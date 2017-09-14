И что? 🤔 - старая аксиома: "не страшно, когда твою переписку читают чужие спецслужбы - страшно, когда читают свои"...
Но да, Военную Тайну в Телегу лучше не писать
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Додано: Чет 03 лип, 2025 14:53
И что? 🤔 - старая аксиома: "не страшно, когда твою переписку читают чужие спецслужбы - страшно, когда читают свои"...
Но да, Военную Тайну в Телегу лучше не писать
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:03
budivelnik Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:
А відтік молоді триває далі.
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:14
мне цитують депутати))
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:22
Загалом, тенденція дуже не втішна. Ще взимку чоловіків 50+ майже не мобілізували. У родича (56 років) питали рік народження і навіть не перевіряли документи. Але "пєрємірія" не вийшло, бригади знекровлені і тепер мобілізація і людоловство поновилося з новою силою. В понеділок зранку бусифікували директора діючого підприємства, яке надає послуги приблизно 12000 домогосподарств - діючи договори, постійна послуга. Людина 1972 р.н. На критичку не витягують. Але діяльність ліцензійна і ліцензії не на підприємство, а на директора оформляються. Тобто, при мобілізації директора-ліцезіата дпідприємство має зупинити діяльність. ТЦК ці аргументи пох.
В понеділок же у іншого знайомого бусифікували двох працівників у віці 55 років, їхали на об'єкт. Там є статус критички. Каже, не бронював їх, бо старців же не мобілізували, віддав бронь екскаваторщикам та зварювальникам.
10 червня до себе на ТОВ було працевлаштовано 4 робітника. Двох одразу забронювали. На інших двох 22 червня (через 12 днів після працевлаштування) прийшов припис з ТЦК - давай їх нам. Люде звільнилися і пішли сидіти вдома. ЗСУ не отримало воїна, економіка втратила працівників. І взагалі тепер не зрозуміло, як проводити найм фахівців, якщо їх за два тижні забере ТЦК.
Напрям руху хєровий: магістратури, інвалідності і т.і. кастрирувані. Зара вигрібуть старців, їх вистачить нехай на пів року. Потім ще поріжуть критичку, це ще пів року людей для ЗСУ. Потім з'їдять 21-25, це ще рік. Хто залишиться в країні крім 10 млн пенсів? Претензія навіть не до дибільної влади, а взагалі...
Людей нема ні в ЗСУ, ні на роботу не можна найняти нікого. Все дуже хєрово
Додано: Чет 03 лип, 2025 15:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
перший рік-два здається працювала по схемі 90 днів там, 90 вдома. Потім зробила робочу візу. І десь на 3-4 році забрала дитину вже назовсім
немає вона там квартири, але що з того? в неї і вдома фактично небуло власного житла.
їздить на море, бачив її до і після Чехії, візуально небо і земля, видно що людина тратить на себе гроші як в останній день (працюючи нянею ходила з кривими зубами), нострифікувала диплом а дочка здобуває європейську освіту. Що в неї не так?
По вашому ті хто в Манхеттені працює арендуючи житло, теж лохи, краще б в Бердичеві працювали в собесі, але зато в бабулиній квартирі? Поясніть до чого ви клоните.
Додано: Чет 03 лип, 2025 16:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Випуск 2016 (набір 2012?) … 15 винищувачів на випуск.. Взяли мабуть десь 20.. Хто в 2012 році думав про війну ..
Мій випуск 1998 випускав десь 120 винищувачів
(Набір був під 200)
Після першого контракту попрощались десь половина
На війні з 2014 було вже десь пару десятків.
На війні в 2022 літало вже десь 10 (включно зі мною).
Зараз десь мабуть не більше 3-5 в строю (решта загинули , я на радість Барабашова не в їх числі).
Додано: Чет 03 лип, 2025 16:52
Постійна рубрика для Хантера «рєдчайшая случайность».
Наша відповідь за вбитого комбрига:
Додано: Чет 03 лип, 2025 17:10
Ждем новостей?..
Додано: Чет 03 лип, 2025 17:12
Додано: Чет 03 лип, 2025 17:22
Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.
Касательно слова "помочь". У Вас комплекс Будивельника? Вы, как и он, считаете, что-то только Вы и он что-то делаете и помогаете? Другие, которые не кричат об этом на каждом углу, нет? То, что Вы тут о себе, прекрасной, рассказываете, не делает Ваши слова правдоподобными. Ляпать языком Вы умеете. Это уже все поняли. Вы который год грозитесь пойти в армию, но всё никак не можете до неё дойти, и не дойдёте.
Никто не рожден для войны. Никто. Даже те, кто пошёл на фронт добровольно, для войны не рождены. Но Вы же не можете понять о чём я пишу, правда? Украина - такое же Ваше государство, как и моё, и принимать участие в его защите должны все. У нас нет разных гражданств, когда у одних граждан есть определённые обязанности, а у других вообще никаких нет. Конституция у нас одна для всех, и обязанности там одни для всех, а про "биологию" ровно ноль слов. Вот, Вы могли бы уже давно в армии быть, но предпочитаете на форуме писать разные бесмысленницы и рассказывать о том, как Вы платите ПДВ, так никто больше в Украине его не платит. И объяснить можно ли всем другим гражданам ограничиться уплатой налогов, а не идти в армию вместо Вас, Вы не можете.
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