, це ще пів року людей для ЗСУ. Потім з'їдять 21-25, це ще рік. Хто залишиться в країні крім 10 млн пенсів? Претензія навіть не до дибільної влади, а взагалі...
Людей нема ні в ЗСУ, ні на роботу не можна найняти нікого. Все дуже хєрово
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
перший рік-два здається працювала по схемі 90 днів там, 90 вдома. Потім зробила робочу візу. І десь на 3-4 році забрала дитину вже назовсім
немає вона там квартири, але що з того? в неї і вдома фактично небуло власного житла.
їздить на море, бачив її до і після Чехії, візуально небо і земля, видно що людина тратить на себе гроші як в останній день (працюючи нянею ходила з кривими зубами), нострифікувала диплом а дочка здобуває європейську освіту. Що в неї не так?
По вашому ті хто в Манхеттені працює арендуючи житло, теж лохи, краще б в Бердичеві працювали в собесі, але зато в бабулиній квартирі? Поясніть до чого ви клоните.
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