Додано: Чет 03 лип, 2025 18:01

Letusrock написав: stm написав: А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли? А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?

перший рік-два здається працювала по схемі 90 днів там, 90 вдома. Потім зробила робочу візу. І десь на 3-4 році забрала дитину вже назовсім

stm написав: Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?

немає вона там квартири, але що з того? в неї і вдома фактично небуло власного житла.

їздить на море, бачив її до і після Чехії, візуально небо і земля, видно що людина тратить на себе гроші як в останній день (працюючи нянею ходила з кривими зубами), нострифікувала диплом а дочка здобуває європейську освіту. Що в неї не так?

По вашому ті хто в Манхеттені працює арендуючи житло, теж лохи, краще б в Бердичеві працювали в собесі, але зато в бабулиній квартирі? Поясніть до чого ви клоните. перший рік-два здається працювала по схемі 90 днів там, 90 вдома. Потім зробила робочу візу. І десь на 3-4 році забрала дитину вже назовсімнемає вона там квартири, але що з того? в неї і вдома фактично небуло власного житла.їздить на море, бачив її до і після Чехії, візуально небо і земля, видно що людина тратить на себе гроші як в останній день(працюючи нянею ходила з кривими зубами), нострифікувала диплом а дочка здобуває європейську освіту. Що в неї не так?По вашому ті хто в Манхеттені працює арендуючи житло, теж лохи, краще б в Бердичеві працювали в собесі, але зато в бабулиній квартирі? Поясніть до чого ви клоните.

Давайте з початку, жінка з поганими зубами, нянічка (це найменший ранг у дитсадку) подивилася на себе у дзеркало і вирішила що мрія нова - зуби і море. 90 на 90 працювала ким? Жила де? Відкладала скільки? 2 роки. За дитиною доглядала мати, як я розумію. Вона також висилала кошти на це. Потім забрала дитину, про підвищення я не чула у цій історії, жили вони де? Тому що я можу жити де завгодно, а ось з дитиною це вже цікаво. Наразі витрачає як в останній деньмамі вже кошти не висилає але мрія зуби і море - це того варте. Квартири немає, чоловіка чеха або нашого Миколу знайшла? Дитина няні закінчила школу, вона не зовсім безкоштовна, там якісь гроші на їжу дають, не ліцей, хоча може жінка тут була нянею, а там принцеса з Гарварду одразу після ностріфікації. ВУЗ який? Який курс? Тому що дитина навіть з європейським ВУЗом як ми вже розуміємо буде мати однаковий старт з ностріфікацією. З поганими зубами вона знала мову чеську? Які плани окрім зубів і моря? Чи є на це фінанси?Я не АндрійМ який гарний бізнесмен, два дні в Монреалі і додому, у мене купа питань завжди коли бачу саксес сторі це зуби і море. Зуби і море мають більшість освічених жінок в Україні без еміграції.