Додано: Чет 03 лип, 2025 15:22

Ой+ написав: budivelnik Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:



Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу "Українці стають старшими...

Марчак зауважила, що внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%. ...

Вона зауважила, що тренд на старіння населення продовжиться. Але при цьому, за словами Марчак, лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. Крім того, для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн людей.

https://delo.ua/news/cerez-demograficnu ... e_vignette Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до війни на Батьківщині, перебувають за кордоном. Це приблизно понад 10% довоєнного економічно активного населення країни. Через демографічну кризу Україна має викорінити ейджизм.Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу "Українці стають старшими...Марчак зауважила, що внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%. ...Вона зауважила, що тренд на старіння населення продовжиться. Але при цьому, за словами Марчак, лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. Крім того, для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн людей.

А відтік молоді триває далі. Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:А відтік молоді триває далі.

Загалом, тенденція дуже не втішна. Ще взимку чоловіків 50+ майже не мобілізували. У родича (56 років) питали рік народження і навіть не перевіряли документи. Але "пєрємірія" не вийшло, бригади знекровлені і тепер мобілізація і людоловство поновилося з новою силою. В понеділок зранку бусифікували директора діючого підприємства, яке надає послуги приблизно 12000 домогосподарств - діючи договори, постійна послуга. Людина 1972 р.н. На критичку не витягують. Але діяльність ліцензійна і ліцензії не на підприємство, а на директора оформляються. Тобто, при мобілізації директора-ліцезіата дпідприємство має зупинити діяльність. ТЦК ці аргументи пох.В понеділок же у іншого знайомого бусифікували двох працівників у віці 55 років, їхали на об'єкт. Там є статус критички. Каже, не бронював їх, бо старців же не мобілізували, віддав бронь екскаваторщикам та зварювальникам.10 червня до себе на ТОВ було працевлаштовано 4 робітника. Двох одразу забронювали. На інших двох 22 червня (через 12 днів після працевлаштування) прийшов припис з ТЦК - давай їх нам. Люде звільнилися і пішли сидіти вдома. ЗСУ не отримало воїна, економіка втратила працівників. І взагалі тепер не зрозуміло, як проводити найм фахівців, якщо їх за два тижні забере ТЦК.Напрям руху хєровий: магістратури, інвалідності і т.і. кастрирувані. Зара вигрібуть старців, їх вистачить нехай на пів року. Потім ще поріжуть критичку, це ще пів року людей для ЗСУ. Потім з'їдять 21-25, це ще рік. Хто залишиться в країні крім 10 млн пенсів? Претензія навіть не до дибільної влади, а взагалі...Людей нема ні в ЗСУ, ні на роботу не можна найняти нікого. Все дуже хєрово