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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:27
Да...
Генерал-майор загинув під час обстрілу селища Кореневе в Курській області, яке розташоване за 20 кілометрів від кордону з Україною.
Міноборони Росії повідомило, що заступник головнокомандувача ВМФ з берегових та сухопутних військ "загинув під час бойової роботи" в одному з прикордонних районів Курської області.
(по той же ссылке)
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:29
АндрейМ
Ваше государство, как и моё, и принимать участие в его защите должны все
Але ви будете це робити після останньої жінки? Чи ніколи?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 03 лип, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:30
АндрейМ написав:
Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.
Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь ? )
В Украину ведь ничего не летает
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:42
pesikot написав: АндрейМ написав:
Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.
Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь ? )
В Украину ведь ничего не летает
якщо мене через 50 років розбудять в 2 год ночі і спитають що відбувається, я без запинки скажу "Песікот на фін.форумі шукає брехню, непотужність, нестиковки та агентів кремля"
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:44
Letusrock написав: pesikot написав: АндрейМ написав:
Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.
Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь ? )
В Украину ведь ничего не летает
якщо мене через 50 років розбудять в 2 год ночі і спитають що відбувається, я без запинки скажу "Песікот на фін.форумі шукає брехню, непотужність, нестиковки та агентів кремля"
Через 50 років ти будешь лежати в землі і тобі буде пофіг, що я буду робити )
Но .... дьявол он всегда в мелочах, как "не в бровь, а в глаз" в пятницу поздно вечером )
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:51
Letusrock написав: pesikot написав: АндрейМ написав:
Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел
домой, если что.
Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь
? )
В Украину ведь ничего не летает
якщо мене через 50 років розбудять в 2 год ночі і спитають що відбувається, я без запинки скажу "Песікот на фін.форумі шукає брехню, непотужність, нестиковки та агентів кремля"
и, что забавно - не видит или не понимает разницу между разными, казалось бы, словами
- возрастное, наверное...
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Додано: Чет 03 лип, 2025 17:53
Hotab написав:АндрейМ
Ваше государство, как и моё, и принимать участие в его защите должны все
Але ви будете це робити після останньої жінки?
При соотношении 1/10 - это какой-то ну совсем фантастический сценарий... Раньше все "обозники" закончатся.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:01
Letusrock написав: stm написав:
А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
перший рік-два здається працювала по схемі 90 днів там, 90 вдома. Потім зробила робочу візу. І десь на 3-4 році забрала дитину вже назовсім
stm написав:
Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
немає вона там квартири, але що з того? в неї і вдома фактично небуло власного житла.
їздить на море, бачив її до і після Чехії, візуально небо і земля, видно що людина тратить на себе гроші як в останній день
(працюючи нянею ходила з кривими зубами), нострифікувала диплом а дочка здобуває європейську освіту. Що в неї не так?
По вашому ті хто в Манхеттені працює арендуючи житло, теж лохи, краще б в Бердичеві працювали в собесі, але зато в бабулиній квартирі? Поясніть до чого ви клоните.
Давайте з початку, жінка з поганими зубами, нянічка (це найменший ранг у дитсадку) подивилася на себе у дзеркало і вирішила що мрія нова - зуби і море. 90 на 90 працювала ким? Жила де? Відкладала скільки? 2 роки. За дитиною доглядала мати, як я розумію. Вона також висилала кошти на це. Потім забрала дитину, про підвищення я не чула у цій історії, жили вони де? Тому що я можу жити де завгодно, а ось з дитиною це вже цікаво. Наразі витрачає як в останній день
мамі вже кошти не висилає але мрія зуби і море - це того варте. Квартири немає, чоловіка чеха або нашого Миколу знайшла? Дитина няні закінчила школу, вона не зовсім безкоштовна, там якісь гроші на їжу дають, не ліцей, хоча може жінка тут була нянею, а там принцеса з Гарварду одразу після ностріфікації. ВУЗ який? Який курс? Тому що дитина навіть з європейським ВУЗом як ми вже розуміємо буде мати однаковий старт з ностріфікацією. З поганими зубами вона знала мову чеську? Які плани окрім зубів і моря? Чи є на це фінанси?
Я не АндрійМ який гарний бізнесмен, два дні в Монреалі і додому, у мене купа питань завжди коли бачу саксес сторі це зуби і море. Зуби і море мають більшість освічених жінок в Україні без еміграції.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:09
_hunter написав: Letusrock написав: pesikot написав:
АндрейМ
- Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что
Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь
? )
В Украину ведь ничего не летает
якщо мене через 50 років розбудять в 2 год ночі і спитають що відбувається, я без запинки скажу "Песікот на фін.форумі шукає брехню, непотужність, нестиковки та агентів кремля"
и, что забавно - не видит или не понимает разницу между разными, казалось бы, словами
- возрастное, наверное...
Про возраст, за себя говори ... )
Прокололся Андрюша на мелочах.
Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой.
Если улетел домой, то и прилетел домой )
PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:10
_hunter
При соотношении 1/10
Це що за співвідношення? Ви 1 з 10 євро від щольца на зсу віддаєте?
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